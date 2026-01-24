Στα Καλάβρυτα για σκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Δείτε φωτογραφίες

0

Ο πρωθυπουργός προχώρησε κανονικά στην έκδοση εισιτηρίου, πήρε τα χιονοπέδιλά του στον ώμο και στάθηκε στην ουρά των αναβατήρων

Στα Καλάβρυτα και συγκεκριμένα στο Χιονοδρομικό Κέντρο της περιοχής βρέθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η παρουσία του ήταν χαμηλών τόνων, με περιορισμένη συνοδεία ασφαλείας, καθώς έφτασε στον χώρο περίπου στις εννέα το πρωί. Λίγο πριν την άφιξή του είχε ενημερωθεί ο διευθυντής του Κέντρου, κ. Αλέξης Άγριος, ο οποίος και τον υποδέχθηκε.

Σύμφωνα με το Kalavryta News, ο πρωθυπουργός προχώρησε κανονικά στην έκδοση εισιτηρίου, πήρε τα χιονοπέδιλα του στον ώμο και στάθηκε στην ουρά των αναβατήρων μαζί με τους υπόλοιπους επισκέπτες. Δεν άργησε να γίνει αντιληπτός, με αρκετούς παρευρισκόμενους να τον αναγνωρίζουν και να τον χαιρετούν.

Ακολούθως, ανέβηκε στις πίστες κάνοντας χρήση των νέων, υπερσύγχρονων αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, oι οποίοι αποτελούν πρόσφατη προσθήκη στις τουριστικές υποδομές της περιοχής.

Η επίσκεψή του είχε σύντομη διάρκεια, καθώς ο κ. Μητσοτάκης αναμενόταν να αναχωρήσει νωρίς και να επιστρέψει στην Αθήνα.