Κυριάκος Πιερρακάκης: Η κυβέρνηση παραιτείται από ένδικα μέσα για αποζημιώσεις στην τραγωδία Τεμπών

Σεβασμό στον πόνο οικογενειών και ενιαία στάση πολιτείας απέναντι στους πολίτες

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στα Τέμπη

Η απόφαση βασίζεται στον σεβασμό προς τις οικογένειες των θυμάτων

Δεν υιοθετείται το σκεπτικό των δικαστικών αποφάσεων

Προωθείται ρύθμιση για ταχύτερη αποζημίωση σε τραγωδίες εθνικής κλίμακας

Αναφορά και σε οικονομικά μέτρα και ενεργειακή αβεβαιότητα

Απόφαση για τα Τέμπη

Την απόφαση της κυβέρνησης να μην ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις που σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι το Δημόσιο θα καταβάλει τα ποσά που έχουν επιδικαστεί. Όπως ανέφερε στην τηλεόραση του Ant1, η επιλογή αυτή εντάσσεται σε μια σταθερή γραμμή που έχει ήδη εφαρμοστεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως στο Μάτι και στη Μάνδρα.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η στάση αυτή δεν συνιστά αποδοχή του σκεπτικού των δικαστικών αποφάσεων, αλλά απορρέει από την ανάγκη σεβασμού προς τον ανθρώπινο πόνο των οικογενειών των θυμάτων. «Το ελάχιστο καθήκον της πολιτείας είναι να δίνει το χέρι και όχι να κουνά το δάχτυλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νομοθετική ρύθμιση για ανάλογες περιπτώσεις

Παράλληλα, σημείωσε ότι στη Βουλή βρίσκεται ρύθμιση που προβλέπει ταχύτερη παρέμβαση της πολιτείας σε τραγικά γεγονότα εθνικής κλίμακας, ώστε να αποφεύγεται η πολυετής ταλαιπωρία των πολιτών στα δικαστήρια. Η ρύθμιση αυτή, όπως εξήγησε, δεν υποκαθιστά τη δικαστική κρίση, αλλά επιχειρεί να διασφαλίσει ταχύτερη αποκατάσταση των πληγέντων.

Αντιπαράθεση για την οικονομία

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο υπουργός απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης για την αγοραστική δύναμη, παραθέτοντας σειρά δεικτών. Όπως είπε, η σωρευτική ανάπτυξη από το 2019 διαμορφώνεται στο 37% έναντι 31% στην Ευρώπη, ενώ η ανεργία έχει μειωθεί από 18% σε περίπου 8%.

Επιπλέον, έκανε λόγο για αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος κατά περίπου 14%, καθώς και βελτίωση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης από το 78% στο 81% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Υποστήριξε ότι οι δείκτες αυτοί αποτυπώνουν συνολικά την πορεία της οικονομίας και δεν μπορούν να αξιολογούνται αποσπασματικά.

Μέτρα για καύσιμα και πληθωρισμό

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης, ανέφερε ότι η κυβέρνηση επέλεξε στοχευμένες παρεμβάσεις αντί οριζόντιων μειώσεων φόρων. Ειδικά για το diesel, σημείωσε ότι η επιδότηση φτάνει τα 20 λεπτά στην αντλία, ενώ για την αμόλυβδη εφαρμόζεται σύστημα ενίσχυσης μέσω fuel pass για το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών.

Όπως εξήγησε, οι επιλογές αυτές συνδέονται και με ευρωπαϊκούς περιορισμούς, καθώς η δυνατότητα μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι περιορισμένη από σχετικές οδηγίες. Υποστήριξε ότι τα μέτρα είναι δημοσιονομικά υπεύθυνα και στοχευμένα σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Ενεργειακή κρίση και ευρωπαϊκές αποφάσεις

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην αβεβαιότητα που προκαλεί η διεθνής ενεργειακή κρίση, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ. Όπως είπε, από την περιοχή διέρχονται περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, γεγονός που καθιστά κρίσιμη οποιαδήποτε διαταραχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρώπη παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προς το παρόν επικεντρώνεται σε εθνικά μέτρα στήριξης. Τόνισε ότι δεν πρέπει να μετατραπεί η ενεργειακή κρίση σε δημοσιονομική κρίση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «χειρουργικές» παρεμβάσεις.

Κατέληξε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει πρόσθετα μέτρα εφόσον η κρίση ενταθεί, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο και ευρύτερων ευρωπαϊκών παρεμβάσεων σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης.