Παραιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία η Ιωάννα Γκελεστάθη με αιχμές κατά της ηγεσίας

0

Σενάρια μετακίνησης δεξιότερα

Την παραίτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε σήμερα η Ιωάννα Γκελεστάθη, η οποία μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση της τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη.

Η αποχώρησή της συνοδεύεται από σαφείς αιχμές προς την ηγεσία του κόμματος, κάνοντας λόγο για «πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα». Η ίδια αναφέρει ότι οδηγήθηκε στην απόφασή της εξαιτίας των «εξελίξεων των τελευταίων ημερών», υπογραμμίζοντας ότι αποχωρεί για λόγους «αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραίτηση της Ιωάννας Γκελεστάθη δεν αποκλείεται να ανοίξει νέο πολιτικό κύκλο για την ίδια, καθώς φέρεται να εξετάζει την προσχώρησή της σε πολιτικό σχηματισμό που κινείται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.

Το μήνυμα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στη δήλωσή της, η Ιωάννα Γκελεστάθη αναφέρει ότι υπέβαλε την παραίτησή της στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι μόνο από τις κομματικές θέσεις που κατείχε, αλλά και από την ιδιότητα του απλού μέλους.

Η πρώην τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη περιγράφει τη Νέα Δημοκρατία ως το πολιτικό της «σπίτι» από την ημέρα που γεννήθηκε, τονίζοντας ωστόσο ότι οι τελευταίες εξελίξεις δεν της άφησαν άλλη επιλογή από την αποχώρηση.

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της δήλωσής της, σημειώνει ότι «από καιρού» όφειλε να έχει αντιληφθεί το ρήγμα με την ηγεσία του κόμματος. Όπως αναφέρει, όμως, ο «υπερβάλλων κομματικός πατριωτισμός» της και η «μακρά αφοσίωση» στο πρόσωπο του σημερινού προέδρου της Νέας Δημοκρατίας δεν της επέτρεψαν να το δει νωρίτερα.

«Δεν θα ανεχθώ αποδόμηση της πολιτικής μου διαδρομής»

Η Ιωάννα Γκελεστάθη προχωρά και σε σαφή προειδοποίηση προς όσους, όπως αφήνει να εννοηθεί, ενδέχεται να επιχειρήσουν να πλήξουν την πολιτική ή προσωπική της διαδρομή μετά την αποχώρησή της. Όπως τονίζει, δεν θα ανεχθεί από κανέναν να προσπαθήσει να αποδομήσει την πολιτική της πορεία ή την προσωπικότητά της. Υποστηρίζει ότι σε όλη τη διαδρομή της κινήθηκε με «γνήσιο πατριωτισμό», «ιδεολογική καθαρότητα» και «πολιτικό ήθος». Παράλληλα, κάνει λόγο για «πεντακάθαρα χέρια», σημειώνοντας ότι πορεύθηκε μακριά από «φθηνούς καιροσκοπισμούς, κομματικές δολοπλοκίες και πολιτικούς εκβιασμούς».

Ιδιαίτερη πολιτική σημασία έχει και ο διαχωρισμός που κάνει ανάμεσα στην έννοια της παράταξης και στην έννοια του κόμματος.

Η Ιωάννα Γκελεστάθη σημειώνει ότι η παράταξη συνέχεται από «ιδέες, αρχές και αξίες», ενώ το κόμμα, όπως αναφέρει, μπορεί ενίοτε να λειτουργεί μέσα από «μηχανισμούς, κονκλάβια και ίντριγκες». Με τη φράση αυτή, η πρώην τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται να αφήνει αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του κομματικού μηχανισμού, αλλά και για το εσωτερικό περιβάλλον που, σύμφωνα με τη δήλωσή της, την οδήγησε στην έξοδο.

Στο πολιτικό σκέλος της δήλωσής της, η Ιωάννα Γκελεστάθη υπογραμμίζει ότι το κόμμα «δεν είναι αυτοσκοπός», αλλά «όχημα υπηρέτησης της Πατρίδας και των πολιτών της». Η διατύπωση αυτή δείχνει ότι η αποχώρησή της δεν παρουσιάζεται από την ίδια ως απλή προσωπική ρήξη, αλλά ως βαθύτερη πολιτική και αξιακή διαφοροποίηση από τη σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

Η ίδια επιχειρεί να εμφανίσει την απόφασή της ως πράξη πολιτικής συνέπειας, τονίζοντας ότι δεν μπορεί πλέον να παραμείνει σε έναν κομματικό χώρο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, έχει επέλθει ουσιαστικό ρήγμα.

Σενάρια για μετακίνηση σε δεξιότερο πολιτικό κόμμα

Την ίδια ώρα, πολιτικό ενδιαφέρον προκαλούν οι πληροφορίες που φέρουν την Ιωάννα Γκελεστάθη να βρίσκεται κοντά σε μετακίνηση προς πολιτικό σχηματισμό δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, η παραίτησή της ενδέχεται να αποκτήσει ευρύτερη πολιτική σημασία, καθώς θα ενταχθεί στο γενικότερο σκηνικό ανακατατάξεων στον χώρο δεξιά της κυβερνητικής παράταξης.

Η αποχώρησή της, πάντως, έρχεται με βαρύ πολιτικό φορτίο, καθώς δεν περιορίζεται σε μια τυπική παραίτηση από κομματική θέση, αλλά συνοδεύεται από δημόσια διαφοροποίηση με σαφείς αιχμές κατά της ηγεσίας.

Κλείνοντας τη δήλωσή της, η Ιωάννα Γκελεστάθη ευχαριστεί όσους πίστεψαν στο πρόσωπό της και συμπορεύθηκαν μαζί της όλα τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, εκφράζει την πεποίθηση ότι «θα έρθει ο καιρός» να ξαναβρεθούν σε «κοινές μάχες» για τα ιδανικά τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της πολιτικής της παρουσίας από άλλο μετερίζι.

Η παραίτησή της από τη Νέα Δημοκρατία δημιουργεί νέα δεδομένα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος και αναμένεται να προκαλέσει πολιτικές συζητήσεις, τόσο για το παρασκήνιο της αποχώρησης όσο και για τα επόμενα βήματα της ίδιας.