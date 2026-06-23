Στο υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

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Ο κ. Αβραμόπουλος έχει κάνει γνωστό πως συναινεί στην άρση της ασυλίας του

Τον δρόμο για τη Βουλή πήρε το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημήτρη Αβραμόπουλου, που έφτασε στη χώρα μας από τις αρχές των Βρυξελλών στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate.

Το σχετικό αίτημα, σύμφωνα με πληροφορίες, διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, και προωθείται στη Βουλή, η οποία θα επιληφθεί του θέματος.

Ο κ. Αβραμόπουλος έχει κάνει γνωστό πως συναινεί στην άρση της ασυλίας του δηλώνοντας πως δεν εμπλέκεται στην υπόθεση και δεν διέπραξε κάποια επιλήψιμη ενέργεια.

Σε κάθε περίπτωση, η Βουλή θα κληθεί να αποφασίσει αν θα άρει την ασυλία του κ. Αβραμόπουλου, ο οποίος σήμερα είναι βουλευτής Ηλείας. Εάν η Βουλή ανάψει το «πράσινο φως» για την άρση της ασυλίας του, ο κ. Αβραμόπουλος θα πρέπει να εμφανιστεί στον Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος θα του θέσει το ερώτημα αν συναινεί στο σχετικό αίτημα.

Στην περίπτωση που ο κ. Αβραμόπουλος συναινέσει, ο Πρόεδρος Εφετών θα αποφασίσει για την παράδοσή του στις βελγικές αρχές, ενώ σε διαφορετική περίπτωση, θα συνεδριάσει το δικαστικό συμβούλιο για να κρίνει εάν θα παραδοθεί ή όχι ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος στο Βέλγιο.

Μαρία Ζαχαροπούλου