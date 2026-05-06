Τσίπρας: Θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά

«Πολλοί Έλληνες αδυνατούν να ζεστάνουν επαρκώς το σπίτι τους τον χειμώνα, ειδικά στην επαρχία»

Στο θέμα της «ενεργειακής φτώχειας» επανέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, συνεχίζοντας την κριτική που ασκεί στη κυβέρνηση για τη ΔΕΗ.

Σε σημερινή ανάρτησή του στο Instagram, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει: «Πολλοί Έλληνες αδυνατούν να ζεστάνουν επαρκώς το σπίτι τους τον χειμώνα, ειδικά στην επαρχία. Ελλάδα και Βουλγαρία καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην ΕΕ στην Ενεργειακή Φτώχεια. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα με +7% ειναι πρώτη στις αυξήσεις τιμών στην Ενέργεια».

Ακολούθως, ο κ. Τσίπρας επαναλαμβάνει τις βασικές προτάσεις του: «Η απάντηση είναι η Θέσπιση Ελάχιστης Εγγυημένης Ποσότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά. Στόχος είναι η μείωση του τελικού λογαριασμού 30%-40%.

Τα εργαλεία υπάρχουν, αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση».