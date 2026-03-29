Ο πολιτικός κόσμος τίμησε την εμβληματική ερμηνεύτρια Μαρινέλλα – Αναγνώρισαν τη συνεισφορά της στην ελληνική μουσική και τον πολιτισμό

Βαθιά θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα

Η είδηση του θανάτου της Μαρινέλλας σκόρπισε βαθιά θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα. Ο πολιτικός κόσμος δεν άργησε να εκφράσει τα συλλυπητήριά του, τιμώντας τη σπουδαία καλλιτέχνιδα που με τη φωνή και το ταλέντο της καθόρισε την ελληνική μουσική σκηνή και άφησε πίσω της μια ανεξίτηλη πολιτιστική κληρονομιά.

Όλοι τους αναγνώρισαν τη συνεισφορά της στην ελληνική μουσική και τον πολιτισμό.

Λίνα Μενδώνη: «Οι ερμηνείες της Μαρινέλλας που διέτρεξαν 70 χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας θα αποτελούν ψηφίδες της σύγχρονης ιστορίας μας»

«Με θλίψη και αισθήματα απώλειας αποχαιρετώ τη Μαρινέλλα, τη μεγάλη καλλιτέχνιδα, την εξέχουσα ερμηνεύτρια της ελληνικής λαϊκής μουσικής, αλλά ταυτόχρονα κι έναν εξαιρετικά ευαίσθητο άνθρωπο, που για σχεδόν 70 χρόνια κυριάρχησε στο λαϊκό μας τραγούδι, το οποίο της χρωστά πολλά, ακόμη και την ανανέωσή του. Έφυγε αφήνοντας πίσω της ένα έργο μοναδικό από ερμηνείες σε εκατοντάδες δίσκους, κινηματογραφικές, θεατρικές και τηλεοπτικές παρουσίες. Ταξίδεψε σ’ όλο τον κόσμο αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές, αλλά και την αγάπη του απανταχού Ελληνισμού. Με πάθος, φωνή γήινη και δυνατή, με μοναδική σκηνική παρουσία, ερμηνεύοντας τα τραγούδια με τον προσωπικό της τόνο ξεκίνησε επαγγελματικά, το 1956. Καθοριστική για την καριέρα της υπήρξε η συνάντησή της, το 1957, με τον Στέλιο Καζαντζίδη, τόσο στο πάλκο όσο και στη ζωή. Η Μαρινέλλα συνεργάστηκε με όλους ανεξαιρέτως τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες. Τα τραγούδια της έγιναν μεγάλες επιτυχίες και τραγουδήθηκαν από το μεγάλο κοινό που την λάτρεψε. Η συνέπεια και ο τρόπος που αντιμετώπιζε τη δουλειά της την έκανε να ξεχωρίζει. Επέλεγε πάντα τους καλύτερους μουσικούς, συνεργαζόταν με μεγάλες ορχήστρες, διάλεγε τους καλύτερους επαγγελματίες ήχου και φωτισμού, επιβάλλοντας στα κέντρα τα οποία εμφανιζόταν, ενός άλλου είδους διασκέδαση αλλά και τις καλύτερες συνθήκες εργασίας για όλους. Κράτησε την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, όπως και το φιλανθρωπικό της έργο. Οι ερμηνείες της Μαρινέλλας που διέτρεξαν 70 χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας θα αποτελούν ψηφίδες της σύγχρονης ιστορίας μας. Μας αφήνει ένα βαθύ καλλιτεχνικό αποτύπωμα, ένα τεράστιο ερμηνευτικό έργο, αλλά και τη μνήμη μιας ζωντανής και θαρραλέας γυναίκας, που έγραψε ιστορία, διευρύνοντας και επιβάλλοντας τη γυναικεία παρουσία στην ποιοτική λαϊκή διασκέδαση. Μόνη της έγνοια ήταν να προσφέρει χαρά σε όλους τους Έλληνες. Στην κόρη της, στην οικογένειά της, στους φίλους και στους συνεργάτες της, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Παύλος Μαρινάκης: «Η Μαρινέλλα δεν ήταν μόνο μία σπουδαία καλλιτέχνιδα, αλλά και ένας άνθρωπος με αυθεντικότητα, πάθος και αξιοπρέπεια»

«Η φωνή της Μαρινέλλας μας συντρόφευσε σε στιγμές της ζωής μας και η παρουσία της σημάδεψε, όσο λίγες, το ελληνικό τραγούδι. Με τη μοναδική της ερμηνεία και τη ζεστή παρουσία της, κατάφερε να αγγίξει καρδιές και να ενώσει γενιές. Δεν ήταν μόνο μία σπουδαία καλλιτέχνιδα, αλλά και ένας άνθρωπος με αυθεντικότητα, πάθος και αξιοπρέπεια. Την αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα μας χάρισε. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.».

ΠΑΣΟΚ: Μία καλλιτέχνης με σπάνια σκηνική δύναμη και αυθεντικότητα

«Σήμερα αποχαιρετούμε τη Μαρινέλλα, μια εμβληματική ερμηνεύτρια, μια προσωπικότητα που σημάδεψε βαθιά το ελληνικό τραγούδι και τη σκηνική του έκφραση. Υπάρχουν φωνές που δεν περιγράφονται – μόνο αναγνωρίζονται. Η Μαρινέλλα ήταν μία από αυτές.

Μια φωνή που έγινε μνήμη και παρηγοριά. Μια φωνή που συνόδευσε στιγμές προσωπικές και συλλογικές, που έδωσε μορφή σε όσα δεν μπορούσαν να ειπωθούν αλλιώς. Δεν υπήρξε απλώς μια μεγάλη ερμηνεύτρια.

Υπήρξε μια καλλιτέχνης με σπάνια σκηνική δύναμη και αυθεντικότητα, που ένωσε γενιές και έντυσε τις χαρές και τις απώλειες των ανθρώπων με φωνή. Η απώλειά της αφήνει ένα βαθύ κενό. Όμως, το αποτύπωμά της είναι ήδη γραμμένο – στη μνήμη, στη συγκίνηση και στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. «Τα λόγια είναι περιττά…». Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους της» αναφέρεται ανακοίνωση της Νάγιας Γρηγοράκου, Υπεύθυνης ΚΤΕ Πολιτισμού και Τομέα-Δικτύου Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ.

Σωκράτης Φάμελλος: Η φωνή της ήταν κομμάτι της ζωής μας

«Αποχαιρετούμε με συγκίνηση τη Μαρινέλλα, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, αλλά άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στη μουσική της σύγχρονης Ελλάδας. Κορυφαία ερμηνεύτρια για πολλές δεκαετίες, με διεθνή φήμη. Μας συντρόφευσε σε χαρές, λύπες, έρωτες, ταξίδια. Η φωνή της ήταν κομμάτι της ζωής μας. Έφυγε από κοντά μας σήμερα, αλλά τα τραγούδια της θα μείνουν παντοτινά. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, στο συλλυπητήριο μήνυμά του.

ΚΚΕ: Οι ερμηνείες της άφησαν εποχή κι υπήρξαν πηγή έμπνευσης για νεότερες γενιές καλλιτεχνών

«Αποχαιρετούμε τη Μαρινέλλα, τη σπουδαία ερμηνεύτρια που σφράγισε, με τις ερμηνείες της, τραγούδια-διαμάντια της ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Όλη της η ζωή ήταν το λαϊκό τραγούδι και η μοναδική ερμηνευτική της δεινότητα αποκαλύφθηκε όχι μόνο στα ανυπέρβλητα ντουέτα με μεγάλους ερμηνευτές, αλλά και στη δική της ξεχωριστή πορεία που συμπεριλάμβανε και ερμηνείες πέραν του κλασικού λαϊκού τραγουδιού, όπως και στον κινηματογράφο. Την αισθητική των συναυλιών της αναβάθμιζε ιδιαίτερα η θεατρικότητα της σκηνικής παρουσίας της. Οι ερμηνείες της άφησαν εποχή κι υπήρξαν πηγή έμπνευσης για νεότερες γενιές καλλιτεχνών, ενώ η προσφορά της έχει αναγνωριστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Το ΚΚΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.».

Νίκος Ανδρουλάκης: «Υπήρξε από τις σπουδαιότερες φωνές στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού»

Η Μαρινέλλα υπήρξε από τις σπουδαιότερες φωνές στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, αναφέρει σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τον θάνατο της αξεπέραστης τραγουδίστριας.

«Μια ερμηνεύτρια με πάθος και δυναμισμό στη σκηνή, χαρακτηριστικά που την έκαναν τόσο αγαπητή στο κοινό. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της», συμπληρώνει ο κ. Ανδρουλάκης.