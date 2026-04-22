Γεωργιάδης στη Σύνοδο του Economist: Στο επίκεντρο των πολιτικών για τον καρκίνο βρίσκεται ο ασθενής

«Βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ένα νέο σύστημα που θα επιτρέπει την ταχύτερη είσοδο καινοτόμων φαρμάκων στην Ελλάδα»

Η αντιμετώπιση του καρκίνου αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες δημόσιας υγείας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Η ΕΕ έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικών, με κεντρικό άξονα το «Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου». Το σχέδιο αυτό στοχεύει στη συνολική αντιμετώπιση της νόσου, καλύπτοντας όλα τα στάδια: πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των επιζώντων, ενώ παράλληλα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών-μελών.

Η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος της ΕΕ, ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις στις εθνικές της πολιτικές, συμμετέχοντας ενεργά σε κοινές δράσεις και προγράμματα, ανέφεραν οι ομιλητές στην έκτη ετήσια Σύνοδο Κορυφής για τον Καρκίνο στην Ελλάδα, με τίτλο «Η καταπολέμηση του καρκίνου σε ταραγμένες εποχές», που διοργανώνεται από τo Economist.

Κατά την ομιλία του στο συνέδριο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ένα νέο σύστημα που θα επιτρέπει την ταχύτερη είσοδο καινοτόμων φαρμάκων στην Ελλάδα.

Τόνισε τη σημασία της συνεργασίας της πολιτείας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και δημοσιονομικών περιορισμών. Υπογράμμισε ότι η πολιτική της κυβέρνησης στοχεύει στη στήριξη των ασθενών, ενώ υπάρχουν ήδη εθνικά σχέδια για την αντιμετώπιση του καρκίνου.

Παρά τις προκλήσεις των τελευταίων 15 ετών, σημείωσε ότι έχει οικοδομηθεί εμπιστοσύνη τόσο με την ιατρική κοινότητα όσο και με τους ασθενείς και επισήμανε ότι, αν και απομένουν πολλά να γίνουν, η χώρα βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη φαρμακευτική πολιτική, επισημαίνοντας ότι η αμερικανική αγορά, ως η μεγαλύτερη παγκοσμίως, επηρεάζει αναπόφευκτα τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Όπως τόνισε, όταν συμβαίνει κάτι σημαντικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αδύνατο να μην υπάρξουν επιπτώσεις και στις υπόλοιπες αγορές, με βασικό ζήτημα τον εφοδιασμό των χωρών με φάρμακα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ενδεχόμενο ευθυγράμμισης των τιμών, το οποίο εάν υλοποιηθεί, θα μπορούσε να επιφέρει ριζικές αλλαγές στο παγκόσμιο φαρμακευτικό τοπίο. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η μετάβαση αυτή δεν θα είναι εύκολη και θα συνοδευτεί από προκλήσεις.

Ως απάντηση σε αυτές τις εξελίξεις, ανέδειξε τη σημασία της μεγαλύτερης ενοποίησης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Σημείωσε ότι, ως σύνολο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ισότιμη σε ισχύ με τις Ηνωμένες Πολιτείες και εκτίμησε ότι οι διεθνείς αλλαγές θα οδηγήσουν αναγκαστικά σε μεγαλύτερη ευθυγράμμιση των πολιτικών εντός της ΕΕ.

Ο Εμμανουήλ Σαλούστρος – αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / πρόεδρος ΔΣ, Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ογκολογίας, ανέδειξε τις κύριες προτεραιότητες για την πρόοδο του συστήματος:

Εκπαίδευση των γιατρών και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού

Ισότιμη πρόσβαση των ασθενών σε υπηρεσίες υγείας και βελτίωση της προβλεψιμότητας του συστήματος

Διασφάλιση της βιωσιμότητας μέσω κατάλληλων πολιτικών

Έμφαση στην πρόληψη και στη συλλογή δεδομένων για τη χάραξη πολιτικής

Ενίσχυση της κλινικής έρευνας

Προώθηση της βιωσιμότητας και της «πράσινης ογκολογίας»

Ανάγκη ενίσχυσης της παρηγορικής φροντίδας

Τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει το απαραίτητο επιστημονικό δυναμικό για την υλοποίηση αυτών των στόχων και ότι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι καθοριστική.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Καπετανάκης – πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, επισήμανε ότι, ενώ η ογκολογία βρίσκεται σε περίοδο σημαντικών εξελίξεων, οι ασθενείς δεν βιώνουν πάντα άμεσα τα οφέλη αυτών των αλλαγών.

Αναφέρθηκε σε κρίσιμα ζητήματα όπως:

Δημιουργία και αξιοποίηση μητρώων ασθενών

Ψηφιακός μετασχηματισμός της ογκολογικής φροντίδας

Κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους

Αποζημίωση βιοδεικτών

Έθεσε το βασικό ερώτημα κατά πόσο το σύστημα υγείας μπορεί να υποστηρίξει αυτές τις αλλαγές, υπογραμμίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να φτάσουν ουσιαστικά στους ασθενείς.

Τόνισε επίσης ότι διαμορφώνεται μια πιο ολιστική προσέγγιση στην ογκολογική φροντίδα, με έμφαση και στην ποιότητα ζωής. Οι σύλλογοι ασθενών δηλώνουν έτοιμοι να συμβάλουν στη διαμόρφωση του εθνικού σχεδίου δράσης για τον καρκίνο.

Ο κ. Καπετανάκης κατέληξε ότι τρία είναι τα βασικά ζητήματα:

Πρόσβαση στην καινοτομία

Ενσωμάτωση της εμπειρίας των ασθενών

Ενίσχυση της συνεργασίας ως βασική προϋπόθεση προόδου

Τέλος ο Κύριλλος Σκίβερ – πρόεδρος Περιφέρειας Μεσοευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, MSD, τόνισε ότι ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των φορέων αποτελούν ένδειξη προόδου προς ένα πιο ασθενοκεντρικό σύστημα υγείας.

Υπογράμμισε τη σημασία της κλινικής έρευνας, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται περίπου 80 μελέτες στην Ελλάδα, αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Επισήμανε ότι το επόμενο βήμα είναι η ενίσχυση των μητρώων ασθενών, ώστε να αξιολογείται τι αποδίδει και τι όχι, και να ευθυγραμμίζονται καλύτερα οι παρεμβάσεις. Κατέληξε ότι στο επίκεντρο πρέπει να βρίσκονται οι ασθενείς και ότι η Ελλάδα έχει ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο.