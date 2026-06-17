Τσουκαλάς: «Είναι προκλητικό, κ. Μητσοτάκη, να μιλάτε για τζάμπα, όταν μεθοδικά εξυπηρετείτε τους λίγους»

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«Τζάμπα ο ψεύτικος θυμός του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια, την οποία ούτε θέλει ούτε μπορεί να ελέγξει»

«Ο Πρωθυπουργός σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για καθολική δωρεάν πρόσβαση στα ΜΜΜ για τους νέους έως 24 ετών στα αστικά κέντρα, μίλησε για "τζάμπα πολιτικούς", προσβάλλοντας και τη νοημοσύνη των πολιτών και τους νέους της χώρας», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τονίζει ότι «επί των δικών του ημερών το τζάμπα απογειώθηκε.

-Τζάμπα φορολογική άφεση στις τράπεζες.

-Τζάμπα προνόμια στα funds που κερδοσκοπούν χωρίς να φορολογούνται.

-Τζάμπα διευκολύνσεις στα καρτέλ.

-Τζάμπα νομοθετικά κενά που γίνονται παράθυρα για μεγάλες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υπέρ υγείας από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

-Τζάμπα απευθείας αναθέσεις και τζάμπα διαγωνισμοί με ένα μόνο μειοδότη.

-Τζάμπα κονδύλια σε ιδιωτικές εταιρείες για συμβουλευτικές υπηρεσίες».

Ο κ. Τσουκαλάς προσθέτει ότι «σαν να μην έφταναν αυτά, κατάφερε το Ταμείο Ανάκαμψης να μοιάζει περισσότερο με ηλεκτρονική πλατφόρμα εξυπηρέτησης λίγων και ισχυρών παρά με εργαλείο ανάπτυξης για την κοινωνία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις». «Και βέβαια τζάμπα ο ψεύτικος θυμός του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια, την οποία ούτε θέλει ούτε μπορεί να ελέγξει», σχολιάζει.

Καταληκτικά ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «επί ημερών Μητσοτάκη το κράτος αντιμετωπίζεται ως φέουδο για το μεγάλο φαγοπότι στην υγεία των φίλων και κολλητών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» και σημειώνει: «Είναι προκλητικό, κύριε Μητσοτάκη, να μιλάτε για τζάμπα, όταν μεθοδικά εξυπηρετείτε τους λίγους και στέλνετε καθημερινά τον λογαριασμό στους πολλούς».