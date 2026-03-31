Μητσοτάκης για τον θάνατο του Θάνου Οικονομόπουλου: «Η δημοσιογραφία αποχαιρετά μία από τις πιο δυνατές πένες της»

Σήμερα η κηδεία του

«Η δημοσιογραφία αποχαιρετά, σήμερα, μία από τις πιο δυνατές πένες της. Αλλά και όσοι γνωρίσαμε από κοντά τον Θάνο Οικονομόπουλο, νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα. Γιατί, πράγματι, ο Θάνος υπηρέτησε με μοναδική συνέπεια την αλήθεια», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για την απώλεια του Θάνου Οικονομόπουλου.

«Ως διευθυντής και αρθρογράφος εφημερίδων παλιότερα και ως σχολιαστής του ιστότοπου Iefimerida μέχρι πρόσφατα. Με πάθος, ωστόσο, υπηρέτησε και την ίδια τη ζωή. Ως άξιος σύντροφος της συζύγου του Μαρίας και τρυφερός πατέρας των δύο αγαπημένων του γιων. Ταυτόχρονα, ως σεμνός δάσκαλος πολλών νεότερων δημοσιογράφων. Και πάντοτε ως πρωταγωνιστής του χιούμορ και της καλοσύνης στις μεγάλες παρέες των αμέτρητων φίλων του. Με τη μεγάλη θλίψη όλων αυτών ενώνω, αυτές τις στιγμές, και τη δική μου», καταλήγει στη συλλυπητήρια ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΣΗΕΑ είχε επισημάνει:

Ο Θάνος Οικονομόπουλος γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα. Ήταν πτυχιούχος πολιτικών και οικονομικών επιστημών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο LSE. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1968 στην εφημερίδα «Νέα Πολιτεία» ως συντάκτης του εξωτερικού δελτίου. Στη συνέχεια εργάστηκε ως διπλωματικός και πολιτικός συντάκτης στις εφημερίδες «Ελεύθερος Κόσμος», «Βραδυνή», «Εξπρές», «Βήμα», «Ελεύθερος Τύπος» και ως πολιτικός σχολιαστής στις εφημερίδες «Καθημερινή» και «Επενδυτής». Διετέλεσε επίσης υπεύθυνος ενημέρωσης του Ρ/Σ «Αθήνα 9,84», σχολιαστής στον Ρ/Σ «Planet» καθώς και αρχισυντάκτης ενημέρωσης στην ΕΤ1. Μετά τη συνταξιοδότησή του το 2007, παρέμεινε ενεργός και ήταν αρθρογράφος για 15 χρόνια στην ιστοσελίδα «iefimerida.gr».

Ο Θάνος Οικονομόπουλος διέγραψε μια κορυφαία πορεία στην ελληνική δημοσιογραφία. Άνθρωπος καταρτισμένος, μορφωμένος και κοινωνικά ευαίσθητος, για δεκαετίες ασκούσε κριτική με στέρεα επιχειρήματα και ξεκάθαρες θέσεις χωρίς κραυγές και λαϊκισμούς. Άνθρωπος ευγενής και μειλίχιος, ήταν αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους.