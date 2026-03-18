Συνεχίστηκε και στον τηλεοπτικό αέρα η κόντρα Κωνσταντοπούλου-Γεωργιάδη: «Θέλω να απαντήσω – Κλείστε το τηλέφωνο»

0

«Σκληροί» χαρακτηρισμοί και από τους δύο πολιτικούς

Καλά κρατεί η αντιπαράθεση του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, καθώς συνεχίστηκε στην τηλεόραση σε ζωντανή μετάδοση.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σε τηλεφωνική παρέμβαση στο OPEN εξηγούσε το επεισόδιο που προηγήθηκε με τον υπουργό Υγείας στη Βουλή.

Τότε, η εκπομπή επικοινώνησε με τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος παρενέβη τη στιγμή που μιλούσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Θέλω να του απαντήσω», ακούστηκε να λέει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον υπουργό να δηλώνει: «Εγώ δεν μπορώ ενώ είμαι στο υπουργείο Υγείας και κάνω σοβαρά πράγματα, να ασχολούμαι με τέτοιες γελοιότητες».

«Γιατί καλύπτει η κυβέρνηση τη δολοφονία;», ακούστηκε από την άλλη γραμμή να φωνάζει μεταξύ άλλων η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφερόμενη στην υπόθεση του Σήφη Βαλυράκη, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να λέει «κλείστε το τηλέφωνο» και τελικά να διακόπτεται η επικοινωνία και με τους δύο.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο υπουργός Υγείας μίλησε ξανά τηλεφωνικώς στο OPEN και δήλωσε:

«Απίστευτες γελοιότητες μιας γελοίας γυναίκας

Μπορείτε να φανταστείτε στη Βουλή να σηκώνουμε τα κινητά να τραβάμε; Μπορεί να σταθεί κοινοβούλιο με αυτό τον τρόπο; Φανταστείτε τι θα γινόταν στα social αν ο βουλευτής τραβούσε βίντεο αυτόν που ξύνει τη μύτη του. Προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει και είναι παράνομο. Εσείς στο δρόμο δέχεστε να σας βιντεοσκοπούν και να σας ανεβάζουν στο διαδίκτυο χωρίς την άδειά σας;

Έχει περάσει σε άλλη σφαίρα».