Ανδρουλάκης: «Ο Μητσοτάκης είναι “τζάμπας” για τους πολιτικούς του φίλους και τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβός για τους πολίτες»

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«Η χώρα με μια επιλογή στο ΠΑΣΟΚ θα γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς τις κακές εμπειρίες του χθες»

Απάντηση στην επικριτική αναφορά του πρωθυπουργού περί «τζάμπα 1 και τζάμπα 2» σχετικά με την κοστολογημένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν πρόσβαση των νέων στα ΜΜΜ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ρ/σ ΣΚΑΙ 100,3.

«Έχουμε, λοιπόν, τον πρωθυπουργό να λέει "τσάμπα" τα 35 εκατ. Του φάνηκαν πολλά 30-35 εκατ. ευρώ; Ο κ. Μητσοτάκης είναι "τζάμπας" για τους πολιτικούς του φίλους, είναι "τζάμπας" για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβός για τουςανδπολίτες», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και εξήγησε γιατί προσέδωσε τον παραπάνω χαρακτηρισμό. «Είναι "τζάμπας", διότι τα 35 εκατ. δεν είναι τίποτα σε σχέση με το 1 δισ. πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατ. δεν είναι τίποτα μπροστά στα "χρυσά" σπιτάκια ανακύκλωσης, που τα πληρώσαμε πέντε με έξι φορές περισσότερο, -300.000 ευρώ-, όταν υπήρχαν δυνατότητες να τα πληρώσουμε 50.000 και 60.000 ευρώ. Είναι "τζάμπας" στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ, από Χερσόνησο-Άγιο Νικόλαο, έδωσε αποζημίωση 145 εκατ. ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλλοτριώσεις. Είναι "τζάμπας", όταν μοιράζει εκατοντάδες εκατομμύρια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σε διάφορους ημετέρους με υποτυπώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες. Παράδειγμα; Λέρωσαν και την επιστολική ψήφο. Θυμάστε τι έχω καταγγείλει; Είναι δυνατόν στην επιστολική ψήφο να βάζουν στημένο διαγωνισμό 7,5 εκατ. ευρώ;», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Επισήμανε πως το θέμα είναι η νέα γενιά να αποκτήσει μια κουλτούρα σχέσης με τα δημόσια μέσα μεταφοράς και να δώσουμε ένα κίνητρο. «Δεν είναι pass ούτε ρουσφέτι, ούτε πελατειακή πρακτική», ανέφερε, ενώ αντέκρουσε τις επικρίσεις για όσα προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική κατοικία. «Μας έχουν περιφρονήσει και για την κοινωνική κατοικία με το επιχείρημα: "τι είναι αυτά που λέτε; Κοστίζουν δισεκατομμύρια". Πριν από μερικές μέρες, πρότεινα: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντάξει στον οδικό χάρτη του NextGenerationEU για το 2026 την πρόνοια να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αδιάθετα του Ταμείου Ανάκαμψης από τις Αναπτυξιακές Τράπεζες όλων των ευρωπαϊκών κρατών για να κάνουν έργα, όπως οι κοινωνικές κατοικίες. Ξέρετε ποια ήταν η αντιμετώπιση; Βγήκαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας -άκουσα την κυρία Βούλτεψη και άλλους- να εξανίστανται "καλά, ήταν ευρωβουλευτής και δεν ξέρει τους κανόνες;". Να κοιτάξουν, λοιπόν, τον οδικό χάρτη, και συγκεκριμένα τη σελίδα 11, για να δει η κοινωνία ποιοι την κοροϊδεύουν. Λεφτά μπορούν να βρουν για να ασκήσουν πολιτικές για τους νέους. Η Ευρώπη τους δίνει τη δυνατότητα και αυτοί ξέρετε τι κάνουν; Μας κοροϊδεύουν όλους κανονικά, γιατί προφανέστατα τα χρήματα αυτά θέλουν να πάνε σε άλλους οικονομικούς παράγοντες της χώρας», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η χώρα μπορεί να αλλάξει με ορθολογισμό, σοβαρότητα και προοδευτική αντίληψη για τα πράγματα. Αν είναι να πάμε πάλι στο 2012 και το 2015 με υποσχέσεις "κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη" αλλά τα κόκκινα δάνεια να τα παίρνουν τα funds και να εκβιάζουν τους δανειολήπτες, να υπόσχονται ότι θα "σκίσουν" τα μνημόνια και να έχουμε ξανά μνημόνια, να υπόσχονται ότι θα καταργήσουν τον ΕΝΦΙΑ, αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Έχουν κριθεί. Και η περίπτωση του κ. Μητσοτάκη έχει κριθεί. Επτά χρόνια έχει πολλά βιώματα ο ελληνικός λαός. Κρίθηκε και η προηγούμενη κατάσταση. Άρα, η χώρα με μια επιλογή στο ΠΑΣΟΚ και στο πρόσωπό μου θα πάει μπροστά, θα γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς τις κακές εμπειρίες του χθες», τόνισε όταν ρωτήθηκε για το πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσε: «Πολιτικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να αλλάξουμε κουλτούρα διακυβέρνησης. Να έχουμε έναν πρωθυπουργό που θα νιώθει και θα είναι ένοικος στο Μαξίμου και όχι ιδιοκτήτης του. Να φύγουμε από το κράτος λάφυρο που έχουμε σήμερα και να πάμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου». «Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, το επαναλαμβάνω. Είναι άλλη η δική μου διαδρομή, άλλη είναι του πρωθυπουργού και άλλη του κ. Τσίπρα», υπογράμμισε.

Όσον αφορά τις νέες ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ακρίβεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρατήρησε ότι για να αντιμετωπιστεί, χρειάζεται βούληση, ελέγχους στην αγορά. «Δεν γίνεται έλεγχος. Αλλά ακόμα και ο έλεγχος που γίνεται στο ράφι είναι επιφανειακός. Δεν πρέπει να πηγαίνουν μόνο στο τέλος. Πρέπει να βλέπουμε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Αν ρωτήσετε ένα κυβερνητικό στέλεχος, τι έχουν εισπράξει από πρόστιμα σε σχέση με το πόσο έχουν κερδοσκοπήσει τα ολιγοπώλια, ειδικά των τροφίμων, της ενέργειας, θα δείτε την αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής. Ο λόγος που περιέγραψα τα στοιχεία αυτά που μας κατατάσσουν στις χειρότερες περιπτώσεις, είναι ότι δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και παραφράζοντας το μότο του πρωθυπουργού σχετικά με ποιος θα απαντήσει το τηλέφωνο στις 3 τη νύχτα, υποστήριξε ότι δεν διανοήθηκαν να το πουν αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. «Να μην τον ξυπνήσουμε, λοιπόν, μην του χαλάσουμε τον ύπνο, ας χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το μεσημέρι να τον ρωτήσει κάποιος: "Κυριάκο, θα ποντιστεί το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης; Ναι ή όχι; Και πότε;". Όταν, λοιπόν, σε θέματα ζωτικά για τα εθνικά μας συμφέροντα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σε μια εποχή μεγάλων ανακατατάξεων και αστάθειας, ξεκίνησε ένα έργο που ο λόγος που το έχει φρενάρει, είναι ότι πέρασε ο τσαμπουκάς του Ερντογάν, εγώ δεν το δέχομαι ότι αυτός ο πρωθυπουργός μπορεί να έχει ως επιχείρημα το "ποιος μετά από εμένα"», τόνισε δηκτικά ο κ. Ανδρουλάκης.