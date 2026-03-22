Δένδιας από το Μεσολόγγι: Αποτίουμε φόρο τιμής για τα 200 χρόνια από την Έξοδο

«Καταγράφηκε στη συλλογική μνήμη ως σύμβολο ελευθερίας και εθνικής αξιοπρέπειας»

Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, όπου αποτίουμε φόρο τιμής για τα 200 χρόνια από την Έξοδο. Ένα γεγονός που έχει εγγραφεί στη συλλογική μνήμη του Ελληνισμού ως σύμβολο ελευθερίας, αυταπάρνησης και εθνικής αξιοπρέπειας.

Αυτό αναφέρει με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος εκπροσωπεί την ελληνική κυβέρνηση στις εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου για τα 200 από την Έξοδο του Μεσολογγίου.