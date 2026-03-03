Πλεύρης: Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στην Κύπρο, είμαστε με τη Δύση

0

«Αν αύριο κάποιος πήγαινε να χτυπήσει την Κρήτη επειδή έχει βάση των Αμερικανών, θα συζητούσαμε αν είναι ελληνικό έδαφος;»

Μήνυμα στήριξης στην Κύπρο έστειλε ο Θάνος Πλεύρης, τονίζοντας ότι η παρουσία ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή εντάσσεται στο πλαίσιο της πάγιας εθνικής στρατηγικής.

«Η Κύπρος είναι έδαφος το οποίο πρέπει να το στηρίξουμε», τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Αυτή τη στιγμή χτυπάνε κυπριακό έδαφος. Είναι σοβαρή επιχειρηματολογία το αν είναι βρετανική βάση; Αν αύριο κάποιος πήγαινε να χτυπήσει την Κρήτη επειδή έχει βάση των Αμερικανών, θα συζητούσαμε αν είναι ελληνικό έδαφος;»

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ξεκάθαρη γεωπολιτική τοποθέτηση: «Θέση στην ιστορία παίρνουμε και παίρνουμε από μια πλευρά. Εμείς είμαστε με τη Δύση», προσθέτοντας ότι το Ιράν συνιστά απειλή για τον δυτικό κόσμο.

Σε σύγκριση με τη Σαουδική Αραβία, απάντησε: «Η Σαουδική Αραβία δεν αποτελεί κίνδυνο για τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Το Ιράν αποτελεί. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ποιον απειλεί;».

Τόνισε επίσης ότι η αποστολή της φρεγάτας «Κίμων» στην περιοχή αποτελεί έμπρακτη εφαρμογή του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος: «Τι τον έχουμε πάρει τον Κίμωνα; Για να είναι του κουτιού και να μην κυκλοφορήσει; Όλος ο αμυντικός εξοπλισμός γίνεται ώστε αν χρειαστεί να μπορέσουμε να αντιδράσουμε».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μεταναστευτικών ροών λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, επεσήμανε ότι προς το παρόν δεν παρατηρείται άμεσο κύμα, ωστόσο υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση.

«Συνήθως αυτές οι ροές δεν εκδηλώνονται τις πρώτες μέρες. Αν έχουμε παρατεταμένη κατάσταση, τότε μπορεί να γεννηθούν έντονες μεταναστευτικές ροές».