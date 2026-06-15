Ο Μητσοτάκης στα εγκαίνια του κέντρου υποδοχής πληγέντων ζώων από καταστροφές: Όταν η Πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών κάτι καλό μπορεί να προκύψει

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Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στα ολυμπιακά ακίνητα Γαλατσίου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στην εκδήλωση για την παρουσίαση του εθνικού μηχανισμού προστασίας ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, στον σταθμό υποδοχής πληγέντων ζώων, στο Γαλάτσι.

Ο πρωθυπουργός, τον οποίο υποδέχθηκαν ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και ο υφυπουργός Βασίλης Σπανάκης, ξεναγήθηκε από την ιδρύτρια της φιλοζωικής οργάνωσης Dogs' Voice, Ελένη Δέδε, στις εγκαταστάσεις του σταθμού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε, μεταξύ άλλων, τους χώρους διαλογής και επανένωσης, το κτηνιατρείο και το κέντρο συντονισμού, όπου ενημερώθηκε για τη διαχείριση επιχειρήσεων διάσωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Είχε επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσει με εθελοντές και να ενημερωθεί για τις διαδικασίες υιοθεσίας διασωθέντων ζώων.

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρισκόμαστε εδώ, στο Γαλάτσι, όπου πια υπάρχει ένα μόνιμο κέντρο υποδοχής, ταυτοποίησης, φροντίδας, επανένωσης των ζώων συντροφιάς, σε περίπτωση μιας φυσικής καταστροφής. Νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η Πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην αποστολή της προστασίας των ζώων, τότε πράγματι κάτι καλό μπορεί να προκύψει» είπε ο πρωθυπουργός.

«Νομίζω ότι αποτελεί μια πολύ σημαντική καινοτομία για την ελληνική διοίκηση το γεγονός ότι συστήσαμε αυτή την ειδική γραμματεία, η οποία μπορεί πια να είναι ο επίσημος θεσμικός συνομιλητής με την υπόλοιπη δημόσια διοίκηση, διότι απαιτείται συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος, με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αλλά, κυρίως, νομίζω μια δύσκολη αποστολή του, είναι να καθίσουν φιλοζωικές οργανώσεις στο ίδιο τραπέζι» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν υπήρχε η αμέριστη στήριξη των εθελοντών. «Θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένω της Dogs' Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτή την πολύ σημαντική υπηρεσία» ανέφερε.

Ακολουθεί η ομιλία του πρωθυπουργού:

«Αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο, αγαπητή Έλενα, αγαπητές και αγαπητοί εκπρόσωποι των φιλοζωικών οργανώσεων, αισθάνομαι πραγματικά ότι η σημερινή εκδήλωση θα ήταν πιο πρέπον αν τελείωνε με την παρουσίαση την οποία έκανε η αγαπητή Έλενα και με τα λόγια τα οποία είχε διατυπώσει στη συνέντευξη που είχε δώσει τον Οκτώβριο του 2023 σε σχέση με την προσδοκία της για το τι θα περίμενε από την ελληνική Πολιτεία στα ζητήματα της προστασίας των ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Και πράγματι, κάτι το οποίο ξεκίνησε αποσπασματικά, ως αποτέλεσμα της δύσκολης εμπειρίας, είχαμε να διαχειριστούμε μεγάλες κρίσεις και ιδίως μεγάλες πυρκαγιές, κάτι το οποίο ξεπήδησε μέσα από την ίδια την κοινωνία των πολιτών και τις φιλοζωικές οργανώσεις, αγκαλιάστηκε τελικά από την ελληνική Πολιτεία, θεσμοθετήθηκε και είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να παρουσιάσουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό εθνικό μηχανισμό, ουσιαστικά διαχείρισης των ζώων συντροφιάς σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρισκόμαστε εδώ, στο Γαλάτσι, όπου πια υπάρχει ένα μόνιμο κέντρο υποδοχής, ταυτοποίησης, φροντίδας, επανένωσης των ζώων συντροφιάς, σε περίπτωση μιας φυσικής καταστροφής.

Νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η Πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην αποστολή της προστασίας των ζώων, τότε πράγματι κάτι καλό μπορεί να προκύψει.

Θέλω να κάνω μία ξεχωριστή μνεία στον Νίκο Χρυσάκη -νομίζω του αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα- για τη συνολική αφοσίωση στα ζητήματα της προστασίας των ζώων συντροφιάς. Νομίζω ότι αποτελεί μια πολύ σημαντική καινοτομία για την ελληνική διοίκηση, το γεγονός ότι συστήσαμε αυτή την Ειδική Γραμματεία, η οποία μπορεί πια να είναι ο επίσημος θεσμικός συνομιλητής με την υπόλοιπη δημόσια διοίκηση, διότι απαιτείται συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος, με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αλλά κυρίως νομίζω μια δύσκολη αποστολή του, είναι να καθίσουν φιλοζωικές οργανώσεις στο ίδιο τραπέζι.

Ξέρω πολύ καλά και από τη δική μου εμπειρία ότι δεν συμφωνείτε πάντα όλοι σε όλα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας θεσμοθετημένος διάλογος, ο οποίος τελικά να μπορεί να καταλήγει σε αποτελέσματα τα οποία πραγματικά είναι αξιέπαινα και τα οποία ουσιαστικά συγκροτούν και βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Να κλείσω όμως λέγοντας, ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένω της Dogs' Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτή την πολύ σημαντική υπηρεσία.

Τώρα θα μπορείτε να το κάνετε πολύ πιο οργανωμένα, με παρουσία ενός εκπροσώπου της Ειδικής Γραμματείας στο ΕΣΚΕΔΙΚ, με καλύτερο συντονισμό, με έναν μηχανισμό ο οποίος θα διαφυλάξει και τη δική σας ατομική προστασία, αλλά ταυτόχρονα θα κάνει τη δουλειά σας πιο εύκολη και πιο ουσιαστική.

Οπότε, να κλείσω δίνοντας και πάλι θερμά συγχαρητήρια σε όσες και σε όσους εργάστηκαν για να μπορέσουμε να φτάσουμε σήμερα σε αυτή την πολύ σημαντική μέρα.

Εύχομαι ο μηχανισμός να είναι αχρείαστος, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι η κλιματική κρίση είναι μαζί μας. Θα αντιμετωπίζουμε κάθε καλοκαίρι περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών.

Ξεκινάμε από την Αττική, με σκοπό να μπορέσουμε, όπως είπες, Έλενα, να επεκταθούμε σε ολόκληρη τη χώρα έως το 2029.

Και πάλι ένα πολύ θερμό ευχαριστώ σε όσες και σε όσους μας επέτρεψαν να μπορέσουμε να φτάσουμε σήμερα σε αυτή τη μέρα. Αναφέρομαι φυσικά σε όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, στην κοινωνία των πολιτών, σε όλους όσοι συνεργάστηκαν για να μπορέσουμε κάτι το οποίο αποτελούσε όραμα και όνειρο να γίνει επιτέλους πραγματικότητα.

Σας ευχαριστώ πολύ».