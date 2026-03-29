Ο αποχαιρετισμός της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη στη Μαρινέλλα – «Τα λόγια είναι περιττά για όσα νιώσαμε ακούγοντας τα τραγούδια σου»

Δείτε την ανάρτηση της συζύγου του πρωθυπουργού

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη θέλησε να αποχαιρετήσει τη σπουδαία Μαρινέλλα με ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ίδια και ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνώριζαν τη «μεγάλη κυρία» της ελληνικής μουσικής και συνήθιζαν να παρακολουθούν από κοντά εμφανίσεις της, στο πέρασμα των χρόνων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, γνώριζαν προσωπικά και είχαν φωτογραφηθεί με τη Μαρινέλλα. Μία από αυτές τις φωτογραφίες τους επέλεξε για την ανάρτησή της. «Τα λόγια είναι περιττά για όσα νιώσαμε ακούγοντας τα τραγούδια σου. Καλό ταξίδι!» έγραψε η κυρία Μητσοτάκη στη λεζάντα.

Στην ίδια ανάρτηση έχει επισυνάψει και δύο βίντεο, με τη Μαρινέλλα να ερμηνεύει δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Το «Τολμώ» και το «Καμιά Φορά», πιθανότατα από νύχτες που η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη καθόταν σε κάποιο από τα τραπέζια του νυχτερινού κέντρου, που εμφανιζόταν η τραγουδίστρια.