Δένδιας: Η Ελλάδα ούτε απειλεί ούτε διεκδικεί, αλλά δεν θα μείνει σιωπηρή απέναντι σε προκλήσεις

«Η Ελλάδα ούτε απειλεί, ούτε διεκδικεί, ούτε θέλει να αναθεωρήσει, δεν μπορεί όμως να μένει σιωπηρή απέναντι σε μια πρόκληση, όχι μόνο απέναντι της Ελλάδας, αλλά απέναντι στο Διεθνές Δίκαιο. Εάν η τουρκική πλευρά θελήσει, μέσα στο πλαίσιο του Δικαίου, να βρούμε λύση στο πρόβλημα, βεβαίως και μπορούμε να βρούμε λύση στο πρόβλημα. Η Ελλάδα είναι η πρώτη που θα απλώσει το χέρι. Αλλά μέσα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, όχι διά της επιβολής του ισχυρού. Και εν πάση περιπτώσει, η επιβολή του ισχυρού προϋποθέτει κι έναν ανίσχυρο. Εμείς δεν είμαστε ανίσχυροι».

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του στην εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού OPEN και στους δημοσιογράφους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου.

«Εκφράζω», συνέχισε, «πάντοτε την εθνική θέση. Και αυτήν την εθνική θέση εκφράζει και ο πρωθυπουργός και αυτήν την εθνική θέση εκφράζει και ο υπουργός Εξωτερικών και την εθνική θέση εξέφρασαν μέχρι σήμερα όλοι οι πρωθυπουργοί και όλοι οι υπουργοί Εξωτερικών της χώρας. Όταν δέχομαι αυτά τα ερεθίσματα από την άλλη πλευρά του Αιγαίου - όχι από όλη την τουρκική κοινωνία, διότι προσωπικά έχω φίλους από την άλλη πλευρά του Αιγαίου - αυτό που δεν μπορούν να πετύχουν, είναι να σιγήσουμε».

Ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν επεμβαίνει στα εσωτερικά μιας άλλης χώρας και πρόσθεσε: «Η Τουρκία έχει εσωτερική πολιτική ζωή και εάν δείτε ένα τελευταίο άρθρο του Economist, στο τελευταίο τεύχος, ο Χακάν Φιντάν και άλλοι Τούρκοι αξιωματούχοι αναφέρονται ως υποψήφιοι διάδοχοι του Προέδρου Ερντογάν».

«'Αρα», ανέφερε, «θα μπορούσαμε κάλλιστα κι εμείς επιστρέψουμε (τις αναφορές), και να πούμε ότι αυτά είναι «παιχνίδια» της τουρκικής εσωτερικής πολιτικής ζωής, της τουρκικής ατζέντας. Όμως δεν το κάνουμε. Γιατί δεν το κάνουμε; Γιατί είμαστε σοβαροί και σεβόμαστε τους κανόνες, και θέλουμε να δώσουμε ένα παράδειγμα και ένα υπόδειγμα, το οποίο κάποια στιγμή, όταν από την άλλη πλευρά του Αιγαίου θα υπάρξουν φωνές σύγχρονες, φωνές που σέβονται το Διεθνές Δίκαιο, φωνές που θέλουν να πλησιάσουν την Ευρώπη και τη Δύση, τότε θα έχουμε αφήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας».

«Εμείς, ούτε τους κλείνουμε, ούτε προσβάλλουμε. Κι όπως ξαναείπα, ούτε διεκδικούμε, ούτε θέλουμε να αναθεωρήσουμε, ούτε έχουμε εκπέμψει απειλή πολέμου καθ΄ οιουδήποτε» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

«Αυτό, όμως, το οποίο λέω», ανέλυσε, «είναι ότι πρέπει και να απαντάς. Δεν μπορεί, δηλαδή, απέναντι στην απειλή, εσύ να μένεις σιωπηρός. Δεν μπορεί απέναντι στη διεκδίκηση, εσύ να δέχεσαι να αποτελεί αυτό αντικείμενο συζήτησης ως αν ήταν μια φιλική φιλοφρόνηση».

Ο κ. Δένδιας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα όποτε απαιτείται «απαντάει επαρκώς», ενώ υπογράμμισε: «Η χώρα στα θέματα αυτά έχει καθαρές εθνικές γραμμές, όχι κομματικές γραμμές, όχι κυβερνητικές γραμμές. Έχει εθνικές γραμμές. Και αυτές τις γραμμές μέσα σε πλαίσιο ομόνοιας και κοινής κατανόησης, πρέπει διαρκώς να επαναλαμβάνουμε. Ένα πράγμα δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην άλλη πλευρά διότι είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο και για εμάς, είναι επικίνδυνο και για την Τουρκία. Να επιτρέψουμε στην Τουρκία την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να μας επιβάλλει σιγή. Δηλαδή, να αποδεχθούμε σιωπηρά το "casus belli" ως μια νορμάλ κατάσταση. Ως να είναι κάτι που εν πάση περιπτώσει δεν είναι τόσο φοβερό να έχει εκπέμψει μια άλλη χώρα «απειλή πολέμου» εναντίον σου, με οποιαδήποτε δικαιολογία: Να μας επιτρέπει μια διεκδίκηση εκτός του Διεθνούς Δίκαιου».

Ανέφερε, μάλιστα, ως παραδείγματα το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη «Γαλάζια Πατρίδα», αλλά και αναφορές στο ότι τα ελληνικά νησιά «επικάθονται επί τουρκικής ή επί ασιατικής υφαλοκρηπίδας» εξηγώντας ότι «αν επιτρέψουμε στην Τουρκία να θεωρήσει ότι μπορεί να βελτιώνονται οι σχέσεις μας όταν αυτοί βάζουν στο τραπέζι τέτοια πράγματα, αυτό θα είναι πολύ μεγάλο μας λάθος. Αλλά δεν θα το κάνουμε».

«Θεωρώ», συμπλήρωσε, «ότι προσόν μας είναι η ηρεμία στην απάντηση. Η ηρεμία στο ύφος. Η σταθερότητα στις θέσεις και η διαχρονικότητα στις θέσεις. Πρέπει να είναι αντιληπτό στην 'Αγκυρα, και είναι αντιληπτό, ότι δεν υπάρχει μια πολιτική του ενός και μια πολιτική του άλλου, ότι αν «παίξουν» εμένα εναντίον του υπουργού Εξωτερικών ή εναντίον του πρωθυπουργού ή κάποιων άλλων εναντίον εμού, η Ελλάδα θα αλλάξει θέση. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Έχουμε μια ενιαία εθνική στάση, και αυτή θα τηρήσουμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία, αλλά είμαι απολύτως πεπεισμένος και όλα τα κόμματα, όλα τα ελληνικά πολιτικά κόμματα.

Για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, ο κ. Δένδιας εξήγησε: «Η Ελλάδα επιφυλάσσει απολύτως στον εαυτό της και μόνο στον εαυτό της το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων. Γιατί; Γιατί είναι σκληρός πυρήνας της εθνικής κυριαρχίας. Το πότε θα το κάνουμε είναι μια στάθμιση εθνικού συμφέροντος. Αυτό αφορά ολόκληρη την κυβέρνηση και συνολικά το πολιτικό σύστημα και την ελληνική κοινωνία. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα πω αύριο-μεθαύριο, χθες. Είναι θέμα μεγάλης επιλογής. Αλλά είναι δικαίωμα κυριαρχίας. Μονομερές δικαίωμα».

Για το ζήτημα του "casus belli", ο κ. Δένδιας υπογράμμισε: «Αυτό το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι η ορθή προσέγγιση, και νομίζω ότι εκφράζεται, είναι ότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε το "casus belli" ως στοιχείο συζήτησης ή λήψης απόφασης ή συνεννόησης με την Τουρκία, ως αποδεκτό. Δηλαδή, δεν μπορούμε όταν καθόμαστε στο τραπέζι, η Τουρκία να μας πει: δεν θα επεκτείνεις χωρικά ύδατα, γιατί εγώ έχω εκπέμψει απειλή πολέμου εναντίον σου. Πρώτον, δεν μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα, μπορούμε ίσως να ενημερώσουμε, μπορούμε ίσως να εξηγήσουμε το σκεπτικό, αλλά δεν μπορούμε να συζητήσουμε και να διαπραγματευθούμε με την Τουρκία. Το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει το δικαίωμα χωρικών υδάτων έως δώδεκα μίλια. Έως δώδεκα μίλια, αυτή είναι ακριβώς η έκφραση του σχετικού άρθρου. Το προβλέπει όμως ως δικαίωμα σκληρού πυρήνα της κυριαρχίας κάθε κράτους. Ούτε εμείς μπορούμε να απαιτήσουμε από την Τουρκία να διαπραγματευθεί μαζί μας, αν θα έχει έξι, δώδεκα, εφτά ή τέσσερα μίλια».

Για τις ΗΠΑ, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Ελλάδα και γνωρίζουν τι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί και γνωρίζουν επαρκώς και το Διεθνές Δίκαιο».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν υπογράψει την UNCLOS, διότι τότε το Κογκρέσο δεν την είχε επικυρώσει, όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχονται απολύτως την UNCLOS. Και κατά τούτο, οι θέσεις του Διεθνούς Δικαίου, όπως τις προσλαμβάνει η Ελληνική Δημοκρατία, είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες τις θέσεις στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Μάλιστα, πολλές φορές κατηγορείται η Κίνα για όσα κάνει στη Νότια Σινική Θάλασσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακριβώς επί τη βάσει αυτού του Διεθνούς Δικαίου και με τον ίδιο τρόπο που ερμηνεύεται το Διεθνές Δίκαιο από εμάς και από όλες, σχεδόν όλες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δυστυχώς η Τουρκία είναι μια από αυτές, χώρες αυτού του πλανήτη» ανέλυσε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

«Κατά συνέπεια», συνέχισε, «νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξέρουν πάρα πολύ καλά τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Βεβαίως, το τελευταίο πράγμα που θα ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να συμβεί, είναι να υπάρχει αναταραχή στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά ούτε η Ελλάδα θέλει αναταραχή στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλει το καθεστώς που επιτρέπει και επιβάλει το Διεθνές Δίκαιο. Αυτό είναι κοινός τόπος».

Για την «Ατζέντα 2030», εξήγησε ότι υλοποιείται ως πρόγραμμα για να μπορούν «οι Ένοπλες Δυνάμεις μας να βοηθήσουν την πατρίδα μας, την κοινωνία μας» και να «είναι εκεί, ώστε να μπορούμε να υπερασπιστούμε αυτή τη θέση, η οποία είναι θέση Διεθνούς Δικαίου».

Αναφερόμενος στην επίσκεψη του Ισραηλινού ομολόγου του στην Αθήνα, ο κ. Δένδιας τόνισε: «Έχουμε μια κατανόηση με το κράτος του Ισραήλ. Εμείς δεν δημιουργούμε κατανοήσεις, για να τις στρέψουμε κατά κάποιου. Εάν όμως οιοσδήποτε βιαίως προσπαθεί να καταλύσει την τάξη ή να αλλάξει τους κανόνες, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι γι' αυτό. Εμείς αυτό το οποίο διακηρύσσουμε "urbi et orbi" είναι ότι εμείς εφαρμόζουμε κανόνες. Μακάρι να έρθει η στιγμή, το εύχομαι ειλικρινά σας λέω, η Τουρκία να είναι μέρος μιας τέτοιας κατανόησης. Ούτε η Ελλάδα, ούτε η Κύπρος, ούτε το Ισραήλ, ούτε η Αίγυπτος, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε οιαδήποτε άλλη χώρα, θέλουν να αποκλείσουν την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μία μεγάλη χώρα, είναι σχεδόν 90 και εκατομμύρια άνθρωποι, μια μεγάλη γεωγραφική μάζα. Μακάρι η Τουρκία να είναι πλαίσιο μίας τέτοιας κατανόησης, αυτό επιθυμούμε όλοι».

Για τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι «είναι πρόβλημα για την περιοχή μας, δεν είναι μόνο πρόβλημα για ένα κράτος της περιοχής μας». Και συνέχισε: «Εάν η Μουσουλμανική Αδελφότητα είχε επικρατήσει στην Αίγυπτο, τότε η Αίγυπτος θα είχε συμφωνήσει με την Τουρκία, πέραν του Διεθνούς Δικαίου, και από κει και πέρα η Ελλάδα θα βρισκόταν απέναντι σε έναν εγκλωβισμό. Έχουμε και εμείς λογαριασμούς, δεν είναι κάτι τρίτο, ξένο και αδιάφορο η Μουσουλμανική Αδελφότητα. Δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε».

Για τη φρεγάτα «Κίμων», ο κ. Δένδιας τη χαρακτήρισε «εμβληματική» καθώς «είναι το ισχυρότερο πλοίο στον πλανήτη μόλις του εντάξουμε και τα νέα πυραυλικά συστήματα τα οποία εξελίσσουμε».

Και πρόσθεσε: «Η αλλαγή στις Ένοπλες Δυνάμεις είναι πάρα πολύ βαθιά. Μετατρέπουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις από ένα σύνολο οπλικών συστημάτων και προσωπικού, σε έναν μηχανισμό λήψης γνώσης και επεξεργασίας πληροφορίας και αποτροπής απειλής. Είναι μια «επανάσταση» που γίνεται και θα προσπαθήσω αυτό τον τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, να εξηγήσω στην ελληνική κοινωνία πόσο μεγάλη είναι αυτή η «επανάσταση», όχι για να έχουμε εκλογικό όφελος εμείς στη Νέα Δημοκρατία, αλλά για να μπορέσει αυτή η «επανάσταση» να συνεχίσει και μετά τις εκλογές. Διότι χρειάζεται, η Ατζέντα λέγεται «2030», γιατί χρειαζόμαστε να πάμε μέχρι το 2030, είμαστε ακόμη στο 2026».