Μαρινάκης: Γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος για τον κ. Ανδρουλάκη

«Αν ήταν ο Μητσοτάκης στη θέση του, θα δεχόμουν ερωτήσεις για έναν μήνα»

Σε ερώτηση για το δημοσίευμα του mononews.gr για τον Νίκο Ανδρουλάκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε: «Καταρχάς, επειδή είδα και την απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για την οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια, για να πάμε στην ουσία του ζητήματος, ούτε ο υπουργός Υγείας, όπως απάντησε στη συνέχεια επαναλαμβάνοντας αυτά που είπε στην αρχή, ούτε εμείς, ούτε εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση δεν θέτουμε ζήτημα νομιμότητας. Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, δεν το γνωρίζουμε, αυτό δεν θα το πούμε εμείς, δεν είμαι εγώ αρμόδιος ούτε η κυβέρνηση έχει τέτοια αρμοδιότητα.

Σίγουρα η ίδια η συμπεριφορά του κ. Ανδρουλάκη, η ρητορική του, οι επιθέσεις που κάνει και ο ίδιος και οι συνεργάτες του, το ΠΑΣΟΚ, όπως έχει γίνει επί των ημερών του, η ρητορική δηλαδή που χρησιμοποιεί το κόμμα, είναι σε πλήρη αναντιστοιχία, με αυτό το οποίο διαβάζουμε στο σημερινό δημοσίευμα. Και ναι, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Γεννώνται ξεκάθαρα ερωτήματα. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν ο κ. Ανδρουλάκης ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική για διάφορες υποθέσεις αμφισβητώντας πολλές φορές αποφάσεις της Δικαιοσύνης, με μια πολύ επιθετική ρητορική, να εισπράττει αυτά τα ποσά, ενώ είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να εισπράττει αυτά τα ποσά από το Δημόσιο, πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ και είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας».

«Αλλά το ξαναλέω, τα ερωτήματα αυτά γεννώνται πολύ παραπάνω, αν βάλει κανείς δίπλα σε αυτά το πώς έχουν αντιμετωπίσει αντίστοιχα θέματα στο ΠΑΣΟΚ. Σκεφτείτε το σημερινό δημοσίευμα να αναφερόταν στον πρωθυπουργό ή σε κάποιον υπουργό ή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα δεχόμουν ερώτηση για άλλο θέμα από σήμερα και δεν ξέρω και εγώ πόσες μέρες μετά. Όχι, επειδή θα έφταιγαν οι συνάδελφοί σας, επειδή θα είχαμε βροχή ανακοινώσεων, καταγγελιών, αιτήματα για σύγκληση της επιτροπής θεσμών και διαφάνειας, της προανακριτικής, της εξεταστικής. Μπορεί να δημιουργούσαν και καμία άλλη επιτροπή για να καταδικάσουν τη συμπεριφορά αυτή του οποιοδήποτε κυβερνητικού στελέχους. Σκεφτείτε, εδώ μιλάμε για τον επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ» προσέθεσε.

Ανέφερε πως το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλλει την κίνηση νομικών διαδικασιών, δηλαδή την άσκηση διάφορων αγωγών, μηνύσεων και σημείωσε: «Σεν ξέρω σε τι συνίστανται αυτές οι ενέργειες. Εδώ πρέπει πρώτα να μας διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου, του δημοσιογράφου ή και κατά του Άδωνι Γεωργιάδη. Στη δεύτερη περίπτωση, ο Άδωνις Γεωργιάδης, όπως επανέλαβε στην απάντησή του, δεν έθεσε κανένα νομικό ζήτημα. Και απορώ γιατί αντέδρασε έτσι το ΠΑΣΟΚ. Στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή του πολιτικού αντιπάλου, αν σκέφτονται να στραφούν κατά και του Άδωνι Γεωργιάδη ή μόνο του Άδωνι Γεωργιάδη, αναρωτιέμαι αν πλέον θα δεχόμαστε μηνύσεις όταν θέτουμε ζητήματα ηθικής τάξης. Άρα κάνουμε ουσιαστικά πολιτική κριτική».

Ο κ. Μαρινάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε πως δεν έχει αρμοδιότητα να θέσει ζητήματα νομιμότητας.

«Δεν είμαι ούτε δικαστής, ούτε εισαγγελέας. Όπως αντιστοίχως ούτε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ούτε κανένας στην κυβέρνηση ή στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα γίνουμε σαν και εκείνους που έχουν μετατρέψει τη Βουλή σε ένα απέραντο δικαστήριο και προσπαθούν να μετατρέψουν κάθε πολιτική συζήτηση είτε στην τηλεόραση, είτε σε ένα ραδιόφωνο, είτε σε ένα καφενείο -και αναφέρομαι στα κόμματα της αντιπολίτευσης- σε μια ατελείωτη τηλεδίκη ή δια ζώσης ακροαματική διαδικασία. Δεν είναι δική μας δουλειά αυτή» ανέφερε και σημείωσε:

«Άρα δεν θέτουμε τέτοιο θέμα, όταν θα μπορούσαμε να θέσουμε αλλά όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είπα, προφανώς έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να απαντηθούν με ειλικρίνεια και να τα βάλουμε δίπλα στη στάση που έχει το ΠΑΣΟΚ επί των ημερών του κ. Ανδρουλάκη σε αντίστοιχες άλλες υποθέσεις».

Σε ερώτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για την κλήση του κ. Τζαβέλλα και του διοικητή της ΕΥΠ στη Βουλή, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και η Βουλή θα δώσει τις δικές της απαντήσεις με βάση τα όσα αποφασίσουν τα όργανα της Βουλής. Δεν έχω κάτι εγώ να πω για αυτό».

«Σε όλα τα πολιτισμένα δημοκρατικά κράτη, όταν μια υπόθεση παίρνει το δρόμο της Δικαιοσύνης, τις απαντήσεις για την υπόθεση αυτή τις δίνει η Δικαιοσύνη και μόνο. Από εκεί πέρα είναι επιλογή του κάθε κόμματος στα κράτη αυτά να το σέβεται αυτό ή να μην το σέβεται - και αξιολογείται η στάση αυτή από την κοινωνία, τους ψηφοφόρους, τους πολίτες» σημείωσε αναφερόμενος στην ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην Κομισιόν.

Για την επίθεση του Κώστα Αρβανίτη στον επίτροπο Μάικλ ΜακΓκράθ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Δεν ξέρω πόσες θέσεις ανεβήκαμε στις ατεκμηρίωτες εκθέσεις για το κράτος δικαίου μετά την επίθεση αυτή του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Αρβανίτη, στον αρμόδιο επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Θα έλεγα ότι είναι αστεία, αν δεν ήταν επικίνδυνα, αλλά είναι πολύ παραπάνω επικίνδυνα παρά αστεία».

«Έχουν επιτεθεί, μία το ένα κόμμα, μία το άλλο κόμμα, στον αρμόδιο επίτροπο για το κράτος δικαίου, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σε δικαστές, σε όποιον μπορείτε να φανταστείτε. Και οι άνθρωποι αυτοί κουνάνε το δάχτυλο για ζητήματα διαφάνειας και κράτους δικαίου. Κάπου ένα φρένο» συμπλήρωσε.

Τέλος σε ερώτηση για την παρέμβαση 10 στελεχών στην εφημερίδα Δημοκρατία ο κ. Μαρινάκης είπε: «Νομίζω ότι είναι προκλητικό να μιλάνε κάποιοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, όταν έχουν πάει σε άλλα κόμματα, κάποιοι εκ των οποίων συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ και συνέβαλαν στο να πέσει η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασαν μια ρητορική ακραίου λαϊκισμού. Εδώ νομίζω ότι εφαρμόζεται το "κοίτα ποιος μιλάει". Και, εν πάση περιπτώσει, κανένας δεν θεωρώ ότι είναι ο απόλυτος εκφραστής της ψυχής ή της συνείδησης του Νεοδημοκράτη πέραν των ανθρώπων που ανώνυμα και ανιδιοτελώς για πάρα πολλές δεκαετίες υπηρετούν την παράταξη αυτή, όπως και πολλοί άνθρωποι άλλης παράταξης που ανήκουν σε άλλους ιδεολογικούς χώρους, από τους ίδιους ανθρώπους αυτούς. Οπότε ας αφήσουμε ήσυχη την ψυχή της Ν.Δ., την καρδιά της Ν.Δ., και ας αφήσουμε αυτούς που αγωνίστηκαν για τις ιδέες τους και συνεχίζουν να αγωνίζονται να μιλάνε για αυτήν και να μην κάνουν κατάχρηση τέτοιων εννοιών διάφοροι οι οποίοι έχουν πάει από το ένα κόμμα στο άλλο».