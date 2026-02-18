Συγκέντρωση της ΚΝΕ στην Καισαριανή για τους 200 εκτελεσθέντες: «Στον θάνατο ατρόμητοι, με βλέμμα καθαρό, αυτά τα ντοκουμέντα ανήκουν στο λαό!»

0

Στη συγκέντρωση παρευρίσκεται ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Η πλατεία «Δημάρχου Παναγιώτη Μακρή» στην Καισαριανή είναι γεμάτη από κόσμο, στη συγκέντρωση της Οργάνωσης Περιοχής Αττικής της ΚΝΕ, με αφορμή τις συγκλονιστικές, άγνωστες μέχρι πρόσφατα φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές των 200 ηρώων πριν από την εκτέλεσή τους από τους ναζί κατακτητές στο Σκοπευτήριο την Πρωτομαγιά του 1944.

Η πλατεία είναι γεμάτη, με κόκκινες σημαίες να κυματίζουν και μέλη της ΚΝΕ να κρατούν πικέτες με τα ονόματα των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών. «Στον θάνατο ατρόμητοι, με βλέμμα καθαρό, αυτά τα ντοκουμέντα ανήκουν στον λαό!» τονίζει η ΚΝΕ, καλώντας «σε συνέχιση του αγώνα στα βήματα των 200» ενώ την ατμόσφαιρα δονούν τραγούδια και ποιήματα της Αντίστασης και συνθήματα, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Στην συγκέντρωση παρευρίσκεται πολυμελής αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον γενικό γραμματέα της, Δημήτρη Κουτσούμπα, και του ΚΣ της ΚΝΕ, με επικεφαλής τον γραμματέα του Θοδωρή Κωτσαντή. Παρόντες είναι επίσης οι δήμαρχοι Καισαριανής, Ηλίας Σταμέλος και Χαϊδαρίου, Μιχάλης Σελέκος.