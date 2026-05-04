Κυβερνητικές πηγές: Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ τοξικής ρητορικής

Για «απάτη Μητσοτάκη» μιλήσε νωρίτερα ο Κ. Τσουκαλάς

«Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ τοξικής ρητορικής, προσωπικών επιθέσεων αλλά και διαστρέβλωσης των δηλώσεων, τόσο του κυβερνητικού εκπροσώπου, όσο και συνολικά των μελών της κυβέρνησης», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές και προσθέτουν:

«Δεν αξίζει καμία απάντηση. Χαμένος χρόνος. Απευθυνόμαστε, ωστόσο, προς τους δημοσιογράφους και τους πολίτες: Πριν πιστέψει κανείς έστω και μια λέξη από τις ανακοινώσεις του κ. Τσουκαλά, ας διαβάσει προηγουμένως το τι έχει δηλώσει πραγματικά το κυβερνητικό στέλεχος στο οποίο αναφέρεται. Θα διαπιστώσει αμέσως τη διαστρέβλωση της αλήθειας και την παραποίηση των πραγματικών δηλώσεων, που έχει γίνει πια κανόνας στις θλιβερές ανακοινώσεις του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ».

Τσουκαλάς: «Αποκαλύφθηκε η απάτη Μητσοτάκη: καμία αναδρομική ισχύ στην παρέμβαση της κυβέρνησης»

«Ο κ. Μαρινάκης είπε πολλά λόγια για να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την ανεξέλεγκτη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντησή του προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι ο κ. Μαρινάκης «δεν είπε τίποτα για τους μαζικούς πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας που από το 2022 διαρρηγνύουν την κοινωνική συνοχή, τις καταχρηστικές πρακτικές των funds και των servicers που εκβιάζουν τους δανειολήπτες».

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά «η αλήθεια είναι μια» και συγκεκριμένα ότι «επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες. Μιλώντας για κυβερνητική πρωτοβουλία που θα μειώσει τα επιτόκια και θα βάλει όρια στο ύψος των οφειλών». Προσθέτει ότι «σήμερα αποκαλύφθηκε η απάτη Μητσοτάκη: ούτε αναδρομική ισχύ θα έχει, ούτε ήξερε ο κ. Μαρινάκης να εξηγήσει πώς θα λειτουργήσει». «Αντιθέτως παραδέχτηκε ότι πρόκειται για εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών που μάλιστα έχουν καθυστερήσει», συμπληρώνει.