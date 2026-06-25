Νίκος Ρωμανός για ΕΛΑΣ: Μιλούν για διαφάνεια και ακόμα περιμένουμε να μας πουν πώς χρηματοδοτούνται

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«Επαναλαμβάνετε ό,τι λέγατε το 2012, το 2015, το 2019, το 2023» είπε, απευθυνόμενος στον Δ. Τεμπονέρα

«Οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφίες της στιγμής και προφανώς δεν θα μπω σε διαδικασία να επιτίθεμαι σε εταιρείες δημοσκοπήσεων των οποίων τα αποτελέσματα δεν μας αρέσουν. Εδώ είμαστε να κρίνουμε και την πορεία των αριθμών αλλά κυρίως την πορεία προς τις εκλογές, όπου εκεί θα μιλήσουν οι πολίτες. Οι πολίτες είναι εκείνοι που σε έναν χρόνο θα αποφασίσουν αν θέλουν να συνεχίσει η πατρίδα μας μια πορεία με πολλά θετικά, με αλλαγή διεθνούς εικόνας, με βελτίωση των εισοδημάτων, με μείωση 83 φόρων ή αν θέλουν να πειραματιστούν ξανά όπως το 2015 που καταδίκασαν κάθε κάλπη που στήθηκε τότε», δήλωσε ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και σχολιάζοντας τα αποτελέσματα πρόσφατων δημοσκοπήσεων.

Απαντώντας στον Δ. Τεμπονέρα, ο Νίκος Ρωμανός επισήμανε: «Εμείς είμαστε στο 2026, εσείς είστε κολλημένοι στο 2015, κάνοντας rebranding, διαλύοντας το κόμμα σας και χωρίς να λέτε κουβέντα για το μέλλον. Επαναλαμβάνετε ό,τι λέγατε το 2012, το 2015, το 2019, το 2023. Η ίδια ρητορική, η ίδια λάσπη, ο ίδιος μηδενισμός, η ίδια τοξικότητα, ο ίδιος μηδενισμός, τα ίδια συνθήματα, οι ίδιες προτάσεις».

Ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο θέμα της εντιμότητας τονίζοντας: «Δεν θα μπω να θυμίσω τη σχέση με την εντιμότητα που είχε η κυβέρνηση Τσίπρα, ότι υπήρχαν καταδικασμένοι υπουργοί και στελέχη για τα οποία δεν κουνήθηκε φύλλο και κατέβηκαν κανονικά στις εκλογές. Θα πω μόνο πως έχουν ήδη περάσει τρεις εβδομάδες από την ημέρα που ανακοίνωσαν το κόμμα και από τότε περιμένουμε ακόμη να μας πουν πώς χρηματοδοτείται αυτό το κόμμα, να μας δώσουν στοιχεία σχετικά με τη διαφάνεια που επιβάλλεται να διέπει κάθε κόμμα. Τα δικά μας δάνεια είναι διαφανή, τα ξέρει ο ελληνικός λαός, τη δική σας χρηματοδότηση, που ευαγγελίζεστε τη διαφάνεια, την ξέρει;».