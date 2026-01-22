Μητσοτάκης: «Ναι» στη συμμετοχή των 13 χωρών στο Συμβούλιο Ειρήνης, αλλά μόνο για τη Γάζα

0

«Το θέμα της Γροιλανδίας μπορεί να επιλυθεί με καλή διάθεση και στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνθηκών που διέπουν τις σχέσεις της Δανίας με τις ΗΠΑ»

Ζητάει μια ενωμένη Ευρώπη στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είπε κατά την προσέλευσή του στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις Βρυξέλλες

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο Συμβούλιο Ειρήνης που θέλει να συστήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι έχει προτείνει την προσχώρηση των 13 χωρών μόνο στην επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο απαιτηθεί.

Αναλυτικά η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Δεν είναι συχνό να συγκαλείται έκτακτη Σύνοδος Κορυφής όμως πιστεύω ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό ήταν επιβεβλημένο. Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε μία σημαντική ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις ως αποτέλεσμα των δηλώσεων του προέδρου Τραμπ, πιστεύω όμως ότι οι χθεσινές τοποθετήσεις του δείχνουν το διάδρομο προς μία εκτόνωση τουλάχιστον στο ζήτημα που αφορά στην Γροιλανδία. Η Ευρωπαΐκή Ένωση ενωμένη με μία εξαίρεση τάχθηκε στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας, διευκρινίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι τα ζητήματα που αφορούν τη Γροιλανδία αφορούν μόνο τους κατοίκους της. Αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι υπάρχουν έντονοι και δικαιολογημένοι Αμερικανικοί προβληματισμοί ως προς την ασφάλεια του αρκτικού κύκλου, αυτά όμως μπορούν να επιλυθούν με καλή διάθεση και στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνθηκών που διέπουν τις σχέσεις της Δανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πιστεύω οτι μπορούμε δημιουργικά και παραγωγικά να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση.

Ως προς το άλλο ζήτημα που θα συζητήσουμε και αναφέρομαι στο ‘Συμβούλιο της Ειρήνης, όπως αυτό προτάθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ, τόσο η Ελλάδα όσο και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες με δύο εξαιρέσεις έχουν εκφράσει κάποιος πιστεύω λογικούς προβληματισμούς, καθώς το Συμβούλιο Ειρήνης όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις ΗΠΑ εκφεύγει κατά πολύ τις αποφάσεις 2803 του ΟΗΕ. Παρόλα αυτά η πρόταση μου θα είναι οι 13 χώρες που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρηση τους μόνο για το ζήτημα που αφορά την επόμενη μέρα της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτηθεί. Θεωρώ ότι αυτή είναι μία εύλογη συμβιβαστική λύση, η οποία θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε στην διαδικασία ειρήνη στη Γάζα. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει έντονα ενδιαφέρον για την περιοχή χωρίς όμως ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ένα νέο ΟΗΕ που να λειτουργεί ανταγωνιστικά ως προς τον ΟΗΕ».