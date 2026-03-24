Κυριάκος Πιερρακάκης: Διατηρούμε εφεδρείες για plan b, ανάλογα με τις εξελίξεις

Αναδρομική η ισχύς της επιδότησης στα τιμολόγια λιπασμάτων από τον Μάρτιο

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Επιδότηση 15% στα λιπάσματα με αναδρομική ισχύ από τις 15 Μαρτίου.

Στοχευμένα μέτρα για τα καύσιμα (Fuel Pass) που καλύπτουν τα 3/4 του πληθυσμού.

Απόρριψη οριζόντιας μείωσης ΕΦΚ για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω 83 μειώσεων φόρων από το 2019.

Ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και στοχευμένες παρεμβάσεις

Σε μια κίνηση άμεσης στήριξης του πρωτογενούς τομέα προχωρά η κυβέρνηση, καθώς ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε την αναδρομική ισχύ της επιδότησης 15% στα τιμολόγια λιπασμάτων από τις 15 Μαρτίου. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΣΚΑΙ, υπογράμμισε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από διαβούλευση με τον αγροτικό κόσμο, με στόχο την ταχύτερη ανακούφιση από το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Ο υπουργός εξήγησε τη φιλοσοφία της κυβερνητικής πολιτικής, η οποία εστιάζει στη στοχευμένη ενίσχυση των πολιτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Αναφερόμενος στο Fuel Pass, τόνισε ότι η επιδότηση φτάνει τα 36 λεπτά το λίτρο για τη μεγάλη πλειονότητα των δικαιούχων, ξεπερνώντας οριζόντια μέτρα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. «Προτιμούμε να δώσουμε περισσότερα σε εκείνους που το έχουν περισσότερο ανάγκη», δήλωσε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας τη λογική των οριζόντιων μειώσεων που θα ωφελούσαν και υψηλά εισοδήματα ή τον τουρισμό.

Δημοσιονομική πειθαρχία και ευρωπαϊκό πλαίσιο

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τον ΦΠΑ, ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι η Ελλάδα παραμένει εντός των ευρωπαϊκών οδηγιών. Σημείωσε ότι στο diesel η χώρα βρίσκεται ήδη κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (41 λεπτά έναντι 47), ενώ προειδοποίησε ότι η παραβίαση των δημοσιονομικών κανόνων στο παρελθόν είχε αρνητικές συνέπειες για τη χώρα. Σύμφωνα με τον υπουργό, η μείωση της τιμής στην αντλία μέσω επιδότησης έχει το ίδιο αποτέλεσμα για τον καταναλωτή με τη μείωση ενός φόρου, χωρίς να διακινδυνεύεται η σταθερότητα της οικονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και την υπεραπόδοση των εσόδων, τα οποία επιστρέφονται στην κοινωνία ως «κοινωνικό μέρισμα». Ο υπουργός ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία ισχυροποιείται παρά τις διαδοχικές κρίσεις, με τις επενδύσεις να αναμένεται να φτάσουν το 18% του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) φέτος, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αβεβαιότητα και ετοιμότητα για το μέλλον

Σχετικά με τη διάρκεια των μέτρων, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η λέξη-κλειδί είναι η «αβεβαιότητα». Η κυβέρνηση διατηρεί εφεδρείες και εναλλακτικά σχέδια (Plan B), παρακολουθώντας στενά τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. «Δεν πατάς ένα κουμπί διαθέτοντας το σύνολο των δημοσιονομικών σου δυνατοτήτων από το πρώτο δευτερόλεπτο», εξήγησε, συμπληρώνοντας ότι η χώρα είναι έτοιμη να παρέμβει ξανά αν η κρίση βαθύνει.

Τέλος, ο υπουργός απέκλεισε κάθε σενάριο πρόωρων εκλογών, ενώ υπογράμμισε τη σημασία των ενεργειακών συμφωνιών και των εξορύξεων, οι οποίες αναβαθμίζουν τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. Κατέληξε αναφέροντας ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει 83 φόρους από το 2019, με στρατηγικό στόχο τη μόνιμη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών έναντι των πληθωριστικών πιέσεων.