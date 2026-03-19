Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Υπερήφανα αποχωρώ – Παροδικός ο θρίαμβος των κομματικών μηχανισμών

«Δεν υπήρξα οπαδός του εκκρεμούς, δεν φοβήθηκα πολιτικό κόστος, δεν διαγράφεται η αλήθεια»

«Μετά από 17 χρόνια στη Βουλή, ένα όμορφο ταξίδι κλείνει τον κύκλο του.

Υπερήφανα αποχωρώ όπως εισήλθα σε αυτήν την αίθουσα. Υπήρξα απολύτως πιστός στις αρχές του κόμματός μου. Ούτε ένα άρθρο δεν έχω καταψηφίσει στα 17 χρόνια. Επέλεξα να μην μείνω σιωπηλός. Δεν υπήρξα οπαδός του εκκρεμούς. Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Δεν φοβήθηκα το πολιτικό κόστος, δεν τα παράτησα. Απέδειξα ότι δεν είχα καμία προσωπική επιδίωξη, ούτε όταν στήριξα τον σημερινό πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ούτε όταν αυτός με διέγραψε. Ο θρίαμβος στους κομματικούς μηχανισμούς είναι παροδικός. Δεν διαπραγματεύομαι την εντολή των πολιτών και δεν την περιφέρω από κόμμα σε κόμμα για προσωπική επιβίωση. Γι’ αυτό παραδίδω την έδρα μου».

Με αυτά τα λόγια, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος έκλεισε συγκινημένος την τελευταία ομιλία του, αποχωρώντας από τη Βουλή και παραδίδοντας την βουλευτική του έδρα στο ΠΑΣΟΚ, λίγες μέρες μετά την διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική του Ομάδα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αμέσως μετά, καταχειροκροτήθηκε, τόσο από τους 13 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που ήταν παρόντες στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, όσο και από όλους τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, καθώς και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο και την ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και Νικόλαο Τσάφο, που βρίσκονταν στα υπουργικά έδρανα.

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος δέχθηκε και τις αγκαλιές των συναδέλφων του στο ΠΑΣΟΚ, που φανερά συγκινημένοι και αμήχανοι τον αποχαιρέτησαν, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο πρώην Ε΄ αντιπρόεδρος της Βουλής, του οποίου η παράδοση της έδρας του στην Αρκαδία ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια, επεσήμανε ότι «η χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση και δυστυχώς δεν την έχει», τονίζοντας ότι «αυτή είναι η αλήθεια και δεν διαγράφεται με μια κομματική απόφαση».

«Ελπίζω το κόμμα μου να θριαμβεύσει στις επόμενες εκλογές. Αλλά μέχρι στιγμής οι επιλογές της ηγεσίας δείχνουν ότι υπάρχει μάλλον δυσαρμονία στις σχέσεις της με την παράταξη και τις ανάγκες του λαού», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Ο θρίαμβος στους κομματικούς μηχανισμούς είναι παροδικός. Τον λαό πρέπει να κερδίζει κανείς και να υπηρετεί τις ανάγκες του. Όχι τις προσωπικές επιδιώξεις».

«Υπήρξα απολύτως πιστός στις αρχές του κόμματός μου χωρίς να παρεκκλίνω ή να τις προδώσω σε δύσκολες στιγμές. Υπερασπίστηκα τη χώρα μου στην πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία. Δεν φοβήθηκα το πολιτικό κόστος, δεν τα παράτησα, ακόμη κι όταν σε κάθε ψηφοφορία κάποιος βουλευτής από το ΠΑΣΟΚ έφευγε. Έμεινα εκεί, βάζοντας πλάτη στα δύσκολα», ανέφερε ο κ. Κωνσταντινόπουλος και συνέχισε:

«Υπερασπίστηκα τη δημοκρατική λειτουργία του κόμματός μου στην πράξη. Έλεγα πάντα την άποψή μου και ψήφιζα με βάση τη θέση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ούτε ένα άρθρο δεν έχω καταψηφίσει στα 17 χρόνια. Δεν υπήρξα οπαδός του εκκρεμούς. Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Ήθελα να είμαι χρήσιμος και ελπίζω το παράδειγμά μου, το οποίο δεν είναι μόνον η παράδοση της έδρας αλλά κυρίως η διατύπωση ελεύθερα της γνώμης που βοηθά τον τόπο και την παράταξή μου, ελπίζω λέω, αυτό το παράδειγμα να γίνει κατανοητό και στην ηγεσία του κόμματος».

Όπως είπε ο πρώην Ε΄ αντιπρόεδρος της Βουλής, «υπερασπίστηκα το θεσμό της Δικαιοσύνης, όχι γιατί δεν αναγνωρίζω τα προβλήματα, αλλά γιατί πιστεύω ότι η ενδυνάμωση των θεσμών περνάει μέσα από τη δημόσια στήριξή τους».

«Ο θόρυβος που δημιουργήθηκε τότε από τη δήλωσή μου, με τα γνωστά δημοσιεύματα για πιθανή διαγραφή μου, με εξέπληξε. Ως στενός συνεργάτης του προέδρου τότε, έπαιξα καταλυτικό ρόλο στο να μη δεχτεί να ενημερωθεί από την κυβέρνηση για το λόγο παρακολούθησης του, αλλά να ακολουθήσει το θεσμικό δρόμο της δικαιοσύνης, με τα γνωστά αποτελέσματα», σημείωσε και συμπλήρωσε:

«Στην πολιτική υπάρχουν ερωτήματα και διλήμματα. Συνήθως δεν είναι δύσκολο να απαντήσεις στα ερωτήματα. Έχεις άλλωστε πολλές επιλογές. Από τη σιωπή έως την θορυβώδη διαμαρτυρία ή και την αποχή. Ο δρόμος είναι μακρύς. Εγώ στην ζωή μου επέλεξα να μην μείνω σιωπηλός ούτε αμέτοχος. Ιδιαίτερα τα τελευταία 17 χρόνια ως βουλευτής ενός μεγάλου και ιστορικού για την πατρίδα μας κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, δεν κρύφτηκα ποτέ και από κανέναν. Το δίλημμα που έχει ένας βουλευτής για να φανεί χρήσιμος στην παράταξη και στην πατρίδα οφείλει να συμπλέει με την αλήθεια. Τήρησα πιστά το γράμμα του Συντάγματος, ότι ο βουλευτής βούλεται ελεύθερα και παράλληλα υπήρξα απολύτως πιστός στις αρχές του κόμματός μου, χωρίς να παρεκκλίνω ή να τις προδώσω σε δύσκολες στιγμές, γιατί από τότε που εκλέχτηκα μόνον εύκολες δεν ήταν οι περίοδοι που βίωσα».

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος, αφού τόνισε ότι εκλέχτηκε οκτώ φορές με την ψήφο των Αρκάδων συμπατριωτών του και υπερασπίστηκε τη χώρα στην πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία», επεσήμανε: «Δεν φοβήθηκα το πολιτικό κόστος, πάλεψα να μείνει η χώρα στην Ευρώπη και στο ευρώ, με μεγάλο προσωπικό κόστος».

«Βίωσα πρωτόγνωρες καταστάσεις. Δεν τα παράτησα, ακόμη κι όταν σε κάθε ψηφοφορία κάποιος βουλευτής από το ΠΑΣΟΚ έφευγε. Έμεινα εκεί βάζοντας πλάτη στα δύσκολα», ανέφερε.

Πριν κλείσει την ομιλία του εξέφρασε την αγωνία του «να μείνει το ΠΑΣΟΚ μια παράταξη με κοινωνική ευαισθησία στην ψυχή του λαού μας, ώστε να εκφράσει τους πόθους και τις ελπίδες του και να γίνει ξανά μεγάλη για να κυβερνήσει».

«Ήταν το μόνον μου κίνητρο αυτό. Η χώρα αυτή τη στιγμή, χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση και δυστυχώς δεν την έχει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια δεν διαγράφεται με μια κομματική απόφαση», τόνισε και συμπλήρωσε: «Εγώ όταν βρέθηκα σε δυσαρμονία με τις απόψεις της ηγεσίας διατύπωσα την γνώμη μου. Δεν άρεσε στην ηγεσία και αποφάσισε να με διαγράψει».

«Υπερήφανα αποχωρώ όπως εισήλθα σε αυτήν την αίθουσα, ευχαριστώντας τους συναδέλφους μου στο ΠΑΣΟΚ, τους συναδέλφους μου όλων των κομμάτων που με τίμησαν εκλέγοντάς με αντιπρόεδρο της Βουλής, τους εργαζόμενους στη Βουλή και όλους αυτούς που τις τελευταίες μέρες μου έδωσαν την αγάπη τους και τη στήριξή τους, αλλά και τους Αρκάδες που με τίμησαν και θέλω να πιστεύω ότι τους ανταπόδωσα με θάρρος και παρρησία την τιμή αυτή», κατέληξε ο κ. Κωνσταντινόπουλος.