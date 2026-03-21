Μαρινάκης: Δεν αποκλείεται η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, χωρίς να αποτελεί αυτή τη στιγμή ειλημμένη απόφαση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις κατηγορίες περί εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο

Την άμεση επίπτωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή στο κόστος καυσίμων, τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και τη λογική των «στοχευμένων» μέτρων αντί οριζόντιων παρεμβάσεων σχολίασε -μεταξύ άλλων- ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο ίδιος, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου 21 Μαρτίου στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» της ΕΡΤ, είπε αρχικά: «Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διακυβέρνησης έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλές φορές -και εμείς και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και όχι μόνο οι ευρωπαϊκές- μια σειρά από κρίσεις. Και αυτή φαίνεται ότι είναι μια από τις πολύ σοβαρές με προεκτάσεις, οι οποίες είναι αρκετά έως πάρα πολύ επικίνδυνες κυρίως σε οικονομικό επίπεδο. Η εμπειρία από τις προηγούμενες κρίσεις δείχνει ότι πρέπει να έχεις συνεχώς το νου σου για να “διαβάσεις” όσο μπορείς την έκταση και τη διάρκεια».

«Θυμίζω ότι όταν κληθήκαμε να διαχειριστούμε τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας σχεδόν όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα και ειδικά κάποια κόμματα φώναζαν να δοθούν όλα τα λεφτά από νωρίς με έναν, ας πούμε, τρόπο όπου θα φτάναμε σε επόμενους μήνες να μην υπάρχει η δυνατότητα στήριξης. Εδώ, λοιπόν, έχουν ληφθεί κάποια πρώτα μέτρα, το πλαφόν που μπήκε στα καύσιμα και στα είδη σούπερ μάρκετ, καθημερινά το οικονομικό επιτελείο αξιολογεί τα δεδομένα σε επικοινωνία με τον πρωθυπουργό και με βάση τις εξελίξεις, προφανώς θα υπάρχει και επόμενη παρέμβαση. Θέλω όμως να είμαι ξεκάθαρος στον κόσμο που μας βλέπει γιατί η ανησυχία των πολιτών είναι ιερή. Ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει τα πάντα να αλλάζουν γύρω του και προφανώς ανησυχεί για το κόστος ζωής που ήδη είναι αυξημένο λόγω του συσσωρευμένου πληθωρισμού τα τελευταία χρόνια, εμείς δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε κάτι το οποίο θα βάλει σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς σχετικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Είμαστε η κυβέρνηση που έχει μειώσει ή καταργήσει 85 άμεσους και έμμεσους φόρους. Και λέω και το έμμεσους γιατί μέσα σε αυτούς είναι και έμμεσοι φόροι που έχουν μειωθεί. Ποια είναι τα κριτήρια για να πάρεις μια απόφαση;

Πρώτον να βγαίνει ο λογαριασμός γιατί ο ΕΦΚ φέρνει έσοδα περίπου 4 δισ. τον χρόνο στο κράτος. Το δεύτερο κριτήριο είναι να μπορεί να εξασφαλίσει ότι αυτό θα φτάσει σε αυτόν για τον οποίο κάνεις τη μείωση δηλαδή στον καταναλωτή, την κοινωνία, τους πολίτες. Και υπάρχει και μια τρίτη ανάγκη όταν αντιμετωπίζεις μια κρίση, όχι δηλαδή όταν παίρνεις ένα μέτρο τακτικό το οποίο θέλεις να είναι μόνιμο, ένα έκτακτο μέτρο να στηρίξει παραπάνω αυτούς που έχουν μεγαλύτερη δυσκολία. Δηλαδή τη μεσαία τάξη, τους μικρομεσαίους και αυτούς οι οποίοι δυσκολεύονται παραπάνω. Με λίγα λόγια αυτούς που πραγματικά το κάθε παραπάνω ευρώ στο βενζινάδικο κοστίζει πολύ. Εμείς λοιπόν επί της αρχής είμαστε υπέρ της μείωσης όσο το δυνατόν παραπάνω φόρων. Όταν όμως είναι δεδομένα τα χρήματα που έχεις, αυτά τα οποία μπορείς να διαθέσεις είτε λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών της Ευρώπης, είτε γιατί δεν θέλεις η χώρα να επιστρέψει στα χρόνια των ελλειμμάτων, των χρεών, της επιτήρησης και όλων όσα ζήσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες, προτεραιοποιείς. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι επί της αρχής προτεραιοποιούμε τη μείωση άμεσων φόρων, π.χ. ο φόρος εισοδήματος που μειώθηκε για όλα τα φυσικά πρόσωπα και πολύ περισσότερο για οικογένειες με παιδιά και τους νέους, μέχρι που μηδενίστηκε έως 20.000 ευρώ για νέους μέχρι 25 ετών, και από εκεί και πέρα τώρα που μιλάμε για έκτακτες καταστάσεις θεωρώ ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι στοχευμένα. Δεν είμαστε δογματικοί κατά κάποιου μέτρου. Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολύ άνιση η συζήτηση εμείς να μιλάμε μετρημένα, κοστολογημένα γιατί σεβόμαστε το κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου- κάτι που δεν γινόταν για πολλές δεκαετίες- και να έρχονται οι άλλοι και να τάζουν "λαγούς με πετραχήλια"».

Στη συνέχεια, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θυμίζω, και παρεμβάσεις στις τράπεζες είχε κάνει, χωρίς να αγνοεί το γεγονός ότι είμαστε μία χώρα που είχε capital controls και χρειαζόμασταν ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα, για τις χρεώσεις στους καταναλωτές, μια σειρά από ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχουν ψηφιστεί για τους ευάλωτους δανειολήπτες, ένα. Δύο, και παρεμβάσεις στα διυλιστήρια έχει κάνει και παρεμβάσεις σε εταιρείες παροχής ενέργειας, για να επιστρέψουν τα χρήματα στους Έλληνες πολίτες. Άρα, μία τέτοια παρέμβαση γίνεται όταν υπάρχει ένα σχετικό πλαίσιο, όπως υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και θεωρείς ότι θα αποδώσει. Αυτή τη στιγμή η πρώτη δέσμη μέτρων που πήραμε, ήταν μία μετρημένη κίνηση που σκοπό είχε να συγκρατήσει τον ρυθμό αύξησης των τιμών και στα καύσιμα και στα είδη σούπερ μάρκετ, είτε να περιορίσει τον ρυθμό αύξησής τους στην έναρξη μιας πολύ μεγάλης κρίσης».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αποκλειστεί η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, χωρίς όμως να αποτελεί αυτή τη στιγμή ειλημμένη απόφαση, τονίζοντας ότι το οικονομικό επιτελείο εξετάζει συνολικά τα διαθέσιμα εργαλεία ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης και τις ανάγκες στήριξης των πιο ευάλωτων. Υπογράμμισε ότι η αβεβαιότητα για τη διάρκεια και το βάθος της κρίσης δεν επιτρέπει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα νέων μέτρων, αν και διαβεβαίωσε πως θα υπάρξουν παρεμβάσεις όταν κριθεί αναγκαίο. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των δημοσιονομικών περιορισμών, καθώς ο ΕΦΚ αποφέρει σημαντικά έσοδα στο κράτος, ενώ ανέπτυξε το επιχείρημα ότι η μείωση φόρων μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων μέσω ενίσχυσης της κατανάλωσης και περιορισμού της φοροδιαφυγής. Συνολικά, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων, χωρίς να δεσμεύεται για συγκεκριμένα μέτρα ή χρόνο υλοποίησης.

Ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τις κατηγορίες περί εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία βασίζεται σε διακρατική συμφωνία του 2021, η οποία, όπως σημείωσε, είχε εγκριθεί και από κόμματα της αντιπολίτευσης.

Τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να τηρεί τις διεθνείς της δεσμεύσεις και ότι η συγκεκριμένη αποστολή έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα, καθώς η ενεργοποίηση των συστημάτων απέτρεψε επίθεση. Παράλληλα, επεσήμανε πως μια ενδεχόμενη καταστροφή ενεργειακών εγκαταστάσεων θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στις τιμές ενέργειας, επηρεάζοντας και την ελληνική οικονομία. Κατέληξε λέγοντας ότι η κριτική της αντιπολίτευσης είναι αντιφατική, ενώ υπογράμμισε την επιχειρησιακή επάρκεια των Ενόπλων Δυνάμεων, αποδίδοντας τη συζήτηση περισσότερο σε πολιτική αντιπαράθεση.

«Όσοι λένε το οτιδήποτε, να βγουν και να πουν ότι η χώρα δεν πρέπει να τηρεί τις συμφωνίες της. Εγώ θεωρώ ότι ένα σοβαρό κράτος, ένα κράτος όπως η χώρα μας, όπως η Ελλάδα, που αρχίζει πλέον και μεγαλώνει ουσιαστικά και ανακτά τη χαμένη της αξιοπιστία, πρέπει να τηρεί τις συμφωνίες της. Ένα. Δύο. Η επιχείρηση αυτή ήταν μία επιχείρηση αποτροπής. Έγινε μία επίθεση και η συστοιχία, η οποία βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο, απέτρεψε μία επίθεση. Άρα ήταν μία αμυντική ενέργεια. Όταν υπάρχει παρούσα επίθεση και κάποιος την αποτρέπει, δεν επιτίθεται, αμύνεται, δηλαδή αποτρέπει μία επίθεση. Τρίτον. Εάν χτυπιόταν η συγκεκριμένη εγκατάσταση στη Σαουδική Αραβία, θα ήταν πολύ πιθανό, σχεδόν βέβαιο, ότι θα εκτοξεύονταν περισσότερο οι τιμές και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Άρα στην πραγματικότητα, έτσι, η αμυντική αυτή ενέργεια προστάτευσε εν ευρεία, αλλά πολύ σημαντική έννοια και τα δικά μας συμφέροντα. Και πάμε και σε κάτι, το οποίο είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε με απλά λόγια. Όταν υπάρχει μία συμφωνία, κανείς δεν την αμφισβητεί και μάλιστα τη φιλοσοφία της συνολικά τη στηρίζει η αντιπολίτευση και είναι εν ισχύ. Και υπάρχει μία επίθεση που πρέπει να την αποτρέψεις. Τι λένε όλοι αυτοί που καταγγέλλουν την Ελλάδα; Να προβλέψουν ότι κάποια στιγμή θα γίνει μία επίθεση και να έχουν πει στους ανθρώπους αυτούς που όταν βρίσκονται εκεί, βρίσκονται σε ένα έδαφος άλλης χώρας και υπό τις οδηγίες του αμυντικού δόγματος μιας άλλης χώρας. «Αν σας πούνε κάτι εκεί που θα πάτε, μην ακούσετε, γιατί εμείς είμαστε εκεί για τα μάτια του κόσμου, μην αποτρέψετε μια επίθεση». Δηλαδή, είτε μας λένε να μην τηρούμε τις συμφωνίες μας ως κράτος, το οποίο δεν το λέει κανένας ξεκάθαρα είτε λένε να δοθεί οδηγία, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει, δεν επιτρέπεται, γιατί υπάρχει μια συμφωνία, άρα οι άνθρωποι αυτοί μεταφέρονται εκεί και είναι υπό τις οδηγίες, τις εντολές των ενόπλων δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας, να μην ακούσουν και, το κυριότερο, να μην κάνουν το καθήκον τους», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε τη σημασία έναρξης της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών τρία χρόνια μετά, επισημαίνοντας ότι, παρά την καθυστέρηση, πρόκειται για μια σύνθετη υπόθεση με μεγάλο όγκο στοιχείων και κατηγορουμένων, και ότι σε σύγκριση με άλλες χώρες η εξέλιξη θεωρείται σχετικά γρήγορη. Υπογράμμισε πως η Δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργήσει ανεξάρτητα και με σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας, ενώ άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση και ειδικά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την ότι εργαλειοποιεί την υπόθεση για πολιτικούς λόγους και επιχειρεί να δημιουργήσει κλίμα έντασης και καθυστέρησης της διαδικασίας. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για φαινόμενα εκφοβισμού προς δικαστικούς λειτουργούς, τα οποία χαρακτήρισε επικίνδυνα για τη Δημοκρατία. «Η σημερινή μου δήλωση δεν είναι μόνο προσωπική δήλωση, είναι μια δήλωση στήριξης της Δικαιοσύνης. Η Δικαιοσύνη πρέπει να είναι αυτή, η οποία θα δώσει τις απαντήσεις και να προστατευθεί για να δώσει τις απαντήσεις που πιστεύει. Όσοι είναι ένοχοι να πληρώσουν, όποιοι και αν είναι αυτοί, όσο ψηλά και αν είναι, αλλά αυτό να το κρίνουν οι δικαστές και κανένας άλλος και με την ηρεμία που πρέπει να έχουν για να έχουν μια δίκαιη κρίση», τόνισε. «Ήταν μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει βιώσει η χώρα. Οι άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, βίωσαν ένα πόνο που δεν μπορούμε να τον διανοηθούμε. Δεν υπάρχει λόγος, όχι δεν υπάρχει λόγος, είναι τραγικό είτε να επενδύουμε πολιτικά πάνω σε αυτό είτε να ακολουθούμε διάφορους τακτικισμούς για να εξυπηρετήσουμε τον πρώτο σκοπό. Ας αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να πάρει τις αποφάσεις της και να πάρει απαντήσεις και η κοινωνία για τα Τέμπη και για κάθε τραγωδία».