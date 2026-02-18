Χαρδαλιάς από τη Μάνδρα: «Μέσα από ένα ολιστικό σχέδιο μέχρι το 2028, ξεκινάμε παρεμβάσεις 40 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο για τα οδικά δίκτυά μας»

0

«Ξεκινούν άλλα τέσσερα σημαντικά έργα στην ευρύτερη περιοχή, με κορυφαίο τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά»

Αυτοψία στις εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής για την κατασκευή νέας χάραξης και βελτίωση της υφιστάμενης διαδρομής στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών-Θηβών, συνολικού μήκους 11,5 χιλιομέτρων, πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς.

Από την περιοχή της Μάνδρας, όπου βρέθηκε το πρωί, ο περιφερειάρχης ανέφερε ότι πρόκειται για έργο ιδιαίτερα σημαντικό για την οδική ασφάλεια καθώς στόχος του είναι να «απεγκλωβιστεί» το οδικό δίκτυο από τα ρέματα, τα οποία «στις πλημμύρες του 2017 είχαν υπερχειλίσει, στοιχίζοντας τη ζωή σε πολλούς συνανθρώπους μας». Ανακοίνωσε ότι θα έχει ολοκληρωθεί στα μέσα του 2027 και θα βελτιωθούν σημαντικά οι όροι κυκλοφορίας, καθώς αυξάνεται το πλάτος του οδοστρώματος και αποσυμφορείται ο κυκλοφοριακός φόρτος. Πρόσθεσε πως το έργο ήταν πολύ σύνθετο, διευκρινίζοντας ότι τα προβλήματα με τις απαλλοτριώσεις, τις άδειες σε δασικές περιοχές, τη μεταφορά των δικτύων των οργανισμών κοινής ωφέλειας κ.ά ξεπεράστηκαν με στενή παρακολούθηση και το έργο προχωρά εντός του χρονοδιαγράμματος.

Όσον αφορά τους απαιτούμενους πόρους, ο κ. Χαρδαλιάς παρατήρησε ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει στην ευθύνη της συνολικά 1.623 χλμ, «δηλαδή από εδώ μέχρι τη Βιέννη, και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε από την πολιτεία κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί». Σε αυτό το πλαίσιο, «μέσα από ένα ολιστικό σχέδιο μέχρι το 2028, ξεκινάμε παρεμβάσεις 40 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο για τα οδικά δίκτυά μας. Ταυτόχρονα, ξεκινούν άλλα τέσσερα σημαντικά έργα στην ευρύτερη περιοχή, με κορυφαίο τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, το οποίο μαζί με τα υπόλοιπα συνοδά έργα θα αναβαθμίσει γενικότερα την περιοχή. Μέρα με τη μέρα, βήμα με το βήμα, με όλα όσα έχουμε δεσμευτεί, προσπαθούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Βρισκόμαστε στο πεδίο, στις γειτονιές, στις εργοτάξια και θα φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», κατέληξε ο κ. περιφερειάρχης Αττικής.

Για το έργο στην ΠΕΟ Αθηνών-Θηβών, η σύμβαση υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2024 με προϋπολογισμό 46,7 εκατ. ευρώ, και προβλέπει νέα χάραξη και βελτίωση του τμήματος από τη Μάνδρα μέχρι τις Ερυθρές, μεγάλο μέρος του οποίου είχε καταστραφεί το 2017.

Όσον αφορά την προστασία του οδικού δικτύου, θα πραγματοποιηθούν διευθετήσεις των παρακείμενων ρεμάτων Σούρες και Σκυλόρεμα, ενώ στη νέα χάραξη θα υπάρχουν μόνο δύο γεφυρώσεις με τα συγκεκριμένα ρέματα. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή 40 υπόγειων έργων αποστράγγισης, δύο γεφυριών μήκους 37 και πλάτους 13 μέτρων και η αναδάσωση 408 στρεμμάτων στη θέση Φίχθι της Μάνδρας.

Σημειώνεται, ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μέρος του ολιστικού στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού οδικού δικτύου στο λεκανοπέδιο.

Επίσης, η διοίκηση της Περιφέρειας εξασφάλισε χρηματοδότηση 70 εκατ. ευρώ από το τομεακό πρόγραμμα Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025 για μία παρέμβαση εξαιρετικής σημασίας για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της Δυτικής Αττικής, η οποία αφορά στην ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω, την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Σκαραμαγκά, την αναβάθμιση αυτοκινητόδρομου στο Σχιστό και κατασκευή νέου στα Ναυπηγεία, με παράλληλη αναδιαμόρφωση της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου και Λ. Σχιστού μεταξύ των παραπάνω κόμβων.

Με ετήσιο κόστος 40 εκατ. ευρώ, η Περιφέρεια Αττικής έχει στην ευθύνη της: