«Είναι ή δεν είναι σημαντικό;» – Το νέο βίντεο της ΟΝΝΕΔ για την 6η διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού

Η διαδρομή των αυξήσεων τα τελευταία χρόνια

Στη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού αφιέρωσε η ΟΝΝΕΔ το εβδομαδιαίο βίντεό της, το οποίο παρουσίασε λίγες ώρες νωρίτερα απ' ό,τι κανονικά συνηθίζει.

Σε αυτό, καταγράφεται η διαδρομή των αυξήσεων με μια σύντομη αναδρομή στα τελευταία χρόνια: Το 2019, ο κατώτατος μισθός βρισκόταν στα 650 ευρώ, το 2022, στα 663 ευρώ, το 2023, ανέβηκε στα 780 ευρώ, το 2024, στα 830 ευρώ, το 2025, στα 880 ευρώ και πλέον, για το 2026, διαμορφώνεται στα 920 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η διαδρομή αποτυπώνει με ακρίβεια τον στόχο που έθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το 2023: κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ έως το 2027, μια δέσμευση που υλοποιείται βήμα-βήμα.

Και τίθεται στο σημείο αυτό το ερώτημα: «Είναι ή δεν είναι σημαντικό;». Ως απάντηση επισημαίνεται ότι η νέα αύξηση προέκυψε μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ενίσχυση των εισοδημάτων. Παράλληλα, τονίζεται ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει συνολικά την αγορά εργασίας, καθώς συμπαρασύρει τις τριετίες και τα επιδόματα στον ιδιωτικό τομέα, ενώ λειτουργεί και ως βάση για τον εισαγωγικό μισθό στο Δημόσιο.

«Είναι ένα ακόμα μέτρο που έχει σκοπό την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Γιατί μόνο μέσω της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος δημιουργείς πραγματικό ανάχωμα στις διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις. Αύξηση του κατώτατου μισθού. Είναι σημαντικό», καταλήγει το βίντεο της ΟΝΝΕΔ.