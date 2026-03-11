Συγκέντρωση και πορεία αλληλεγγύης του ΚΚΕ για την Κούβα στο κέντρο της Αθήνας

0

Θα καταλήξει στην αμερικανική πρεσβεία

Σε εξέλιξη είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης αλληλεγγύης προς την Κούβα, που πραγματοποιούνε στην πλατεία Συντάγματος μέλη του ΚΚΕ.

Μετά το τέλος της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα ακολουθήσει πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Λόγω της συγκέντρωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σταδίου, στη λεωφορο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της Σέκερη και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από το ύψος της οδού Αθ. Διάκου.