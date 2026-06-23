Διαψεύδει ο Ηλίας Κασιδιάρης δημοσίευμα περί συμφωνίας του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

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Η ανακοίνωση της συνηγόρου του

Μέσω της συνηγόρου του, ο Ηλίας Κασιδιάρης διαψεύδει «τα σενάρια που είδαν το φως της δημοσιότητας πως έχει έρθει σε συμφωνία με τον Κ. Μητσοτάκη, μόλις αποφυλακιστεί να αποτελέσει ο καταδικασμένος Χρυσαυγίτης βουλευτής το "όχημα" για να παγιδέψει τους δυσαρεστημένους δεξιούς ψηφοφόρους».

Σε ανακοίνωσή της, η συνήγορος του Ηλία Κασιδιάρη, Βάσω Πανταζή, αναφέρει πως προχώρησε σε εξώδικο κατά της εφημερίδας «Δημοκρατία», ζητώντας να ανακαλέσει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσεται να προσφύγει στα αστικά και ποινικά δικαστήρια.

Συγκεκριμένα, η κ. Πανταζή σημειώνει στην ανακοίνωσή της:

«Όπως σας είναι ήδη γνωστό, στο Κυριακάτικο φύλλο της εφημερίδας "Δημοκρατία", και μάλιστα στην πρώτη σελίδα αυτής, φιλοξενήθηκε ανυπόγραφο άρθρο με τίτλο "Στο Μέγαρο Μαξίμου από το επικείμενο κόμμα Σαμαρά – ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ του Μητσοτάκη με Κασιδιάρη – Θα τον χρησιμοποιήσει ως "όχημα", μόλις βγει από τη φυλακή τον Σεπτέμβριο, για να παγιδέψει και να διασπάσει τους δυσαρεστημένους δεξιούς ψηφοφόρους – Ακραίος πολιτικός αμοραλισμός από τον "κεντρώο μεταρρυθμιστή" πρωθυπουργό στην ύστατη προσπάθειά του να κρατηθεί στην επιφάνεια».

Για το εν λόγω άρθρο, το οποίο είναι ψευδές, συκοφαντικό και προσβάλλει βάναυσα την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη και την πολιτική παρουσία του εντολέα μας Ηλία Κασιδιάρη, επιδόθηκε σήμερα στην ως άνω εφημερίδα και στο διευθυντή σύνταξης αυτής, εξώδικη διαμαρτυρία – δήλωση – πρόσκληση, με την οποία ζητείται η ανάκληση του ψευδούς αυτού άρθρου, η δημοσιοποίηση του περιεχομένου της εξώδικης διαμαρτυρίας, και η μη επανάληψη τέτοιων συκοφαντικών ανυπόγραφων άρθρων. Σε περίπτωση δε μη συμμόρφωσης των υπευθύνων στο περιεχόμενο της ως άνω εξώδικης δήλωσης, λάβαμε εντολή να προσφύγουμε ενώπιον των αρμόδιων ποινικών και αστικών δικαστηρίων για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης του κ. Κασιδιάρη.

Με εκτίμηση

Βάσω Πανταζή

Συνήγορος Η. Κασιδιάρη».