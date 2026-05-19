Σδούκου: Δεν θα αφήσουμε το μπάχαλο της αντιπολίτευσης να γίνει μπάχαλο της χώρας

«Υπάρχει ένα μεγάλο διακύβευμα στις επόμενες εκλογές, είναι να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω»

Η κυβέρνηση θέλει να συνεχίσει το κυβερνητικό της έργο μέχρι και την τελευταία μέρα, δίνοντας στους πολίτες ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για την Ελλάδα του 2030 δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας στην ΕΡΤnews και τη Ναυτεμπορική tv. Τόνισε δε, πως η ΝΔ έχει απέναντι της μια αντιπολίτευση που το μόνο που κάνει είναι να αναπαράγει τα εσωτερικά της προβλήματα.

Ερωτώμενη για την εικόνα της αντιπολίτευσης, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί μόνο ως μπάχαλο μπορεί να χαρακτηριστεί. Από τη μία πλευρά είναι το ΠΑΣΟΚ που παριστάνει το θεσμικό κόμμα, αλλά συνεχώς επιδίδεται στο σπορ της σκανδαλολογίας με έναν μόνιμο καταγγελτικό λόγο χωρίς κανένα πολιτικό στίγμα. Από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που αυτοδιαλύεται και όσοι φεύγουν στριμώχνονται στην είσοδο του νέου κόμματος Τσίπρα με την ελπίδα να μεταπηδήσουν εκεί».

Απαντώντας σε ερώτηση για τα υπό ίδρυση κόμματα, ανέφερε ότι «ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ένα κόμμα» προσθέτοντας όμως πως το νέο που ισχυρίζεται πως κομίζει ο κύριος Τσίπρας, είναι μία παλιά συνταγή την οποία προσπαθεί με μια αλλαγή πρόσοψης και χρωμάτων να την παρουσιάσει ως κάτι καινούργιο. «Καταλαβαίνω ότι προσπαθεί να ξεχάσουν οι Έλληνες τη διακυβέρνησή του και όλα όσα έκανε, αλλά δυστυχώς για τον ίδιο, οι μνήμες είναι ισχυρές και οι πληγές του διχασμού που έφερε, βαθιές».

Σε ό,τι αφορά το κόμμα της κ. Καρυστιανού, η κ. Σδούκου σημείωσε «ότι είναι δικαίωμά της, αλλά πρέπει να ακούσουμε πλέον και θέσεις για όλα τα ζητήματα. Ως τώρα έχουμε ακούσει μόνο κάποιες αναχρονιστικές θέσεις για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση και κραυγές για δήθεν προδοσία όσων κρατούν δίαυλους διαλόγου με την Τουρκία. Είναι ένα κόμμα που όπως σχηματοποιείται αποπνέει μια αίσθηση ακροδεξιάς, ανερμάτιστου λόγου και άκρατης επιρροής από την Ρωσία».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τόνισε ότι «το κυβερνητικό έργο δεν σταματά. Έχουμε πάρα πολλά έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν και πολλές μεταρρυθμίσεις» ενώ πρόσθεσε πως «υπάρχουν ακόμα μεγάλες προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο, καθώς, ακόμα και να τελειώσει σήμερα ο πόλεμος, θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να μειωθούν οι οικονομικές συνέπειες».

Σημείωσε επίσης ότι «υπάρχει ένα μεγάλο διακύβευμα στις επόμενες εκλογές, είναι να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, να μην χαραμιστούν οι θυσίες που κάναμε όλοι μας για να επανέλθει μία κανονικότητα στη χώρα».

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι «ακριβώς γι’ αυτό, στο συνέδριό μας ορίσαμε έναν νέο μεγάλο στόχο. Την Ελλάδα του 2030, όπου θέλουμε -χτίζοντας σε όσα κάναμε ως σήμερα- να πετύχουμε πλήρως τη σύγκλιση με την Ευρώπη, τονίζοντας πως ήδη έχουμε πετύχει πολλά σε πολλούς τομείς, καταλήγοντας πως το διακύβευμα των επόμενων εκλογών είναι σαφές: αν θέλουμε φυγή προς τα εμπρός ή πισωγύρισμα.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι «η προγραμματική μας πρόταση για την επόμενη τετραετία στηρίζεται σε δεδομένα, στηρίζεται στην εμπειρία μας, στηρίζεται όμως και στην αξιοπιστία μας. Γιατί αν δει κάποιος τι υποσχεθήκαμε το 2019 και τι υποσχεθήκαμε το 2023, προκύπτει ότι τα υλοποιήσαμε. Τα είπαμε και τα κάναμε».