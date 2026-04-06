Βαρύ πένθος για τη Θεανώ Φωτίου – Πέθανε ο γιος της σε ηλικία 48 ετών

Ο Βασίλης Ρίζος ήταν πολιτικά δραστήριος στον χώρο της Αριστεράς

Δύσκολες στιγμές βιώνει η βουλευτής του Νότιου Τομέα της Νέας Αριστεράς, Θεανώ Φωτίου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο μονάκριβος γιος της σε ηλικία μόλις 48 ετών.

Ο Βασίλης Ρίζος υπέστη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ανακοπή. Είχε έναν γιο και ήταν πολιτικά δραστήριος στον χώρο της Αριστεράς. Ήταν αρχιτέκτων μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με bachelor από το Λονδίνο.

Είχε διακριθεί σε διεθνείς και πανελλαδικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, ενώ από το γυμνάσιο εμπλεκόταν με κοινωνικές και πολιτικές διεκδικήσεις για το δημόσιο χώρο, όπως π.χ. για το Πάρκο Βενιζέλου, και αργότερα με ζητήματα που αφορούν το αστικό σχεδιασμό, την επανάχρηση κτιρίων και την αστική επίπλωση. Το 2018-2019 ήταν μέλος του οργανισμού «Ανάπλασης Αθήνας», υπεύθυνος του έργου ανάπλασης των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, που ολοκληρώθηκε με τα τεύχη δημοπράτησής του το 2019. Είχε επίσης συνεργασία σε θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρώην βουλευτής Φωτεινή Βάκη εξέφρασε τη συμπαράστασή της, γράφοντας: «Τι μπορείς να πεις σε μια μάνα που χάνει το παιδί της; Χάνουν οι λέξεις το νόημά τους. Κουράγιο και δύναμη, Θεανώ μας».