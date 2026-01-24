Διαψεύδουν πηγές του ΥΠΕΘΑ δημοσιεύματα περί δήθεν πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού

0

Όπως υπογραμμίζουν, τέτοιες αναφορές είναι κωμικές και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα

Διαψεύδουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα περί δήθεν «πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην Πλατεία Κλαυθμώνος».

Όπως υπογραμμίζουν, τέτοιες αναφορές είναι κωμικές και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.

«Αλοίμονο αν η εκάστοτε επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας σε κτίριο που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις συνδυάζεται με σενάρια πώλησης», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.