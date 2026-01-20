Η Ελλάδα εξετάζει αν θα απέχει από το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα που ετοιμάζει ο Τραμπ

0

«Είναι ένα νομικά περίπλοκο ζήτημα»

Το ενδεχόμενο να μη λάβει μέρος στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα που σχεδιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται η πολιτική ηγεσία της Ελλάδας.

Πρόκειται για ένα νομικά περίπλοκο ζήτημα, το οποίο η Αθήνα το επεξεργάζεται σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητάει τη συγκρότηση του Συμβουλίου της Ειρήνης μέχρι την Πέμπτη, στη διάρκεια εκδήλωσης στο περιθώριο του οικονομικού φόρουμ του Νταβός.

Το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα προβλέπει μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική. Τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή για τη διαχείριση καθημερινών λειτουργιών και ένα ανώτερο πολιτικό σχήμα εποπτείας που θα ενθαρρύνει τη διεθνή κινητοποίηση. Το Associated Press αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε δομές εποπτείας για την επόμενη μέρα στη Γάζα, με το «Board of Peace» στην κορυφή.

Η πρότασή του έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στην Ευρώπη, καθώς το Συμβούλιο φαίνεται να μην περιορίζεται μόνο στη Γάζα, με τη διάρκεια του να παρατείνεται στο διηνεκές. Επιπλέον, στηρίζεται από δυνάμεις που διαφωνούν με τον ΟΗΕ και θα ήθελαν έναν διαφορετικό οργανισμό.

Παραδείγματος χάριν, η Τουρκία στηρίζει τη δημιουργία του Συμβουλίου, παρότι επισήμως δεν έχει ανακοινώσει αν θα συμμετέχει.

Μέχρι στιγμής, από το ευρωπαϊκό έδαφος η Ουγγαρία και η Αλβανία δηλώνουν πρόθυμες να λάβουν μέρος, ενώ οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές δυνάμεις είναι επιφυλακτικές και εξετάζουν όλες τις εναλλακτικές λύσεις.

Ποια θα είναι η μορφή του Συμβουλίου Ειρήνης

Τα κράτη που είναι υποψήφια για μία μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ειρήνης θα πρέπει να καταβάλουν το καθένα «τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε μετρητά», σύμφωνα με τον «καταστατικό χάρτη» που εξασφάλισε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι «ο πρώτος πρόεδρος του Συμβουλίου Ειρήνης», οι εξουσίες του οποίου προβλέπεται ότι θα είναι πολύ ευρείες: θα είναι ο μοναδικός που θα μπορεί να «προσκαλέσει» άλλους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να συμμετάσχουν σε αυτό, θα μπορεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή τους εκτός σε περίπτωση «βέτο από πλειοψηφία δύο τρίτων των κρατών μελών» και θα έχει δικαίωμα εποπτείας και ελέγχου όλων των αποφάσεων.

«Κάθε κράτος μέλος ασκεί θητεία τριών ετών το πολύ από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ ο παρών καταστατικός χάρτης, ανανεώσιμη από τον πρόεδρο. Αυτή η τριετής θητεία δεν εφαρμόζεται στα κράτη μέλη που καταβάλλουν τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε μετρητά στο Συμβούλιο Ειρήνης στη διάρκεια του πρώτου χρόνου από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ ο καταστατικός χάρτης», προσθέτει το σχέδιο χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Πρόσκληση και στον Πούτιν

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «έλαβε πρόσκληση» για να συμμετέχει στο Συμβούλιο της Ειρήνης, μια πρωτοβουλία του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ για τον οποίο εκτίμησε ότι «θα μείνει στην ιστορία» αν θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τη Γροιλανδία.

«Ο πρόεδρος Πούτιν έλαβε πρόσκληση μέσω διπλωματικών οδών να συμμετέχει στη σύνθεση του Συμβουλίου της Ειρήνης», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ρωσία «θέλει να ξεκαθαρίσει όλες τις αποχρώσεις» αυτής της πρότασης.