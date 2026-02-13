Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει την αλήθεια για τις συλλογικές συμβάσεις

0

«Χωρίς επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους εταίρους και της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, δεν θα υπάρχουν»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς επέκρινε τη κυβέρνηση ότι δεν λέει την αλήθεια για το θέμα των συλλογικών συμβάσεων.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε τη θέση του ΠΑΣΟΚ ότι «η Νέα Δημοκρατία βάζει το κάρο μπροστά από το άλογο. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την επαναφορά μετενέργειας και επεκτασιμότητας, δύο κεντρικά αιτήματα που εμείς είχαμε φέρει με τροπολογίες εδώ και δύο χρόνια».

Καταλόγισε στα κυβερνητικά στελέχη «υποκρισία» διότι, όπως εξήγησε, «για να μετενεργήσει ή να επεκταθεί μία σύμβαση, θα πρέπει πρώτα να υπάρξει. Αν δεν έχω μονομερή προσφυγή στη διαιτησία για να αναγκαστούν οι επιχειρήσεις να κάτσουν το τραπέζι, αν δεν έχω επαναφορά του κατώτατου μισθού να είναι στην Εθνική Γενική Συλλογική, δεν θα έχω συμβάσεις για να μετενεργήσουν. Και ποιο είναι το αρνητικό που έχει όμως; Ακόμα και τη μετενέργεια τη φέρνει κουτσουρεμένη. Γιατί τι λέει; Δεν λέει αυτό που είχαν πει οι κοινωνικοί εταίροι όταν έδωσαν τη συνέντευξη Τύπου, αλλά φέρνει τη μετενέργεια μόνο για τις νέες συλλογικές συμβάσεις. Άρα, μια συλλογική σύμβαση που υπάρχει τώρα -και λήγει-, μετενεργεί με το παλιό καθεστώς. Εμείς θεωρούμε ότι ένα νομοσχέδιο, που έρχεται κολοβό, δεν θα πετύχει. Δεν θα πετύχει γιατί για να αυξηθούν οι συλλογικές συμβάσεις πρέπει να έχεις κίνητρα για να γίνουν. Εδώ η κυβέρνηση έρχεται να ρυθμίσει το πώς επεκτείνονται, αν γίνουν. Για αυτό δεν ψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο».