Ανδρουλάκης: Τα μόνα απατηλά όνειρα σ’ αυτό το Κοινοβούλιο, είναι ότι θα παραμείνετε πρωθυπουργός και μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές

«Θα καταργήσετε με ένα νόμο και ένα άρθρο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Πείτε το, το λένε τα στελέχη σας, το υιοθετείτε κ. Μητσοτάκη;»

«Τα μόνα απατηλά όνειρα σ' αυτό το Κοινοβούλιο είναι ότι θα παραμείνετε πρωθυπουργός και μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δευτερολογία του στη Βουλή κατά την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή γα το κράτος δικαίου, απαντώντας στη δευτερολογία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ζήτησε εκλογές «για να φύγετε το γρηγορότερο δυνατό», σχολιάζοντας προς τον πρωθυπουργό ότι «αν δεν σας αρέσει ο τρόπος που το έχω εκφέρει, να μου πείτε πώς σας αρέσει, μήπως τις κάνετε ακόμα γρηγορότερα».

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης από αυτό το βήμα «μιλούσε ως θαμώνας καφενείου, ως ψυχολόγος, ως τρολ του διαδικτύου, αλλά πάντως όχι ως πρωθυπουργός με το κύρος και τη σοβαρότητα που πρέπει να έχει ο πρωθυπουργός της χώρας». Είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης έκανε πολλά σχόλια για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, «αλλά ένα σχόλιο για τον εκβιασμό του Ντίλιαν δεν μπορούσατε να κάνετε μία ώρα που μιλάτε;». «Ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ εκβιάζει ως Νίξον τον πρωθυπουργό της Ελλάδας. Θα μιλήσετε ή θα συνεχίσετε να σιωπάτε;», είπε.

Ρώτησε τον πρωθυπουργό αν θα κάνει κάποιο σχόλιο για τη σημερινή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που «σας εγκαλεί ευθέως ότι τέτοιες απειλές που εκστόμιζαν στελέχη σας κατά της ελληνικής δικαιοσύνης και της ευρωπαϊκής εισαγγελίας συνιστούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης και σας καλούν να απέχετε από ενέργειες που υπονομεύουν τους δικαστικούς λειτουργούς». Έθεσε το ερώτημα αν ο πρωθυπουργός σέβεται τη δικαιοσύνη, σχολιάζοντας ότι «ορμπανίσκος των Βαλκανίων είναι ο πρωθυπουργός ο οποίος δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ» που ορίζει, όπως είπε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να ενημερωθεί εγγράφως από την ΕΥΠ.

«Θα καταργήσετε με ένα νόμο και ένα άρθρο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Πείτε το, το λένε τα στελέχη σας, το υιοθετείτε κ. Μητσοτάκη;», συνέχισε. «Σε ποιες άλλες κανονικές ευρωπαϊκές χώρες ακούγονται αυτά τα πράγματα; Αλλά έχετε επιλέξει στρατηγικά να πηγαίνετε χέρι-χέρι με τα παιδιά του Καρατζαφέρη και τον ακροδεξιό τραμπισμό», υποστήριξε.

«Μιλάτε για ρουσφέτι. Έρχεται ο πρωθυπουργός και αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση και μάλιστα την αντιπολίτευση του ‘70 και του ‘80 και κατηγορεί εμένα για ρουσφέτι ο κ. Μητσοτάκης και χρησιμοποιεί και τα λόγια ενός ανθρώπου που δεν είναι στη ζωή και δεν μπορεί να του απαντήσει. Μιλάει η οικογένεια Μητσοτάκη για ρουσφέτι, που αν βάλεις τους διορισμούς που έχουν κάνει στη σειρά θα φτάσουμε στις Βρυξέλλες», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε: «Επειδή είχατε το θράσος να χρησιμοποιήσετε τα λόγια του Θεόδωρου Πάγκαλου, διαβάζω: “κάναμε ρουσφέτια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, έκαναν όλοι ρουσφέτια, υπήρχε μια εποχή, το 1951, που εγώ έκανα τα περισσότερα ρουσφέτια και φυσικά διόριζα, διόριζα όσους ήθελα…”. Αυτά δεν τα ‘χει πει εμένα ούτε ο προπάππους μου ούτε ο πατέρας μου. O δικός σας πατέρας και πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τα έχει πει στην αυτοβιογραφία του». «Αυτά συνεχίζετε και σήμερα, γι' αυτό είστε αμετανόητοι. Ό,τι κάνατε το 1951 με το ρουσφέτι κάνετε και το 2026 με τον ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε. «Μιλήσατε για κουμπάρους», συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης, απαντώντας στον κ. Μητσοτάκη. «Ακούσατε σε κάποια δικογραφία να λέει κάποιος ότι “επειδή είμαι κουμπάρος του Ανδρουλάκη, φίλος του, μην με ελέγξετε ή βοηθήστε με να πάρω παράνομες επιδοτήσεις;”. Με τη δική μου πλάτη δεν έχουν πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ από τον ελληνικό λαό, με τη δική σας πλάτη τον έχουν κατακλέψει κ. Μητσοτάκη», τόνισε.

Ως προς την υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι «εσείς επιτίθεστε στη Δικαιοσύνη, εγώ σχολιάζω την δικαιοσύνη» και έθεσε το ερώτημα: «Τι έχουν να πουν σήμερα μετά την απόφαση σταθμό του μονομελούς πλημμελειοδικείου ο κ. Ζήσης και η κ. Αδειλίνη, που είχαν καταλήξει αναντίλεκτα ότι δεν υφίσταται σύνδεση του κράτους με το predator;» . «Σήμερα η υπόθεση επιστρέφει για να ερευνηθούν εκ νέου όσα εκείνοι αρχειοθέτησαν άρον-άρον», είπε, σχολιάζοντας περαιτέρω ότι «παραδόξως αντί η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών να κινηθεί τάχιστα προς άσκηση διώξεων ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε παραγραφή, μετά από καθυστέρηση σχεδόν τριών εβδομάδων, προ ολίγων ημερών την δικογραφία αυτοβούλως την έστειλαν στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και όσο οι δικογραφίες θα κάνουν βόλτες μεταξύ Ευελπίδων και λεωφόρου Αλεξάνδρας, κάθε μέρα που περνά θα παραγράφονται αξιόποινες πράξεις».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι περιμένει από την ελληνική δικαιοσύνη «να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να πράξει και κάτι άλλο». «Δεν διανοούμαι», συμπλήρωσε σε αυτό το πλαίσιο, «ότι ο κ. Ντίλιαν δεν θα διαβεί το κατώφλι των εισαγγελικών αρχών της χώρας άμεσα για να προσκομίσει όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του, ότι προμήθευσε το predator στην ελληνική κυβέρνηση και στις κρατικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου». «Εδώ λοιπόν να δούμε, θα τον καλέσει η ελληνική δικαιοσύνη; Για να μάθει ο λαός την αλήθεια και ποιος είναι πίσω από το παρακράτος. Αυτός; Εσείς; Ή και οι δύο μαζί, όπως πιστεύουμε εμείς και οι περισσότεροι στη χώρα μας;», πρόσθεσε.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι έκαναν διάτρητη την ΕΥΠ. «Εσείς την κάνατε παραμάγαζο του Λαβράνου και του Ντίλιαν». Ο κ. Ανδρουλάκης ρώτησε «σε ποια άλλη χώρα θα γινόταν στόχος ο υπουργός Εξωτερικών κ. Δένδιας, που είχε διαχειριστεί κρίσιμες εθνικές υποθέσεις, και δεν θα άνοιγε μύτη; Σε ποια χώρα -μια χώρα που είναι στα σύνορα της Ευρώπης με πολλαπλές απειλές-, θα είχε παγιδευτεί ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, ο αρχηγός αστυνομίας, εισαγγελείς και δεν θα άνοιγε μύτη;». «Η άρση των απόρρητων των επικοινωνιών του κ. Χατζηδάκη γίνεται με επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας, ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι; Θέλουμε να μάθουμε τώρα, είναι ο στενότερος συνεργάτης σας», είπε προς τον πρωθυπουργό.

Καταλόγισε επίσης στον πρωθυπουργό ότι δεν απάντησε για τον Μακάριο Λαζαρίδη: «Κουβέντα για το προσωπικό σας ρουσφέτι. Πριν από λίγες ώρες παραδέχτηκε ότι παρανόμησε, δηλαδή θα μείνει στο υπουργικό συμβούλιο κάποιος που παρανόμησε εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος κ. Μητσοτάκη; Θα τον κρατήσετε ή θα τον διώξετε; Εκτός αν το κρατάτε για την ομορφιά του…».

Μεταξύ άλλων σχολίασε ότι ο πρωθυπουργός «διαφήμισε» στις Βρυξέλλες ότι θα κόψει τον γόρδιο δεσμό της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από το υπουργικό συμβούλιο δίνοντας λόγο στις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων, αλλά «τους κοροϊδέψατε».

Τέλος, ως προς το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πει δημόσια τις προτάσεις του, όπως μεταξύ άλλων για την αναθεώρηση του άρθρου 86 και τη συνταγματική κατοχύρωση της Ανεξάρτητης Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ώστε να έχει όλες τις δυνατότητες να ελέγχει το πολιτικό χρήμα. Όμως, σημείωσε καταληκτικά: «Στην πολιτική για να σε εμπιστευτούν πρέπει να έχεις αξιοπιστία και πολιτικό ήθος και πάνω απ' όλα σεβασμό στο λαό. Τίποτα από αυτά δεν έχετε. Γι' αυτό εκλογές να φύγετε το γρηγορότερο δυνατό. Και αν δε σας αρέσει ο τρόπος που το έχω εκφέρει, να μου πείτε πώς σας αρέσει μήπως τις κάνετε ακόμα γρηγορότερα».