Αλεξάνδρα Σδούκου: Ο Τσίπρας επιστρέφει μόνο με περιτύλιγμα αλλά καμία ουσία

«Οφείλει και μια απάντηση σε όσα ακούσαμε στο ντοκιμαντέρ "Στο Χιλιοστό", για την περίοδο της διαπραγμάτευσης»

Στο νέο κόμμα Τσίπρα αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο Naftemporiki TV, υπογραμμίζοντας πως «έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στο περιτύλιγμα με επικοινωνιακά τρικ, φανέλες Μπαρτσελόνα, με φράσεις για Champions League και Πρωταθλήματα, αλλά δεν έχουμε δει καμία αναφορά σε ουσία και περιεχόμενο. Επειδή όμως είναι απόψε η παρουσίαση του νέου κόμματος, νομίζω πως οφείλει και μια απάντηση σε όσα ακούσαμε χθες στο ντοκιμαντέρ "Στο Χιλιοστό", για την περίοδο της διαπραγμάτευσης. Τότε που είχε φτάσει σε ένα σημείο που χώριζαν την κυβέρνηση Τσίπρα και τους δανειστές 380 εκ. ευρώ, ο τότε Πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε στον κ. Τσίπρα τη φορολόγηση εφοπλιστών, αντί των συνταξιούχων, ώστε να καλυφθεί το ποσό «και ο κ. Τσίπρας επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους».

Από εκεί και πέρα, συνέχισε η κ. Σδούκου, «η ουσιαστική αξιολόγηση θα γίνει από τους πολίτες. Θα κριθούν όλα στο σχέδιο, στις ιδέες, στις προτάσεις του καθενός».

«Η διαμαρτυρία δεν φέρνει λύσεις»

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι «εμείς θα συνεχίσουμε και θα επιμείνουμε μέχρι την τελευταία μέρα ότι είναι εφικτή μία νέα αυτοδύναμη εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει -και νομίζω μπορούμε- να πείσουμε ακόμη και τους δυσαρεστημένους συμπολίτες μας, διότι θεωρούμε ότι έχουμε πρόταση για το μέλλον, αλλά και ήδη πολλά πεπραγμένα. Αυτά που υποσχεθήκαμε τα κάνουμε. Βεβαίως αναγνωρίζουμε πως έχουν υπάρξει και λάθη, τα οποία διορθώνουμε. Η Νέα Δημοκρατία όμως έχει ένα συγκροτημένο σχέδιο, με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Αυτό περιλαμβάνει προφανώς τη διασφάλιση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας, τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, αλλά και τη συνταγματική αναθεώρηση, τη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού κράτους για να παράγεται περισσότερος πλούτος για όλους, για να μπορούν να αυξάνονται μισθοί και συντάξεις».

Καταλήγοντας η κ. Σδούκου είπε πως η ψήφος στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι ψήφος εμπιστοσύνης, ενώ τα άλλα κόμματα διεκδικούν ψήφο διαμαρτυρίας.