Συγχαρητήριο μήνυμα από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την 25η Μαρτίου: Οι Έλληνες άνοιξαν το δρόμο προς την ανεξαρτησία

«Χρόνια πολλά σε έναν υποδειγματικό σύμμαχο» αναφέρει και η αμερικανική αποστολή στο ΝΑΤΟ

«Το 1821, με σύνθημα "Ελευθερία ή Θάνατος", οι Έλληνες άνοιξαν το δρόμο προς την ανεξαρτησία», αναφέρει σε ανάρτησή της στο «Χ» η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Δύο αιώνες αργότερα, οι σχέσεις μεταξύ των δύο μεγάλων λαών μας, που βασίζονται στην πίστη, την ελευθερία και την πατριωτική αγάπη, είναι ζωντανές και συνεχώς αναπτυσσόμενες».

«Εύχομαι σε όλους τους Έλληνες μια ευτυχισμένη και ευημερούσα Ημέρα Ανεξαρτησίας και προσβλέπω σε όσα θα επιτύχουμε μαζί κατά το επόμενο έτος», προσθέτει.

Αποστολή των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ: «Χρόνια πολλά για την Ελληνική Επανάσταση σε έναν υποδειγματικό σύμμαχο»

«Ζήτω η Ελλάδα! Χρόνια πολλά για την Ελληνική Επανάσταση σε έναν υποδειγματικό σύμμαχο», αναφέρει σε ανάρτησή του στο "X" η αμερικανική αποστολή στο ΝΑΤΟ, με φωτογραφίες από την πρόσφατη επίσκεψη στην Ελλάδα του μόνιμου αντιπροσώπου των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, πρέσβη Μάθιου Γουίτακερ.

«Μέσω των σταθερών επενδύσεών της στον τομέα της άμυνας, η Ελλάδα παραμένει πυλώνας σταθερότητας, συμβάλλοντας στην προστασία της νότιας πλευράς του ΝΑΤΟ και των κοινών μας δημοκρατικών αξιών. Στην υγειά μιας ισχυρής και διαρκούς συνεργασίας!»

Μήνυμα και από τον πρέσβη του Ισραήλ

«Χρόνια πολλά, Ελλάδα! Τιμώντας το θάρρος, την ελευθερία και το πνεύμα ενός ανθεκτικού έθνους», αναφέρει σε ανάρτησή του στο «Χ» ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα Νόαμ Κατς.