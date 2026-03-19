Θεσμική θωράκιση της Ευρώπης ζητά ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες

0

Ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής και προστασία των συνόρων προτείνει η Αθήνα

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Αίτημα για θεσμοθέτηση οδικού χάρτη αναφορικά με το άρθρο 42.7 της ΕΕ.

Προειδοποίηση για τις δραματικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια οικονομία.

Ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις αυξημένες τιμές ενέργειας και καυσίμων.

Σαφές μήνυμα για την προστασία των εξωτερικών συνόρων προς αποφυγή νέας προσφυγικής κρίσης.

Την ανάγκη για μια συνολική και θεσμικά στέρεη ευρωπαϊκή απάντηση στις γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που γεννά η κρίση στη Μέση Ανατολή υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προσερχόμενος στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ο έλληνας πρωθυπουργός έθεσε με έμφαση το ζήτημα της ασφάλειας, της ενέργειας και του μεταναστευτικού.

Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής και η Κύπρος

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η τρέχουσα κρίση ανέδειξε την ανάγκη πραγματικής ενεργοποίησης του άρθρου 42, παράγραφος 7, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Όπως ανέφερε, η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που έσπευσε να στηρίξει την Κύπρο όταν δέχθηκε επίθεση, μια κίνηση που χαρακτήρισε ως άτυπη ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από τους ομολόγους του έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη, ώστε η συνδρομή μεταξύ των κρατών-μελών να μετατραπεί σε μια θεσμικά ισχυρή επιλογή για κάθε ευρωπαϊκή χώρα που ενδέχεται να δεχθεί επίθεση στο μέλλον.

Ενεργειακή κρίση και προστασία καταναλωτών

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις οικονομικές επιπτώσεις, με τον πρωθυπουργό να προειδοποιεί ότι οι επιθέσεις σε πετρελαϊκές υποδομές στον Κόλπο μπορούν να οδηγήσουν τις τιμές της ενέργειας σε επίπεδα επικίνδυνα για την παγκόσμια οικονομία. Υπογράμμισε την ανάγκη να σταματήσουν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και κάλεσε την Ευρώπη να προστατεύσει τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τους πιο ευάλωτους πολίτες.

«Η απάντηση πρέπει να είναι και εθνική και ευρωπαϊκή», σημείωσε, διαβεβαιώνοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση θα αξιοποιήσει κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη της εγχώριας οικονομίας, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ).

Ανάσχεση νέων προσφυγικών ροών

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε αυστηρό μήνυμα για το προσφυγικό, τονίζοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει την επανάληψη της κρίσης του 2015. Ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εκπέμψει ένα ξεκάθαρο σήμα για την προστασία των εξωτερικών συνόρων, υποστηρίζοντας ότι η ετοιμότητα για όλα τα ενδεχόμενα είναι επιβεβλημένη για να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος.