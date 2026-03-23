Κοντογεώργης: Στοχευμένα και συνετά τα έκτακτα μέτρα, για να αποφύγουμε πληθωριστικές πιέσεις

«Έχει δείξει ότι η μείωση ΦΠΑ δεν περνάει»

Από τα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκίνησε η συνέντευξη του υφυπουργού Θανάση Κοντογεώργη στο Open.

Εν πρώτοις, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπενθύμισε ότι «από την έναρξη της κρίσης είχαμε πει ότι είναι μια δυναμική κατάσταση, όπου πρέπει να αξιολογούμε συνέχεια το πού βρισκόμαστε».

«Το ίδιο», συνέχισε, «έγινε και τώρα. Στοχευμένα και συνετά προχωράμε». Και, πιο αναλυτικά ακολούθως, «στοχευμένα γιατί θέλουμε να αποφύγουμε ένα δευτερογενές κύμα πληθωρισμού, να μην περάσουν τα μεταφορικά κόστη στις τιμές. Και ταυτόχρονα δεν μπορείς να παρέμβεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, μπορείς όμως να βοηθήσεις στο σοκ που υπάρχει στους καταναλωτές από απότομες αυξήσεις».

Επίσης, «συνετά και για δημοσιονομικούς λόγους», αφού, όπως επιχειρηματολόγησε σχετικά, είναι μια παρέμβαση «με βάση και τις δυνατότητές μας». Συμπερασματικά, «η παρέμβαση δεν λύνει πλήρως το πρόβλημα», αλλά είναι «μια σοβαρή και συνετή στόχευση».

Στο ερώτημα γιατί δεν μειώνει τους φόρους η κυβέρνηση, ο Θ. Κοντογεώργης υπενθύμισε ότι «όπως φάνηκε και με τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης το 2012, δεν περνάει εύκολα αυτή η μείωση στον καταναλωτή». Επιπροσθέτως, το οριζόντιο μέτρο δεν έχει την ίδια αποτελεσματικότητα σε όλα τα εισοδήματα, ενώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε φάση δημοσιονομικής χαλάρωσης.

Στη συνέχεια η συνέντευξη εστίασε στην έναρξη της κύριας δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Είναι «μια πολύ σημαντική ημέρα, γιατί ξεκινά μια σημαντική δίκη για μια μεγάλη τραγωδία που μας έχει στιγματίσει όλους και κυρίως τους συγγενείς των θυμάτων. Έχει έρθει η στιγμή για αυτό που περιμένουμε όλοι και κυρίως εκείνοι, να αποδοθεί δικαιοσύνη και οι ευθύνες εκεί όπου υπάρχουν, να λάμψει η αλήθεια και ταυτόχρονα να δούμε τι έχει συμβεί στην υπόθεση αυτή», σημείωσε εισαγωγικώς ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ που προσέθεσε:

«Θεωρώ ότι όλοι οι παράγοντες της δίκης οφείλουν, και θα το κάνουν, να διαφυλάξουν το κύρος της, ώστε ανεπηρέαστη η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Δεν αναφέρομαι στους συγγενείς αλλά στους παράγοντες της δίκης», διευκρίνισε και συνέχισε χαρακτηρίζοντας «απολύτως λογικό» την πρώτη ημέρα «να υπάρχει ένταση, οργή και συσσωρευμένη πίεση, αλλά θεωρώ ότι αυτό θα ομαλοποιηθεί. Σημασία έχει να ξεκινήσει η δίκη», υπογράμμισε και συνέχισε:

«Όταν λέω ότι η δικαιοσύνη πρέπει να αφεθεί να κάνει απερίσπαστη τη δουλειά της, αυτό σημαίνει ότι εμείς οι πολιτικοί πρέπει να απόσχουμε από δηλώσεις που αφορούν την ουσία της υπόθεσης, ακόμη και δικονομικές -αυτά τα κρίνει η δικαιοσύνη». Ενώ παρέπεμψε και στην ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων «σε σχέση με αυτά που έγιναν προχθές για το πώς πρέπει να προφυλάξουμε την ανεξαρτησία των δικαστών».

Στη δημοσιογραφική παρατήρηση ότι δεν υπάρχουν πολιτικοί στο εδώλιο του κατηγορουμένου, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αντέτεινε ότι «για πρώτη φορά κυβέρνηση έχει συναινέσει για τη διαδικασία στο δικαστικό συμβούλιο για το κατά πόσο υπάρχουν ποινικά ελεγκτέες πράξεις για τον κύριο Καραμανλή και για τον κύριο Τριαντόπουλο. Και εκεί, όπως και στην κύρια δίκη στη Λάρισα, πρέπει να αφήσουμε τους ανθρώπους αυτούς, να κάνουν τη δουλειά τους. Και εμείς, πολιτικοί και μέσα (μαζικής ενημέρωσης) είμαστε εδώ για να ελέγχουμε. Όλοι με το λόγο μας πρέπει να εξασφαλίσουμε συνθήκες ηρεμίας στην κοινή γνώμη», συνέστησε κλείνοντας τη σχετική απάντηση.

Η συνέντευξη έκλεισε με το θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων: «Η προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση και η κυβέρνηση την αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά», ήταν το εισαγωγικό σχόλιο του Θ. Κοντογεώργη. Ο οποίος, αφού διαχώρισε το θεσμικό από το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης, για το μεν πρώτο ανέφερε ότι «όταν ξέσπασε η υπόθεση και είδαμε ελλείμματα, η κυβέρνηση με τη συμφωνία της αντιπολίτευσης σε κάποια θέματα, έφερε νόμο, άλλαξε το πλαίσιο και λειτουργούν διαφορετικά». Ενώ για το δικαστικό σκέλος σχολίασε πως αυτό θα κριθεί.