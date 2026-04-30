Κυβερνητικές πηγές: «Ο κ. Ανδρουλάκης για άλλη μία φορά εμφανίζεται κατώτερος των περιστάσεων»

«Συνέχισε τον πολιτικό του κατήφορο»

Για «πολιτικό κατήφορο » και «τοξική ρητορική» κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές που σχολίασαν τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα στη Βουλή για το θέμα της επιλογής προέδρων για τρεις Ανεξάρτητες Αρχές, ενώ αναφέρουν ότι ο κ.Ανδρουλάκης «εμφανίζεται κατώτερος των περιστάσεων».

«Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέχισε τον πολιτικό του κατήφορο, και μάλιστα από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, χρησιμοποιώντας ύβρεις και τοξική ρητορική, η οποία δεν διαφέρει σε τίποτα από τις κραυγές των ακραίων πολιτικών δυνάμεων.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της επιλογής προέδρων για τρεις Ανεξάρτητες Αρχές έκανε λόγο για «πραξικόπημα» και «θεσμική εκτροπή», διαστρεβλώνοντας πλήρως τα πραγματικά περιστατικά.

«Θεσμική εκτροπή» για τον κ. Ανδρουλάκη φαίνεται ότι είναι το γεγονός πως για πρώτη φορά η Βουλή προχώρησε σε μία δημόσια ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος προσελκύοντας αξιόλογους υποψηφίους για τις θέσεις των προέδρων των τριών Ανεξάρτητων Αρχών, ικανοποιώντας μάλιστα σχετικό αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ" τόνισαν οι κυβερνητικές πηγές.

Υπογράμμισαν επίσης ότι «θεσμική εκτροπή» για τον κ. Ανδρουλάκη φαίνεται ότι είναι το γεγονός πως ο πρόεδρος της Βουλής μέσα από αυτή τη διαδικασία, εισηγήθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων, για τις δυο Ανεξάρτητες Αρχές, πρόσωπα υψηλού κύρους και εγνωσμένης αξίας, και κατέληξαν:

«Αντιθέτως, δεν είναι «θεσμική εκτροπή» για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά στοιχείο σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας ότι εκ των προτέρων σχεδίαζε να τορπιλίσει την κορυφαία διαδικασία της πλήρωσης των Ανεξάρτητων Αρχών και μάλιστα σε συνεννόηση με τις πιο λαϊκίστικες δυνάμεις του Κοινοβουλίου, όπως πληροφορούμαστε από τους δημόσιους καβγάδες που έχουν ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και των στελεχών των ακραίων φωνών του Κοινοβουλίου.

Ο κ. Ανδρουλάκης για άλλη μία φορά εμφανίζεται κατώτερος των περιστάσεων.

Σύντομα, θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες, καθόλου ευχάριστες για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ».