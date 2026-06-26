Κουτσούμπας: «Το δίλημμα των εκλογών δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει αλλά ποιος θα νικήσει: Θα νικήσουν οι ζωές μας ή τα κέρδη τους;»

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«Η ψήφος στο ΚΚΕ δεν ανταλλάσσεται, δεν μπορεί να μετατραπεί σε στήριξη καμίας αντιλαϊκής κυβέρνησης και πολιτικής»

«Δίνουμε παντού την μάχη για να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται το ΚΚΕ και να βγουν όσο γίνεται περισσότερο αποδυναμωμένα τα κόμματα του πολέμου και της αντιλαϊκής κανονικότητας! », επισήμανε στην ομιλία του στη Βέροια, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι «δίνουμε την μάχη με αισιοδοξία, με εφόδιο το ανανεωμένο κύρος που έχει κατακτήσει το Κόμμα μας»

Όπως είπε, «αναγνωρίζεται πλατιά ότι η ψήφος στο ΚΚΕ δεν ανταλλάσσεται, δεν μπορεί να μετατραπεί σε στήριξη καμίας αντιλαϊκής κυβέρνησης και πολιτικής»

«Όταν ψηφίζεις ΚΚΕ, μένει ΚΚΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά και επισήμανε ότι «οι μεταγραφές από το ένα συστημικό κόμμα στο άλλο είναι πανεύκολες για έναν λόγο: γιατί όλοι αυτοί τελικά, υπηρετούν κοινή στρατηγική, την στρατηγική της ΕΕ και του μεγάλου κεφαλαίου».

Άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι «αυτή η κοινή στρατηγική και η υλοποίησή της καθόρισε και την πορεία εκφυλισμού του ΣΥΡΙΖΑ, και με τον Τσίπρα πριν και χωρίς τον Τσίπρα μετά» και ότι « αναρριχήθηκε στην κυβέρνηση καλλιεργώντας ψεύτικες προσδοκίες και τελικά υπηρέτησε στο ακέραιο τα μνημόνια και τις δεσμεύσεις στους περιβόητους συμμάχους».

Ο γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ υπογράμμισε ότι «δεν μπορούν να διώξουν πραγματικά τον Μητσοτάκη αυτοί που τον έφεραν».

«Ο Μητσοτάκης θα φύγει, αλλά το θέμα δεν είναι να μας κατσικωθεί ένας άλλος Μητσοτάκης, με άλλο όνομα από το ίδιο ή άλλο κόμμα αλλά με την ίδια πολιτική. Να πάει στα τσακίδια ο κάθε Μητσοτάκης αλλά να πάει μαζί του και η πολιτική του κέρδους και του πολέμου. Αυτό μπορεί να γίνει πράξη με ένα ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ, παντού, και στον νομό Ημαθίας», συμπλήρωσε.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι «το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης, όποια κι αν είναι, είναι δεδομένο. Γι’ αυτό το δίλημμα των εκλογών δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει αλλά ποιος θα νικήσει: Θα νικήσουν οι ζωές μας ή τα κέρδη τους; »

Τόνισε, ότι το πιο μεγάλο κέρδος για τον λαό θα είναι να βγει πιο ενισχυμένο το ΚΚΕ γιατί η δύναμη του επιστρέφεται στον λαό και στις δίκαιες διεκδικήσεις του!

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο κ. Κουτσούμπας σημείωσε ότι το ΚΚΕ «δεν μασάει τα λόγια του» για «ζητήματα που καίνε, όπως η ακρίβεια και οι μισθοί, οι συνθήκες εργασίας, η υγεία και η παιδεία, η πολεμική εμπλοκή της χώρας, τα αδιέξοδα που δημιουργεί στον λαό η πολιτική του κέρδους.

«Και ακριβώς επειδή βαδίζουμε στο δρόμο της ανατροπής, τις σύγχρονες ανάγκες του λαού μας, την ζωή τη δική μας και των παιδιών μας δεν την λογίζουμε ως κόστος», υπογράμμισε.

«Όπου ακούτε να λένε για “κοστολογήμενα μέτρα” τρέξτε μακριά. Τα έχουν κοστολογήσει η κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας και άλλοι με τη γνωστή μεζούρα που βγάζει μόνιμα χαμένο τον λαό και τις ανάγκες του και μόνιμα κερδισμένους τους μεγάλους ομίλους και τα κέρδη τους», σημείωσε.

Επισήμανε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός «για να εκβιάσει τον λαό με τον μπαμπούλα της δήθεν ακυβερνησίας», οι δυνάμεις «της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας και τα επιχειρηματικά συμφέροντα, μιλάνε για σταθερότητα».

«Για ποια σταθερότητα μιλάνε; Μιλάνε για τη σταθερότητα στην ακρίβεια και το καθηλωμένο λαϊκό εισόδημα. Για την σταθερότητα της εμπλοκής της Ελλάδας σε πολέμους και ανταγωνισμούς ξένους με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Για την σταθερότητα των ματωμένων πλεονασμάτων και των υπέρογκων πολεμικών δαπανών για την εμπλοκή της Ελλάδας στους πολέμους των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ».

Για το ΚΚΕ, υπογράμμισε ο κ. Κουτσούμπας, «σταθερότητα είναι να σταματήσει η συμμετοχή της Ελλάδας στους πολέμους», καθώς και «να έχουν εξασφαλισμένο, ικανοποιητικό εισόδημα οι βιοπαλαιστές αγρότες».

«Σταθερότητα σημαίνει για τους εργαζόμενους 7ωρο 5ημερο 35ωρο, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όχι οι κουτοπονηριές του ΠΑΣΟΚ, που στην μαρκίζα γράφει 4ήμερη εργασία και από κάτω γράφει διευθέτηση του χρόνου εργασίας όπως έχει νομοθετήσει η ΝΔ, δηλαδή δουλειά λάστιχο, όσο θέλει και όποτε θέλει το αφεντικό», τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Κουτσούμπα, «το πραγματικό δίλημμα στις εκλογές είναι αν θα ενισχυθούν οι πολιτικές δυνάμεις που υπερασπίζονται αυτή τη “σταθερότητα” της συνεχούς αστάθειας του άδικου συστήματος για να κερδίζει μόνο το κεφάλαιο ή αν θα ενισχυθεί η δύναμη που παλεύει για την ανατροπή του, για να κερδίσει ο λαός».

«Η ΝΔ δεν προχωράει μόνη σε αυτή την αναθεώρηση αλλά με το δεκανίκι όλων των άλλων κομμάτων, πλην του ΚΚΕ», επισήμανε ο κ. Κουτσούμπας και εξέφρασε τη θέση του κόμματος για πλήρη, οριστική και πραγματική κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος.

«Μόνο το ΚΚΕ λέει χωρίς αστερίσκους: Εδώ και τώρα πλήρης κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος για να δικάζονται οι υπουργοί όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες!

Αυτό πρέπει να γίνει και όχι οι μαϊμουδιές που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη συναίνεση και των άλλων κομμάτων, για να πέφτουν στα μαλακά οι υπουργοί κάθε φορά που πιάνονται με την γίδα ή με ολόκληρο κοπάδι στην πλάτη», ανέφερε.