Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός και μετατρέπεται σε κόμμα διαμαρτυρίας

«Υιοθετεί και θεωρίες που και οι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν»

«Γεννώνται για άλλη μια φορά εύλογα ερωτήματα όπως το περιγράφει και ο κ. Δημητρακόπουλος και άλλοι παράγοντες της συγκεκριμένης διαδικασίας. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί αυτή η έκθεση παραγγέλθηκε κατόπιν της υποβολής αιτήματος άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών. Θα μπορούσε να υπάρχει ως δεδομένο πριν αυτή τη διαδικασία. Το δεύτερο ζήτημα είναι η ίδια η έκθεση. Εμείς δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε τον ρόλο της Δικαιοσύνης, δεν το κάναμε ούτε όταν ήρθε η δικογραφία ούτε θα το κάνουμε τώρα. Προς τιμήν των ανθρώπων αυτών ενώ δεν δήλωσε κανείς ότι συμφωνεί με τα συγκεκριμένα στοιχεία της δικογραφίας ζήτησαν να αρθεί η ασυλία τους. Αλλά όταν η υπόθεση η οποία χαρακτηρίστηκε ως κακουργηματικής φύσεως φαίνεται να μετατρέπεται, σε περίπτωση που υπάρχει αδίκημα ως προς το ποσό, σε πλημμεληματικής φύσεως, ή υποθέσεις οι οποίες οδήγησαν σε άρση ασυλίας και φαίνεται ότι δεν είχαν καμία ζημία, μία εκ των οποίων και του κ. Μηταράκη, όλο αυτό δείχνει μια εντελώς άλλη εικόνα από αυτή που είχαν αρχικά διαρρεύσει όσοι είχαν διαρρεύσει. Η οποία άλλαξε όταν είδαμε τα δεδομένα και αλλάζει τώρα ακόμα περισσότερο. Εδώ ένα είναι το συμπέρασμα, γιατί όλα τα υπόλοιπα η Δικαιοσύνη θα τα βρει. Δεν μπορούμε εμείς να λάβουμε καμία απόφαση. Το ίδιο που έλεγα και όταν υπήρχε άλλη εικόνα, το ίδιο λέω και τώρα. Η Δικαιοσύνη θα δώσει απαντήσεις. Αλλά, αλήθεια, εκείνοι από την αντιπολίτευση, συμπεριλαμβανομένου και του ΠΑΣΟΚ, που μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων, που στο πλαίσιο της τοποθέτησης που είχαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μιλούσαν για μια εγκληματική οργάνωση υπό το Μαξίμου, νιώθουν την ανάγκη να ζητήσουν συγγνώμη;» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση για την έκθεση της κ. Τυχεροπούλου και προσέθεσε:

«Εγώ δεν λέω ούτε να υιοθετούν την Α, ούτε τη Β, ούτε την οποιαδήποτε άποψη. Όταν μια υπόθεση πηγαίνει στη Δικαιοσύνη και είναι σε εξέλιξη έρευνα και μάλιστα η συγκεκριμένη συντάκτρια της έκθεσης κάθε άλλο παρά φίλα προσκείμενη στην κυβέρνηση μπορεί να χαρακτηριστεί, όταν είναι κάτι ανοιχτό στη Δικαιοσύνη,γιατί δεν περιμένουν, γιατί βιάζονται να πολιτικοποιήσουν ένα ζήτημα;

Και να πω και κάτι τελευταίο, γιατί ζούμε στην εποχή όπου από τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιχειρείται η μία λαθροχειρία μετά την άλλη. Δεν λέω εγώ ότι δεν είναι πολύ σοβαρή υπόθεση συνολικά το ζήτημα ΟΠΕΚΕΚΠΕ, οι ποινικές του διαστάσεις, ειδικά ως προς όλους εκείνους που φαίνεται ότι πήραν επιδοτήσεις. Συνολικά το θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων. Αλλά είναι ένα πράγμα η υπόθεση συνολικά και είναι ένα άλλο πράγμα η εμπλοκή πολιτικών προσώπων».

Τέλος για τη δουλειά της αστυνομίας και των συλλήψεων που γίνονται είπε ότι είναι δείγμα της αποτελεσματικότητας του κράτους. «Δείτε μάλιστα και τα χρονικά διαστήματα στα οποία αναφέρονται αυτές οι υποθέσεις. Είναι πολλές υποθέσεις για παλαιότερα χρονικά διαστήματα της δικής μας διακυβέρνησης. Το γεγονός ότι επιτέλους λειτουργούν οι Αρχές, όχι μόνο σε περιπτώσεις παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, αλλά και σε πολλές άλλες, είναι κάτι που πρέπει, επαναλαμβάνω, να το πιστωθεί η κυβέρνηση αυτή και σε καμία περίπτωση να της το χρεώσουν. Άλλωστε, πολλές από αυτές τις υποθέσεις έτρεξαν, ξεκίνησαν να ερευνώνται πριν καν την έλευση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας» είπε.

Σε ερώτηση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και του ονόματος ΕΛΑΣ είπε: «Το όνομα που επέλεξε ο κύριος Τσίπρας είναι δεικτικό της νοοτροπίας που επικρατεί ευρύτερα στον νέο κομματικό φορέα, αλλά και στον ίδιο. Ενώ η χώρα θέλουμε να πάει μπροστά και ο κόσμος ζητάει από την κυβέρνηση να πάει πιο γρήγορα μπροστά -και αυτή είναι η κριτική της κοινωνίας σε εμάς και είναι σωστή η κριτική αυτή, γιατί πρέπει να τρέξουμε σε πολλούς τομείς πιο γρήγορα-, ο κ. Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει, δεν είναι μόνο το όνομα, αλλά και με το όνομα του κόμματος του, θέλει να γυρίσουμε πίσω. Είναι μια αντίφαση που αξίζει να την αναδείξουμε. Αλλά το τελευταίο πράγμα που απασχολεί αυτούς που μας ακούν, τους πολίτες, είναι το όνομα ενός κόμματος».

«Δεν υποτιμώ ούτε τα σύμβολα, ούτε τα ονόματα, ειδικά σε κόμματα που έχουν αντέξει στον χρόνο. Αλλά δεν νομίζω ότι ένα όνομα ενός κόμματος θα λύσει κάποιο πρόβλημα. Ο κόσμος θέλει συγκεκριμένες απαντήσεις. Είπε κάποια στιγμή ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του ότι υπόσχεται μια αξιοπρεπή ζωή. Υπάρχει και η ευχή για παγκόσμια ειρήνη. Όλοι μας θέλουμε την καλύτερη δυνατή ζωή για τους πολίτες. Δεν το συζητώ. Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Ουσία θέλει η κοινωνία» σημείωσε.

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του κ. Τσουκαλά για μυστική συμφωνία της ΝΔ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για συγκυβέρνηση ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Νομίζω ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από μια φράση που ακούμε και είμαστε μάλιστα και κοντά χρονικά, "ακόμα δεν σφίξανε οι ζέστες"».

«Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης και προσέθεσε: «Και αδικεί και το παρελθόν του. Έχω πει πολλές φορές ότι ιδεολογικά με χωρίζει άβυσσος, ειδικά με το ΠΑΣΟΚ του '80, που είναι η μήτρα πολλών εκ των προβλημάτων μας, αλλά δεν είχαμε ακούσει τέτοια πράγματα, τέτοιες παρανοϊκές αναλύσεις. Το να θεωρείς ότι υπάρχει μια μυστική συμπαιγνία μεταξύ του Μαξίμου και του κ. Τσίπρα, δηλαδή αδικείς τον εαυτό σου όταν το λες αυτό. Αλλά ο καθένας επιλέγει να λέει ό,τι εκείνος θεωρεί σωστό».