«Παράθυρο» για ελαφρύνσεις στο ενεργειακό κόστος και δέσμευση Μητσοτάκη για παρεμβάσεις εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μετά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ

Τι απάντησε ο πρωθυπουργός για τους Patriot στη Σαουδική Αραβία

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Πρωτοβουλία Ελλάδας-Γαλλίας στη Σύνοδο Κορυφής για μορατόριουμ επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για το ενεργειακό κόστος εντός δημοσιονομικών ορίων.

Σαφές μήνυμα στην Τουρκία για την αμυντική διάταξη των ελληνικών δυνάμεων στην Κάρπαθο.

Ενεργοποίηση της ρήτρας αμυντικής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της Κύπρου.

Την ανάληψη συντονισμένων δράσεων για την προστασία των κρίσιμων υποδομών και την ανακούφιση των νοικοκυριών από το ενεργειακό κόστος έθεσε στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με φόντο την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ο Έλληνας πρωθυπουργός πρωτοστάτησε, από κοινού με τον Γάλλο πρόεδρο, στην πρόταση για τη δημιουργία ενός μορατόριουμ επιθέσεων σε υποδομές ενέργειας, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η σημασία των Patriot στη Σαουδική Αραβία

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία αποτελεί αμιγώς αμυντική δράση. Τόνισε μάλιστα ότι η επιτυχία της επιχείρησης απέτρεψε μια εκρηκτική άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, η οποία θα ήταν αναπόφευκτη σε περίπτωση πλήγματος σε στρατηγικής σημασίας διυλιστήρια.

Δημοσιονομικό παράθυρο για ελαφρύνσεις

Στο μέτωπο της ακρίβειας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε διατυπώσεις που επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη μέτρων στήριξης. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση παραμένει σε ετοιμότητα για νέες παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος, υπό την απαρέγκλιτη προϋπόθεση ότι αυτές θα κινούνται εντός των αντοχών του κρατικού προϋπολογισμού.

Αμυντική συνδρομή στην Κύπρο και μήνυμα στην Άγκυρα

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενεργοποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και συγκεκριμένα του Άρθρου 42 (7) για την αμυντική συνδρομή προς την Κύπρο. Η Ελλάδα, μέσω αεροναυτικής υποστήριξης, υλοποίησε στην πράξη τη ρήτρα αλληλεγγύης, με τον πρωθυπουργό να ζητά έναν σαφή οδικό χάρτη για μελλοντικά επιχειρησιακά σχέδια της ΕΕ. Ταυτόχρονα, ο κ. Μητσοτάκης απέρριψε ως νομικά ανυπόστατες τις τουρκικές αιτιάσεις για τη μετακίνηση των Patriot στην Κάρπαθο, διαμηνύοντας ότι η χώρα δεν διαπραγματεύεται τη διάταξη των αμυντικών της δυνάμεων σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Προστασία συνόρων και μεταναστευτικό

Αναφορικά με τη φύλαξη των συνόρων στον Έβρο, ο πρωθυπουργός, μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο BBC, επανέλαβε τη σταθερή θέση της χώρας για την προστασία των ευρωπαϊκών ορίων. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν θα επιτρέψει τη μαζική εισροή μεταναστών, αποφεύγοντας την επανάληψη των σφαλμάτων του 2015.