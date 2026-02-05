ΠΑΣΟΚ: Ζητείται η αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου

0

Μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές

O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Στο «στόχαστρο» των Αρχών βρίσκεται ο κορυφαίος συνδικαλιστής, ο οποίος, μαζί με ακόμη έξι πρόσωπα, φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων εκατομμυρίων ευρώ από το ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα, την περίοδο 2020 – 2025.