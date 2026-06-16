Τσουκαλάς: Οι πολιτικές της ΝΔ αποτυγχάνουν μόνιμα να βελτιώσουν την καθημερινότητά των πολιτών και ναρκοθετούν το μέλλον της νέας γενιάς

0

«Είναι περήφανος ο κ. Μαρινάκης που οι Έλληνες μισθωτοί εργάζονται τις πιο πολλές ώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη;»

«Ο κ. Μαρινάκης όταν λέει πως μηδενίζει τον φόρο, μάλλον εννοεί την τεκμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών που τους αύξησε τον φόρο έως και 12.500 ευρώ ετησίως και την ετήσια αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Ή εννοεί την έμμεση φορολογία που έχει εκτοξεύσει το κόστος ζωής των νέων», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Είναι περήφανος ο κ. Μαρινάκης που οι Έλληνες μισθωτοί εργάζονται τις πιο πολλές ώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη;», ρωτά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη δήλωσή του.

Τονίζει δε ότι «πυροτεχνήματα είναι οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που αποτυγχάνουν μόνιμα να βελτιώσουν την καθημερινότητά των πολιτών και ναρκοθετούν το μέλλον της νέας γενιάς», για να σχολιάσει πως «είναι το λιγότερο υποκριτικό να καταγγέλλει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τους νέους, η κυβέρνηση που ετοιμαζόταν να επιδοτήσει το κόστος μετακίνησης με ταξί όσων έχουν καταναλώσει αλκοόλ».

Στο ίδιο πλαίσιο προσθέτει ότι «είναι υποκριτικό μια κυβέρνηση που μοιράζει δεκάδες εκατομμύρια σε ένα πάρτι απευθείας αναθέσεων και συμβουλοκρατίας, να χαρακτηρίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό μια δίκαιη και ρεαλιστική πρόταση κόστους 35 εκατομμυρίων ευρώ». «Ο καθένας βέβαια με τις προτεραιότητες του», σημειώνει.