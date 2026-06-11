Κυρανάκης: Η ΝΔ χρειάζεται πανστρατιά και ενότητα – Δεν περισσεύει κανείς

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Ο νέος Γραμματέας της ΝΔ, υπογράμμισε ότι η παράταξη οφείλει να προσεγγίσει ξανά πολίτες που τα τελευταία χρόνια έχουν απομακρυνθεί πολιτικά

Μήνυμα ενότητας, συσπείρωσης και εκλογικής ετοιμότητας έστειλε ο νέος Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στην πρώτη τηλεοπτική του συνέντευξη μετά την εκλογή του, στον ΣΚΑΙ.

Ο κ. Κυρανάκης έθεσε ως κεντρική προτεραιότητα τη διατήρηση της ενότητας της παράταξης και απηύθυνε κάλεσμα συσπείρωσης προς όλα τα στελέχη και τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.

«Χρειάζεται μια πανστρατιά. Δεν περισσεύει κανείς. Χρειάζεται ενότητα και συσπείρωση. Ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμανλής έχουν προσφέρει πολλά στην παράταξη και στην πατρίδα. Δεν θεωρώ ότι κανένας από τους δύο θέλει να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Έχω ανδρωθεί πολιτικά στην παράταξη αυτή και με Καραμανλή και με Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι στο ευρωψηφοδέλτιο του 2014. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να παραβλέψω ή να ξεχάσω. Από την άλλη, έχει μεγάλη σημασία για μας η ενότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο νέος Γραμματέας της ΝΔ, υπογράμμισε ότι η παράταξη οφείλει να προσεγγίσει ξανά πολίτες που τα τελευταία χρόνια έχουν απομακρυνθεί πολιτικά, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν ψηφοφόροι που νιώθουν απογοήτευση.

«Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν απογοητευμένοι. Αναγνωρίζουμε ότι άνθρωποι οι οποίοι ήταν το 2023 μαζί μας και συμμετείχαν σε αυτό το πολύ μεγάλο εκλογικό αποτέλεσμα, σήμερα μπορεί να βλέπουν λάθη ή πράγματα που τους πικραίνουν. Θέλουμε να τους μιλήσουμε, θέλουμε να κάνουμε διάλογο μαζί τους και θέλουμε να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη και συγκεκριμένη στόχευση που έχουμε», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη να διατηρηθεί το θετικό κλίμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση της παράταξης ενόψει των εκλογών.

«Η βασική μου στόχευση είναι να είμαστε συσπειρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι. Ένα βασικό ελάττωμα των Νεοδημοκρατών είναι ότι, παρότι μπορεί να προηγούμαστε στις δημοσκοπήσεις και να έχουμε καταγράψει μεγάλες εκλογικές νίκες, υπάρχει πάντα μία ηττοπάθεια. Αυτή την ηττοπάθεια θέλω να την αποβάλλουμε. Διότι στις εκλογές πρέπει να πάμε με ψυχολογία νικητή», σημείωσε.

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανανέωση του πολιτικού προσωπικού της παράταξης και στην ανάγκη να δοθεί χώρος σε νέους ανθρώπους να εκφραστούν πολιτικά.

«Όπως και στη δική μου γενιά δόθηκε κάποια στιγμή η ευκαιρία να αποκτήσουμε δημόσιο βήμα, να μπούμε στα ψηφοδέλτια και να πολιτευθούμε με τη Νέα Δημοκρατία, το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και με την επόμενη γενιά, η οποία οφείλει να εκπροσωπήσει τους νέους ανθρώπους που σήμερα σε μεγάλο βαθμό είναι χωρίς φωνή. Θέλω να φέρω νέο αίμα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το στοίχημα», ανέφερε.

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει να βρίσκεται σε διαρκή εκλογική ετοιμότητα, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος παραμένει η εξάντληση της τετραετίας.

«Ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει ετοιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνουμε σε έναν μαραθώνιο. Θεωρώ ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όμως πρέπει να είμαστε έτοιμοι με ψηφοδέλτια, με τον κομματικό μηχανισμό σε εγρήγορση και με ένα σωστό πολιτικό μήνυμα, ενιαίο και κατανοητό στους πολίτες», δήλωσε.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, αναφέρθηκε στο έργο που υλοποιήθηκε στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, κάνοντας ειδική αναφορά στις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον ελληνικό σιδηρόδρομο μετά την τραγωδία των Τεμπών.

«Στην πρώτη μου δημόσια τοποθέτηση όταν ανέλαβα αυτό το δύσκολο χαρτοφυλάκιο, έδωσα μια υπόσχεση στην ελληνική κοινωνία και στους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη. Ότι τα έργα θα τελειώσουν στην ώρα τους, ότι οι δικλείδες ασφαλείας θα μπουν και ότι τα τρένα θα είναι ασφαλή για όποιον γονιό επιλέγει να βάλει το παιδί του μέσα. Το έκανα αυτό», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, σήμερα ο σιδηρόδρομος διαθέτει πέντε επιπλέον δικλείδες ασφαλείας σε σχέση με την περίοδο πριν από το δυστύχημα των Τεμπών, ενώ τα έργα πλήρους σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETCS στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη ολοκληρώνονται εντός Αυγούστου, χωρίς να δοθεί παράταση.

«Δουλέψαμε νύχτα-μέρα, κι εγώ και οι συνεργάτες μου, όλη μας η ομάδα, για να μπορέσουμε να παραδώσουμε έναν σιδηρόδρομο πιο ασφαλή από αυτόν που παραλάβαμε», κατέληξε.