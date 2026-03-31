Ο Νίκος Δένδιας στα ΗΑΕ για επαφές υψηλού επιπέδου με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

0

Στο επίκεντρο περιφερειακή ασφάλεια διμερής συνεργασία και αμυντικός συντονισμός

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Συναντήσεις με αξιωματούχους της χώρας

Στο επίκεντρο οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή

Έμφαση στην αμυντική και στρατηγική συνεργασία

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεταβαίνει σήμερα, Τρίτη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με αξιωματούχους της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Κατά τις επαφές αυτές αναμένεται να τεθούν επί τάπητος οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, με έμφαση στις γεωπολιτικές ισορροπίες που διαμορφώνονται στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Στο επίκεντρο η περιφερειακή ασφάλεια

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, με τις εξελίξεις να επηρεάζουν το συνολικό περιβάλλον ασφάλειας. Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στη σταθερότητα, την ασφάλεια ενεργειακών διαδρομών και τον συντονισμό μεταξύ συμμάχων.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν στρατηγικό εταίρο της Ελλάδας στον αραβικό κόσμο, με τις δύο χώρες να έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στενή συνεργασία σε επίπεδο άμυνας και ασφάλειας.

Ενίσχυση διμερών σχέσεων

Η Αθήνα και το Άμπου Ντάμπι έχουν προχωρήσει σε συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας, που περιλαμβάνουν κοινές ασκήσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των ενόπλων δυνάμεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων και ενίσχυσης του ρόλου της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή.

Παράλληλα, οι επαφές αναμένεται να λειτουργήσουν και ως δίαυλος ανταλλαγής εκτιμήσεων για τις πρόσφατες εξελίξεις, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.