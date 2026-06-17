Μητσοτάκης: Η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδηθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις – Τα βασικά στοιχεία της εφαρμογής «PosoKanei»

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Αδικαιολόγητες τιμές στην Ελλάδα, δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές, τόνισε ο πρωθυπουργός

«Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα "όπλο" στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της εφαρμογής «PosoKanei».

«Έχουμε πια σύγκριση, σε πραγματικό χρόνο, τιμών Ελλάδος και εξωτερικού και αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυεθνικές εταιρείες» είπε.

Επίσης τόνισε ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές, προσθέτοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδηθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις, με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις.

Η νέα εφαρμογή «PosoKanei» επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης τα οποία πωλούνται σε σούπερ μάρκετ.

Το «PosoKanei» αποτελεί το νέο εργαλείο διαφάνειας και τόνωσης του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά και είναι ουσιαστική εξέλιξη και βελτίωση του e-katanalotis, φιλοξενώντας σαφώς μεγαλύτερο αριθμό κωδικών. Η πλατφόρμα ενημερώνεται καθημερινά ώστε να προσφέρει αξιόπιστη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα διαθέτει ιστορικό τιμών σε βάθος τουλάχιστον δύο μηνών για κάθε προϊόν, προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν να εντοπίσουν παραπλανητικές προσφορές ή εκπτώσεις.

Τα βασικά στοιχεία της εφαρμογής:

-Οι πολίτες μπορούν να βλέπουν και να συγκρίνουν τιμές από διαφορετικούς αλυσίδες super markets, να παρακολουθούν το ιστορικό τιμών και να οργανώνουν τις αγορές τους μέσω λιστών.

-Μπορούν να μπουν σε υπολογιστή στο posokanei.gov.gr και σε κινητό στην εφαρμογή για Android και iOS

-Αρχικά περιλαμβάνονται περίπου 10.000 κωδικοί προϊόντων.

-Η πλατφόρμα συγκεντρώνει, σε καθημερινή βάση, τιμές από τις αλυσίδες Γαλαξίας, Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, ΣΥΝΚΑ, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κρητικός, Market in και Lidl.

-Μέσω του ιστορικού τιμής ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία της τιμής σε βάθος χρόνου.

-Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με τον τίτλο του προϊόντος είτε με το barcode του και μέσω κινητού.

-Όταν εντοπιστεί το ίδιο προϊόν σε ευρωπαϊκές αλυσίδες λιανικής, εμφανίζονται και οι αντίστοιχες τιμές του εξωτερικού. Οι χώρες που καλύπτονται σήμερα είναι κυρίως η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ισπανία.

-Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει λίστες προϊόντων και να δει το συνολικό κόστος των προϊόντων που έχει επιλέξει στα καταστήματα που τα διαθέτουν. Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έως πέντε λίστες, με έως πενήντα προϊόντα σε κάθε λίστα.

-Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις ποσότητες που χρειάζεται για κάθε προϊόν ώστε να υπολογίζεται το πραγματικό συνολικό κόστος των αγορών του.

Η λειτουργία αυτή προτείνει οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές προϊόντων μέσα στην ίδια κατηγορία, βοηθώντας τον χρήστη να μειώσει το συνολικό κόστος της λίστας του.

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού:

Καταρχάς, θερμά συγχαρητήρια στα δύο συναρμόδια Υπουργεία, αλλά και στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, αλλά και στη δυναμική μας startup εταιρεία, οι οποίοι, σε συνεργασία, ανέπτυξαν μία πραγματικά εξαιρετική και πολύ χρήσιμη εφαρμογή και από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα «όπλο» στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής.

Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο, θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές, όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του.

Θεωρώ ότι είναι μία σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα αποτελεί ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά, όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει -και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται-, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια, όπως είπατε, είναι δικαίωμα.

Και ακριβώς αυτή τη διαφάνεια προάγει το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο σε πρώτη φάση έχει ενσωματώσει πάνω από 10.000 προϊόντα και προφανώς δεν σταματάμε εδώ, καθώς τα προϊόντα και αύριο οι υπηρεσίες θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου.

Θέλω να τονίσω ότι είμαστε πια μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτει μία κρατική πλατφόρμα τέτοιας κλίμακας, η οποία να δίνει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή στον Έλληνα καταναλωτή να συγκρίνει πολλά διαφορετικά προϊόντα.

Και είναι ένα επιπλέον βήμα το οποίο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά αξιοποιεί την τεχνολογία και το ψηφιακό κράτος προς όφελος τελικά της κοινωνίας και του πολίτη, παρεμβαίνοντας στο πιο κρίσιμο, στο πιο ακανθώδες ζήτημα το οποίο απασχολεί κάθε ελληνικό νοικοκυριό σήμερα, που δεν είναι άλλο από το πρόβλημα της ακρίβειας.

Εγώ θα ενθαρρύνω τους πολίτες να κατεβάσουν την εφαρμογή -όπως είπε και ο Υπουργός, είναι μία εφαρμογή που, σε αντίθεση με τον e-katanaloti, του οποίου ουσιαστικά πολύ εξελιγμένη μορφή αποτελεί το PosoKanei, είναι κατεξοχήν σχεδιασμένη για το κινητό τηλέφωνο-, να πειραματιστούν μαζί της, να δουν την πραγματική της δύναμη και να την αξιοποιήσουν όσο πιο ουσιαστικά μπορούν.

Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε πια, κ. Υπουργέ, και μία σύγκριση, σε πραγματικό χρόνο, τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυεθνικές εταιρείες.

Και θέλω για ακόμη μια φορά να στείλω ένα μήνυμα, ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές, εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.

Κατά συνέπεια, το εργαλείο αυτό είναι και ένα «όπλο» στα χέρια της ίδιας της Αρχής. Αλλά πιστεύω ότι και τα σούπερ μάρκετ και ο ανταγωνισμός θα αντιληφθούν ότι από τη στιγμή που υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, έχουν και μεγαλύτερο κίνητρο να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τον ανταγωνισμό, γιατί πια ο πολίτης, ο καταναλωτής τους, θα γνωρίζει ότι ενδεχομένως μπορεί να βρει το ίδιο προϊόν κάπου αλλού φθηνότερα.

Να εκφράσω, επίσης, τη χαρά μου γιατί η εφαρμογή αυτή αναπτύχθηκε από μία δυναμική ελληνική startup εταιρεία, με έδρα μάλιστα την Πτολεμαΐδα, τη Δυτική Μακεδονία. Κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι η Ελληνική Κυβέρνηση δίνει ευκαιρίες σε νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν προϊόντα τα οποία είναι εξαιρετικά δυναμικά και καινοτόμα και -γιατί όχι;- με το καλό αυτά τα προϊόντα να μπορέσετε να τα προωθήσετε και στο εξωτερικό.

Τέλος, να επαναλάβω ότι η μάχη την οποία δίνει το Υπουργείο αλλά και η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή είναι μία μάχη συνεχής. Όπως είπε ο Υπουργός, έχουμε αναπτύξει μια σειρά από πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουμε το οξύ πρόβλημα της εισαγόμενης ακρίβειας.

Μου έκανε εντύπωση το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κ. Υπουργέ, το οποίο προκλήθηκε από την ανάρτηση του νομοσχεδίου σχετικά με την προστασία των καταναλωτών όσον αφορά τα καταναλωτικά δάνεια. Τελειώνουμε πια με τα ψιλά γράμματα και υπάρχει πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια στις σχέσεις του καταναλωτή με τα πιστωτικά ιδρύματα. Είναι μια πολύ σημαντική νομοθετική παρέμβαση, η οποία θα ψηφιστεί άμεσα και θα τεθεί σε εφαρμογή σε λίγους μήνες από τώρα.

Και, προφανώς, η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδηθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις, με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις.

Οπότε και πάλι θερμά συγχαρητήρια. Αναμένω και εγώ με χαρά να κατεβάσω την εφαρμογή στο δικό μου κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια να μπορέσω και εγώ να εισφέρω το δικό μου feedback σε αυτά τα οποία έχετε αναπτύξει.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε από την πλευρά του: «Σας παρουσιάζουμε ένα πραγματικό “όπλο” που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των νοικοκυριών και προστατεύει στην πράξη όσο γίνεται το εισόδημα κάθε οικογένειας και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων οικονομικά οικογενειών και ασφαλώς της μεσαίας τάξης, που πιστεύω ότι θα το χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Κάθε πολίτης θα μπορεί να αναζητά το προϊόν που τον ενδιαφέρει, να βλέπει online πόσο κοστίζει, πού θα το βρει φθηνότερο, προτού φτάσει, βεβαίως, στο ταμείο».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέφερε: «Η νέα πλατφόρμα έρχεται να επεκτείνει την ιδέα που είχαμε με το e-katanalotis, αλλά με πολύ μεγαλύτερη κάλυψη προϊόντων, κι είναι μία εφαρμογή η οποία φτιάχτηκε κυρίως για το κινητό, αλλά έχει πολύ καλή παρουσίαση και στη web έκφρασή της, γιατί η αλήθεια είναι πως από το κινητό μας ψωνίζουμε. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι πως αυτή η δουλειά θα έρθει πραγματικά να αλλάξει την εικόνα των τιμών στο σούπερ μάρκετ. Σημασία έχει η τεχνολογία να δίνει πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα».

Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, σημείωσε: «Η εφαρμογή δεν λέει στον καταναλωτή τι να αγοράσει. Δεν είναι e-shop. Δεν λύνει τα προβλήματα της αγοράς. Δεν υποκαθιστά την κρίση του καταναλωτή. Του δίνει, όμως, κάτι άλλο πολύ πιο ουσιαστικό: τη δυνατότητα να αποφασίζει εκείνος με τα στοιχεία που διαβάζει. Δεν έχουμε γενικές διαπιστώσεις, αλλά καθαρή, συγκρίσιμη και άμεση, χρήσιμη πληροφορία. Αυτό που κάνει είναι να δίνει εμπιστοσύνη, διαφάνεια και να “καθαρίζει” το τοπίο στον Έλληνα καταναλωτή και σιγά-σιγά να του ξαναφέρνει την εμπιστοσύνη που χρειάζεται».