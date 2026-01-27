Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό

0

«Είναι κατώτερο των περιστάσεων και έχει πολύ σοβαρούς κινδύνους και για την κοινωνική συνοχή», ανέφερε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ

Η αναδιαμόρφωση του ισχύοντος πλαισίου νόμιμης μετανάστευσης, το νομικό πλαίσιο της μετάκλησης, η αυστηροποίηση των ποινών για αξιόποινες πράξεις σχετιζόμενες με την παράνομη μετανάστευση και οι κανόνες για τις ΜΚΟ, βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της συζήτησης και επεξεργασίας του σχεδίου νόμου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου «Προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης, ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1233 σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών, ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος, τροποποιήσεις του Κώδικα Μετανάστευσης και άλλες διατάξεις».

H κυβέρνηση εισάγει ένα συνεκτικό, λειτουργικό και σύγχρονο πλαίσιο για τη νόμιμη μετανάστευση, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Υψηλάντης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, όπου άρχισε η συζήτηση του σχεδίου νόμου. «Με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου μεταναστευτικής πολιτικής που θα ρυθμίζει και θα εγγυάται την προσέλκυση πολιτών τρίτων χωρών αποκλειστικά μέσω νόμιμων διαδικασιών και θα συμβάλλει στην πρόληψη και αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης», είπε ο βουλευτής της ΝΔ. Ο κ. Υψηλάντης στάθηκε ιδιαίτερα στις διατάξεις για τη νόμιμη μετανάστευση πολιτών τρίτων χωρών. Το νομοσχέδιο, είπε, ρυθμίζει μεταξύ άλλων τις κατηγορίες και τους όρους αδειών διαμονής, τη χορήγηση ανανέωσης και τη μεταβολή τους, τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας μετάκλησης με ψηφιακά εργαλεία και αποσυμφόρηση των υπηρεσιών, τον ορθολογικό καθορισμό του όγκου εισδοχής με πράξη υπουργικού συμβουλίου ανά τομέα απασχόλησης, ειδικά καθεστώτα για την μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μεγάλα έργα και στρατηγικές επενδύσεις και νέες στοχευμένες κατηγορίες όπως είναι η tech visa, talent visa, ειδικές θεωρήσεις για ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα. «Ένα μήνυμα σαφές επίσης ότι η νόμιμη μετανάστευση έχει πλαίσιο με κανόνες φίλτρα και σύνδεση με την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας», είπε ο εισηγητής της ΝΔ. Αναφερόμενος στο πλαίσιο εποπτείας των ΜΚΟ, ο κ. Υψηλάντης είπε ότι «θεσπίζονται δεσμευτικές προϋποθέσεις εγγραφής στο μητρώο των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Συνδέεται η εγγραφή με τη δυνατότητα χρηματοδότησης και δραστηριοποίησης τους, ενισχύεται η διαφάνεια αλλά και η λογοδοσία και προβλέπονται αυστηρές ποινικές κυρώσεις για μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε πράξεις διευκόλυνσης παράνομης εισόδου στη χώρα, διαμονής ή και διακίνησης και παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής των ΜΚΟ εκείνων από το μητρώο όταν τίθενται θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας».

«Αυτό το νομοσχέδιο εμείς βλέπουμε ότι είναι κατώτερο των περιστάσεων και έχει πολύ σοβαρούς κινδύνους και για την κοινωνική συνοχή», ανέφερε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου. «Με πρόσχημα την Οδηγία για την ενιαία άδεια, αποφασίσατε να κηρύξετε πόλεμο ουσιαστικά σε συμπολίτες μας μετανάστες, σε αυτούς που δούλεψαν μια ζωή εδώ πέρα και το κάνετε ακόμα και στα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν εδώ και πήγαν σε ελληνικά σχολεία και είναι φορείς και της ελληνικής εκπαίδευσης», είπε η βουλευτής και πρόσθεσε: "Δεν μπορείτε, κύριε Πλεύρη, να θέτετε εκτός νομιμότητας ανθρώπους που έχουν φάει τα νιάτα τους στη χώρα μας, επειδή δεν θα μπορέσουν να εργαστούν για 6 μήνες μέσα σε μία τριετία, ή - ακούστε παράνοια - ακόμα και μέσα σε μια δεκαετία, και γι' αυτό το λόγο να τους θέτετε εκτός νομιμότητας. Δεν δικαιούστε. Αυτό εμείς λέμε στο ΠΑΣΟΚ».

Η κ. Γιαννακοπούλου, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, προειδοποίησε για τον κίνδυνο να συνεχιστούν οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό και τόνισε ότι χρειάζεται «ολιστική στρατηγική που να ξεκινά από την επιλογή των μεταναστών, τη μετάκλησή τους και να καταλήγει στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας και στην ελληνική κοινωνία». Αναφερόμενη στις ρυθμίσεις για τις ΜΚΟ, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι το υπουργείο φαίνεται να νομοθετεί μια απειλή δίωξης για κάποιους που δεν συμπαθεί.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να φέρει νόμιμη μετανάστευση με όρους της αγοράς, αλλά ταυτόχρονα θεσμοθετεί ένα περιβάλλον αβεβαιότητας ποινικοποίησης και αποδυνάμωσης βασικών εγγυήσεων, είπε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός. «Η οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης είναι ένα ζήτημα δημοσίου συμφέροντος. Χρειάζονται ταχύτερες και πιο καθαρές και διαφανείς διαδικασίες. Χρειάζεται επίσης η έγκαιρη ενσωμάτωση οδηγιών και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων ίσης μεταχείρισης για τους νόμιμα εργαζόμενους πολίτες τρίτων χωρών. Αυτές οι θετικές πλευρές του νομοσχεδίου θα κριθούν από εμάς άρθρο-άρθρο και όπου είναι θετικές θα στηριχθούν», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. «Όμως επί της αρχής, οφείλουμε να πούμε καθαρά τι βλέπουμε πίσω από τη βιτρίνα: Η κυβέρνηση για χρόνια καλλιεργεί μια ρητορική απειλής και αντιμετωπίζει τη μετανάστευση ως πεδίο επικοινωνιακής επίδειξης και αυστηρότητας. Έρχεται τώρα να νομοθετήσει με δύο ταχύτητες αντιφατικά. Στη μια ταχύτητα ο μετανάστης παρουσιάζεται ως αναγκαίος για να καλύψει κενά στην αγορά εργασίας, στην άλλη ταχύτητα ο ίδιος ο άνθρωπος μαζί με όσους τον στηρίζουν ή τον υπερασπίζονται, αντιμετωπίζεται ως ύποπτος ή ως πρόβλημα», είπε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερόμενος, τέλος, στις ρυθμίσεις για τις ΜΚΟ, σημείωσε ότι υπάρχουν διατάξεις που στοχοποιούν την κοινωνία των πολιτών και εισάγουν ένα είδος ποινικού δικαίου της ιδιότητας.

«Για να δούμε ποια είναι αυτή η ευταξία και η νομιμότητα που φέρνει το νομοσχέδιο και πού ζουν, ήδη, οι χιλιάδες των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας», ανέφερε η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα και πρόσθεσε: «Χιλιάδες μετανάστες θα έρθουν για δουλειά με το λεγόμενο 'καθεστώς της μετάκλησης' ή μέσω διακρατικών συμφωνιών, χωρίς καμία ουσιαστική διασφάλιση για την αξιοπρεπή στέγασή τους, για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, για τη δυνατότητα να ζουν με τις οικογένειές τους ακόμα και αν ζουν και δουλεύουν για χρόνια στην Ελλάδα, για την κατοχύρωση των ενσήμων τους, για τη λήψη σύνταξης και πάει λέγοντας - άνθρωποι «αναλώσιμα εμπορεύματα» που πουλιούνται και αγοράζονται μέσω των δουλεμπορικών εταιρειών. Ακολουθείτε κατά γράμμα τις κατευθύνσεις του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο και ικανοποιείτε στο ακέραιο τις επιταγές του κεφαλαίου. Καλέσατε κιόλας, όλους τους φορείς των εργοδοτών να έρθουν να σας μεταφέρουν τα εύσημα».

«Η προσφυγική και μεταναστευτική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, είναι μια πολιτική διαχείρισης του θανάτου. Μια θανατοπολιτική», δήλωσε ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος και σχολίασε για το περιεχόμενο των νέων διατάξεων, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση: «Κάντε τους τη ζωή δύσκολη, εξοντώστε τους ηθικά ψυχικά ακόμα και σωματικά. Στείλτε τους μήνυμα. 'Εδώ δεν θα περάσετε καλά'. 'Αν έρθετε σας περιμένει ή η κόλαση η επίγεια, ή ο θάνατος'. Αυτό είναι το μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν ειπωθεί αυτά αυτολεξεί. Αναστολή ασύλου, στρατόπεδα συγκέντρωσης σε Ελλάδα και Αφρική, ποινική αυστηροποίηση, pushbacks και επαναπροωθήσεις σε στεριά και θάλασσα. Απαγωγές, κουκούλες στον Έβρο όλα διεθνώς αποδεδειγμένα από δημοσιογράφους που κάνουν τη δουλειά τους. Με κουκούλες τους μεταφέρετε στα αστυνομικά τμήματα και τους πετάτε έξω μετά». Αναφερόμενος στις διατάξεις για τις ΜΚΟ, ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς, σημείωσε ότι εδώ και 10 χρόνια, η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ιδιαίτερα τις ΜΚΟ που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, όχι σε πολιτικό αντίπαλο, αλλά σε εσωτερικό εχθρό».

«Είστε η Κυβέρνηση, κ. Πλεύρη, που επιτρέπει και στη συνέχεια νομιμοποιεί την παρανομία. Το κάνετε κατά κόρον αυτό. Έχετε μια τάση να νομιμοποιείτε κάθε τι παράνομο», είπε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Γραμμένος, και πρόσθεσε: «Αντί να θεσπιστούν ρυθμίσεις αποτροπής της παράτυπης εισόδου και ουσιαστικού περιορισμού της μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπών, εισάγονται νέες διατάξεις που διευκολύνουν τη χορήγηση άδειας διαμονής σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και σίγουρα με το νέο νομοσχέδιο εργασίας, επιταχύνονται διοικητικές διαδικασίες υπέρ των παρανόμων μεταναστών, καθιερώνεται ίση μεταχείριση σχεδόν πλήρους εξομοίωσης με τους ημεδαπούς και παρέχονται ευρύτατα εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα».

«Το παρόν νομοσχέδιο ανοίγει διάφορα παραθυράκια - και αυτό που εμείς στη ΝΙΚΗ αποκαλούμε εποικισμό της Ελλάδας και εποικισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως», είπε η ειδική αγορήτρια της «Νίκης», Ασπασία Κουρουπάκη, η οποία σημείωσε ότι παράνομη και νόμιμη μετανάστευση είναι πρόβλημα εναίο και πρόσθεσε: «Την ώρα που η Γερμανία, βασική χώρα στόχος των περισσότερων μεταναστών, νόμιμων και παράνομων, έχει ανοίξει τη συζήτηση και στην πράξη προχωρά σε απελάσεις ακόμη και των πολιτογραφημένων αλλοδαπών, εμείς εδώ αντί να δρομολογούμε ανάλογες πολιτικές μιλάμε για τη νόμιμη μετανάστευση και νομοθετούμε κιόλας για αυτή». Το πρόβλημα, είπε η ειδική αγορήτρια της «Νίκης», «είναι αυτό που κανένα κανάλι δεν τολμά να καταδείξει. Ότι δηλαδή, στην Ελλάδα, όπου ο πληθυσμός των μεταναστών, λαθραίων και μη, αγγίζει το 12%, η συμμετοχή αυτού του πληθυσμού στους βιασμούς αγγίζει το 66%».

«Είναι ένα νομοσχέδιο, από το οποίο απουσιάζει και πάλι το κοινωνικό κράτος, είναι νομοσχέδιο που εξασφαλίζει ότι δεν επιτελείτε σίγουρα τον στοιχειωδώς αναγκαίο ρόλο που αφορά στην περιφρούρηση εργασιακών δικαιωμάτων με αξιοπρέπεια, διευκολύνοντας την πρόσβαση στη νόμιμη εργασία μεταναστών και την είσοδο εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης», είπε η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας, Ελένη Καταγεωργοπούλου. Η βουλευτής κατήγγειλε επίσης «προσπάθεια που φέρει ακροδεξιό πρόσημο να ταυτιστούν οι εθελοντές στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν σκοπό την διάσωση προσφύγων, με εγκληματίες».