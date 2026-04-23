Ο Μητσοτάκης είδε τη Λετονή ομόλογό του: «Μία εξαιρετική ευκαιρία να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας»

0

«Ηγετικός ο ρόλος σας στην περιοχή» είπε η Εβίκα Σιλίνια

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με την πρωθυπουργό της Λετονίας Εβίκα Σιλίνια (Evika Siliņa) με την οποία συζήτησε ζητήματα ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, κατά τη συνάντηση αντηλλάγησαν ακόμη απόψεις για κοινές εθνικές και ευρωπαϊκές προκλήσεις, όπως οι οικονομικές επιπτώσεις μιας παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή, η ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και το μεταναστευτικό.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι έχει περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που ηγέτης της Λετονίας επισκέφθηκε την Ελλάδα και αναφέρθηκε στο πρόβλημα ξηρασίας στον ευρωπαϊκό νότο και ευχαρίστησε την Λετονή ομόλογο του «που μας φέρατε λίγη βροχή».

«Όπως γνωρίζετε, ο ευρωπαϊκός νότος πλήττεται από παρατεταμένη ξηρασία. Αλλά, ευτυχώς, αυτός ο χειμώνας ήταν πολύ καλός, καθώς καταφέραμε να αναπληρώσουμε όλες τις δεξαμενές νερού μας. Στη Βόρεια Ευρώπη δεν αντιμετωπίζετε αυτού του είδους τα προβλήματα, αλλά αυτό που σίγουρα μοιραζόμαστε είναι μια γενική ανησυχία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις συνολικά, από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή. Επομένως, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα και να ενισχύσουμε τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας» σημείωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Από την πλευρά της η κ. Σιλίνια εξήρε τον ρόλο του κ. Μητσοτάκη στην ευρύτερη περιοχή τον οποίο χαρακτήρισε «ηγετικό».

«Εκτιμώ, λοιπόν, πραγματικά τον προσωπικό ηγετικό σας ρόλο, καθώς και την υποστήριξή σας σε ό,τι συμβαίνει στην Ουκρανία, γιατί πιστεύω ότι χωρίς αυτήν θα ήταν πολύ δύσκολο για όλους τους Ευρωπαίους φίλους μας να παραμείνουν ενωμένοι. Αντιλαμβανόμαστε επίσης πόσο δύσκολη είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο Ορμούζ. Γι' αυτό και βρίσκομαι εδώ σήμερα, επειδή κατανοούμε την κατάσταση σε αυτό το μέρος του κόσμου και μας ενδιαφέρει» ανέφερε.

Πρόσθεσε επίσης: «Γνωρίζω πόσο πολύ σας απασχολεί ό,τι συμβαίνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, και ότι είστε πάντα πάρα πολύ ενεργός σε όλα τα θέματα που μπορούν να ενισχύσουν την ενότητα της Ευρώπης. Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, βρίσκομαι εδώ, εκ μέρους της Λετονίας, από την Ανατολική Ευρώπη, και γνωρίζω ότι αντιμετωπίζουμε την ίδια κατάσταση όσον αφορά τη μετανάστευση. Ο λαός μας, οι συνοριοφύλακές μας εργάζονται επίσης σκληρά εδώ, παρέχοντάς σας βοήθεια. Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ για την πολύ θερμή υποδοχή σας».