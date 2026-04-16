Ανδρουλάκης: Την ευθύνη για όλα τα σκάνδαλα τη φέρετε εσείς προσωπικά κ. Μητσοτάκη

0

«Παραιτηθείτε για να οδηγηθούμε σε εκλογές»

Σε ευθεία επίθεση στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, εστίασε εξ αρχής την ομιλία του στην προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον για φαυλότητα, παλαιοκομματικές πρακτικές, διαφθορά, αδιαφάνεια, πελατειασμό και χειραγώγηση των θεσμών.

«Την ευθύνη για όλα αυτά τη φέρετε εσείς προσωπικά, κύριε Μητσοτάκη, που οδηγήσατε τη χώρα σε μια πρωτοφανή θεσμική και αξιακή κρίση. Δεν έχετε κανέναν φραγμό. Όλα επιτρέπονται για όσους στηρίζουν το σύστημα Μαξίμου», ανέφερε προσθέτοντας πως «η αντίστροφη μέτρηση των ημερών της ασυδοσίας και της ατιμωρησίας σας έχει ήδη αρχίσει». «Η εικόνα που δίνετε δεν παραπέμπει σε ευρωπαϊκή δημοκρατία. Τι επιδιώκετε τελικά; Να μείνετε στην ιστορία ως ο Έλληνας Νίξον ή ο Έλληνας Όρμπαν; Διότι και στις δύο περιπτώσεις το τέλος είναι το ίδιο: Η έξοδος», σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο κ. Ανδρουλάκης επιτίμησε τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση πως αποδείχθηκαν κάλπικες οι υποσχέσεις που έδωσε το 2019. «Τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα και η ατιμωρησία φέρουν την υπογραφή σας», τόνισε. «Με τον νόμο περί "επιτελικού κράτους", από τις πρώτες ώρες σας στο Μαξίμου, πήρατε υπό τον προσωπικό σας έλεγχο την ΕΥΠ και διορίσατε τον ανιψιό σας Γρηγόρη Δημητριάδη στη θέση του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, που έκανε κουμάντο κατ' εντολήν σας στην ΕΥΠ. Και μετά διορίσατε διοικητή της τον κ. Κοντολέοντα. Για χάρη του εκλεκτού σας φέρατε και τροπολογία, για να αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση με απλό απολυτήριο λυκείου. Ούτε καν πτυχίο από το κολλέγιο του Southeastern Europe, δεν είχε. Τέτοια αριστεία», συμπλήρωσε.

«Εσείς που θα κυβερνούσατε μόνο με τους καλύτερους, καλύπτετε τώρα το δικό σας ρουσφέτι, τον κ. Λαζαρίδη, που δυο φορές -το 2007 και το 2013- πληρωνόταν από τους φόρους του ελληνικού λαού ως Ειδικός Επιστήμονας, ενώ δεν είχε καν πτυχίο ΑΕΙ. Πείτε μας τώρα είναι νόμιμοι ή παράνομοι οι διορισμοί του στενού σας συνεργάτη; Δηλώνω ρητά και κατηγορηματικά ότι η ατιμωρησία στο Δημόσιο παίρνει τέλος. Και σκελετούς από τα ντουλάπια θα βγάλουμε και στο σπίτι τους θα στείλουμε όσους αποδεδειγμένα έχουν εμπλακεί σε παρανομίες. Ωραία λόγια, αλλά όχι δικά μου. Είναι δικά σας, κ. Μητσοτάκη. Λόγια που αποδεικνύουν την υποκρισία σας και την αναξιοπιστία σας», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο κ. Ανδρουλάκης επικέντρωσε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου μίλησε για «εγκληματική οργάνωση να κλέβει τον Οργανισμό, με 13 στα 13 στελέχη της ΝΔ οι κατηγορούμενοι στη νέα δικογραφία και έπεται συνέχεια» και πρόσθεσε: « ….. ψάχνετε ακόμη το χρώμα της διαφθοράς. Γαλάζιο είναι, κ. Μητσότακη, βαθύ γαλάζιο. Δεν ακούσατε για τα "χεράτα", για τα "φορετά", για τους ελέγχους που δεν πρέπει να γίνουν στα δικά σας παιδιά, για τη φεράρι της τομεάρχη σας; Αλλά έχετε μεγάλη επιτυχία στις επιλογές τομεαρχών. Η τομεάρχης κοινοτικών πόρων της Νέας Δημοκρατίας ξεκοκκαλίζει τα ευρωπαϊκά κονδύλια, και ο τομεάρχης ιδιωτικού χρέους ο κ. Πάτσης ξεκοκκάλιζε τους κόπους των αδύναμων και εκβιαζόμενων δανειοληπτών από τα funds».

Επίσης, κατέκρινε τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. «Συμφωνείτε κύριε Μητσοτάκη; Εσείς είστε οι φιλοευρωπαϊστές; Σαν να μην έφτανε αυτό, βγαίνουν τα ακροδεξιά σας εξαπτέρυγα και κατηγορούν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς …επειδή κάνουν τη δουλειά τους. Άκουσον, άκουσον. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχει υπουργός σας που ισχυρίζεται ότι… και λίγα κλέψατε. Ντρέπεται και η ντροπή», υπογράμμισε.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αφιέρωσε αρκετό χρόνο της ομιλίας του στην υπόθεση των υποκλοπών. Ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση κάνει «τους νταήδες στην κυρία Κοβέσι, αλλά… την πάπια, όταν ένας απόστρατος Ισραηλινός απειλεί και εκβιάζει ευθέως τον Έλληνα πρωθυπουργό για την υπόθεση των υποκλοπών και της κατασκοπείας», ενώ ξεκαθάρισε ότι «η διάβρωση των θεσμών θα τελειώσει όταν βγείτε εσείς και η παρέα σας από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεσμευόμαστε ότι με την πολιτική αλλαγή θα διερευνηθούν όλα, μα όλα, τα σκάνδαλα, δεν θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι. Όλα. Σύμβαση-σύμβαση, ευρώ-ευρώ. Μόνο έτσι η πολιτική θα ανακτήσει την χαμένη της αξιοπιστία».

Ακόμη, απηύθυνε στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση την κατηγορία ότι ευτέλισαν το Κοινοβούλιο. « …. για να καλύψετε τον κ. Βορίδη και τον κ. Αυγενάκη, στείλατε νωρίς για ύπνο τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να ψηφίσουν επιστολικά και ελεγχόμενα. Βάλατε ασπίδα την Κοινοβουλευτική σας Ομάδα στον κ. Καραμανλή και τις ευθύνες του στη σύμβαση 717 στην τραγωδία των Τεμπών. Οργανώσατε εξεταστικές επιτροπές-παρωδία με μόνο στόχο τη συγκάλυψη. Αυτό δεν είναι κοινοβουλευτική λειτουργία. Είναι εκτροπή», ανέφερε.

Επιπλέον, ο κ. Ανδρουλάκης άφησε αιχμές για υπουργούς και στελέχη της κυβέρνησης για το γεγονός ότι δεν έχουν απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη για την παρακολούθησή τους. «Κρύβονται ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Δένδιας, ο κ. Χατζηδάκης και πολλοί άλλοι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είστε σε τέτοιο βαθμό επίορκοι», σημείωσε και τους κατηγόρησε πως σιωπούν για να μη συγκρουστούν με τον κ. Μητσοτάκη, την ΕΥΠ και τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

«Κανείς δεν μπορεί να κρύβεται από τον όρκο του στο Σύνταγμα. Γιατί δεν είναι τα πρόσωπα που ενδιέφεραν, αλλά οι θεσμικοί τους ρόλοι. Γι' αυτό υπήρξατε στόχοι. Είναι ζήτημα δημοκρατίας, εθνικής ασφάλειας και θεσμικής αξιοπιστίας να πράξετε το αυτονόητο και να πάτε στη δικαιοσύνη. Είναι ζήτημα πατριωτισμού», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Τέλος, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να σταθεί άλλο και ο πρωθυπουργός, με αυτό το βεβαρημένο παρελθόν, δεν μπορεί είναι ο εγγυητής της Συνταγματικής Αναθεώρησης. «Ο ελληνικός λαός απαιτεί άλλη νοοτροπία. Πλέον, μονόδρομος για να αναπνεύσει η χώρα είναι να παραιτηθείτε και να οδηγηθούμε σε εκλογές. Η πολιτική αλλαγή είναι η μόνη εγγύηση για την πραγματική σταθερότητα. Οι γενιές κρίνονται από όσα τόλμησαν ή δεν τόλμησαν να αλλάξουν και από αυτό θα κριθεί και η δική μου γενιά. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εγγυάται ένα άλλο υπόδειγμα διακυβέρνησης για μια δίκαιη Ελλάδα για όλους», κατέληξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.